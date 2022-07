Yolanda Bohm Ramirez: ”Vi är som krabbor som kokas levande”

Baserat på verkligheten.

Dag 1 – På scen

”Your silence will not protect you”

Audrey Lorde

Tiden saktar ned när döden hälsat på. Jag blir ombedd att hålla minnestal, inviga festivaler och uttala mig offentligt i skuggan av våra transsyskons bortgång. Jag förväntas förklara sorgen som att den är en engångsföreteelse när den känns varje dag, som att jag är i chock när jag är avtrubbad, som att jag behöver tid för tystnad när allt jag vill är skrika. Jag säger till mina syskon att det är klart vi behöver ro och att kunna sörja, men mest av allt måste vi skrika. Sorgen ska ut, frustrationen ska ut, ilskan ska ut. Självanklagelserna ska bort, självhatet ska bort, själv är bäste dräng ska bort.

Vi räknar ned tillsammans, mina syskon och jag, ibland våra dagar och annars andras. I dag räknar vi i stället ned till ett skrik. Den nordamerikanska författaren Audrey Lorde sa att vår tystnad inte skyddar oss, att den är en lögn vi så lätt sväljer när vi belägrats av skräck. När våldet riktas mot oss är det lätt att försöka sjunka in i skuggorna, göra sig till intet, bli tacksam för smulorna vi fått och njuta av dem så länge vi har möjlighet. Tystnaden är ensam, kakofonin är samhörighet. Mina syskon och jag skriker i Västerås, i Eskilstuna, i Stockholm, och när de reser vidare så berättar de att skriken ekar över hela landet.

Yolanda Bohm Ramirez Foto: Lisa Mattisson

Någon sa att vi är som krabbor som kokas levande, hur en trycker ned alla andra mot botten för att kunna försöka ta sig ut ur grytan

Någon sa att vi är som krabbor som kokas levande. Som de vill vi inte vara först att dö . Så en trycker ned alla andra mot botten för att kunna försöka ta sig ut ur grytan, att denna längtan eller panik eller omöjlighet är det som sker när vi vänder oss mot varandra över identitetsgränser inom grupper där solidaritet ska finnas. Vi har blivit så vana vid att söndras och härskas att vi gör det mot oss själva.

Dag 2 – På fest

” ... ska dansa fastän hjärtat brister/

det går sönder i takt med basen i marken”

Annika Norlin

Det var tio våningar fest i en tjugo våningar hög industrilokal, en gammal fabrik med rullband och lyftkranar. Bror och jag tog silons spiraltrappa upp och på femtonde fick jag den där blicken, du vet den som inte går att skilja mellan full och kåt, eller full och mordisk. Det är bara att le. Avväpna, betrygga, deskalera. Han sa att jag skulle akta mig, att sådana som jag borde dö, att han ska göra världen en tjänst. Bror klev emellan, båda vi två huvuden kortare, men hen kan jiujitsu, pikiti och kali. Och jag kan verkligen veva vilt. Snubben spottade mot oss och gick i väg. Vi gick till vakten. Vakten sa prata med baren. Baren sa prata med dj:n. Dj:n sa ser du ut så där får du skylla dig själv.

Jag tar på mig knogjärnen och ännu skrikigare kläder än dem. Blir lockbete, måltavla, avledningsmanöver

Yolanda Bohm Ramirez Foto: Lisa Mattisson

Fem öl senare hittade vi snubben på en spelning i en replokal på våning elva, nu ännu fullare och dansande till ”Gay bar” av Electric Six. Det finns en vinkel här om de som är så djupt in i garderoben att de skadar andra queers för att upprätthålla sitt förnekande, men det är inte ett narrativ jag vill driva här. Ibland vill någon bara döda en.

Någon måste alltid vara nykter när vi går hem. Det är som att ha en designated driver, fast en designated defender. Mina vänner längtar bort så mycket, de har inte lärt sig tro på framtiden igen än, och dränker mardrömmarna i eldvatten. Jag började egentligen aldrig dricka, ungdomens torra år fylldes med annan idioti, så jag tar jouren i natt också. Vänner tar fem järn var på krogen, jag tar på mig knogjärnen och ännu skrikigare kläder än dem. Blir lockbete, måltavla, avledningsmanöver. Ska någon kasta händer tar Gudmor Aurora första slaget. Mina älsklingar, spring medan ni kan, jag lovar jag kommer ifatt sen. Yäni, det är ingen fara, min nos har alltid varit lite sned, sprucken läpp matchar läppstiftet, blåtiror klär mig: det är gratis ögonskugga.

