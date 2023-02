Yoko Onos 90-årsdag firas med virtuellt önsketräd

Yoko Ono invigde sina första så kallade ”önsketräd” 1996. Installationen härstammar från en japansk tradition och går ut på att besökare bjuds in att hänga upp lappar med önskningar på trädgrenar. Sedan starten har konstnären samlat ihop nära två miljoner önskningar som fästs på över 200 träd i 35 olika länder, inklusive Sverige.

För att fira sin mammas 90-årsdag den 18 februari har Yoko Onos son Sean Ono Lennon nu skapat ett virtuellt önsketräd, wishtreeforyokoono.com, skriver The Guardian.

– Jag ville ge hela världen en möjlighet att skicka in önskningar för henne och plantera ett träd i hennes ära, säger han.

Flera kända personer har redan skickat in önskningar via hemsidan, däribland Elton John, fotografen Annie Leibovitz och Yoko Onos make John Lennons forne The Beatles-bandmedlem Ringo Starr.