Yolanda Bohm Ramirez Foto: Lisa Mattisson

Bitter Pills fick stänga för gatan skulle bli proper, de höjde hyrorna och bad oss snällt men bestämt hålla käft. Den sista kvällen hotade grannen oss med gevär från sitt fönster och nog fan var det vårt fel att det var så högljutt. Nu har gatan uteservering, utemöbler, uteladdare, uteladd. Det hänger regnbågsflaggor utanför innerstadskrogarna. Varken vakten, baren eller dj:n skulle självmant komma på festerna. Bästis säger att hen har hört om entreprenörer som fattat att folk hellre betalar för känslan av trygghet än arbetar för riktig säkerhet. Att orken är för knapp när vi måste sälja våra dagar. Att det är lättare att ge sin lön än sin tid. Att det är lättare att lura sig själv att förändringen kommer snart, inom loppet av ens liv kanske till och med, än att vila tryggt i att bygga en utopi åt någon annans framtid.

Säg efter mig: ”Mammas död, jag kommer dansa in soluppgången för våra saknade syskon, för barnen vi aldrig får och för drömmen om ett liv värt att dö för”

Bästis har en lösning: ordnar svartklubbar på skolan, på ateljén, längst in på någon annans klubb. Säger till alla som lyssnar: ”Kompis, svär vår ed så får du komma in på Den Riktiga Festen i personalrummet, eller på stora toan, eller tillbaka in i garderoben. Där kommer inga grabbars labbar kladda, där finns inga lögnaktiga flaggor, där lyser döden upp dansgolvet med sin frånvaro. Såklart finns det hemligt lösen för gratis lista, bara säg efter mig: Mammas död, jag kommer dansa in soluppgången för våra saknade syskon, för barnen vi aldrig får och för drömmen om ett liv värt att dö för.”

Yolanda Bohm Ramirez Foto: Lisa Mattisson

Dag 3 – På sjukhus

” ... slang i armen, slang i rygg

tro mig, ingen gör det här för att bli snygg”

Maja Karlsson

Bästis ligger inne igen. Ibland har hjärnan svårt att kategorisera besöken: är i dag ett bra besök eller dåligt besök? Är blommorna i min hand tröst, eller gratulationer? Ska jag sörja allt blod som lämnar hennes kropp, eller glädjas? Är i dag början på en rättsprocess, eller slutet? Blodet klär henne, i dag är en bra dag, i dag är hon klyschigt modig och stark. Äntligen har hon fått sitt, har lite svårt att sitta, men har fått sin riktiga fitta. Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge känns som en förolämpning när köerna ringlar genom åren. De utan tålamod eller sinnesro har funnit frid på egen väg, finns nu bara kvar i våra minnen.

Springer på ett ex på Anovas väntrum. Fem minuter för att prata svunna tider, gamla kön, nostalgi och nya äventyr. Skriver kärleksdikter till ett annat ex på hens bröllop, om lyckan i att se någon en älskat, älskar, alltid kommer älska, vara lycklig i sin kärlek. Ett tredje ex tar jag omvägar för att undvika.

Förmåga och funktion har fått kliva tillbaka för förändringen. Buken ekar tom. Vet inte om jag det är jag som svikit reproduktionen, eller om den svek mig

Yolanda Bohm Ramirez Foto: Lisa Mattisson

Jag tänker mycket på hur vi bygger familj, hur vi planterar släktträd, hur vi fyller fotoalbum. Ibland känns det som korthus. Jag håller hårt i dem jag älskar, nästan alldeles för. Jag blir ofta mina ex barns moster, men lyckas aldrig ge den ynnesten tillbaka. Bästis insisterar på att det är som Frida Hyvönen sagt att vår kapacitet är obarmhärtig, men lika skoningslös är den brist på kapacitet jag förvärvat. I jakten på sanning så förlorade kroppen. Inte ett fullkomligt och fullständigt nederlag, men en förlust av Något. Förmåga och funktion har fått kliva tillbaka för förändringen. Buken ekar tom. Vet inte om jag det är jag som svikit reproduktionen, eller om den svek mig. Bästis säger att på Anova samlas vi oavsett kön: de som vill, men inte kan. De ofrivilligt barnlösa.

Ibland tänker jag på barnen jag inte har, hur de inte kommer hem från skolan och berättar om allt de inte lärt sig, om att de inte stått upp för sin kamrat som blev mobbad, om att de inte ser fram emot att gå tillbaka i morgon. Jag tänker på att de inte kommer hem och frågar om varför inga andra barn på skolan har föräldrar som är trans, och att jag inte måste berätta om alla mina jämnåriga som steriliserades, och alla äldre som dog för tidigt.

Yolanda Bohm Ramirez Foto: Lisa Mattisson

Vi kallar varandra växelvis bästis, mamma, bror, syster, son, mitt barn, habibti. Alla babytrans kallar mig Tant Tía som jag vore salsasås. Familjebanden som regnbågen, klyschigt nog, de fluktuerar. Vi intar roll och plikt efter behov och förmåga. Vårt träd har långa rötter, tjock stam, hög krona, grenarna en famn. Vattnad med blod, svett och kärlek. Klart det gör ont när knoppar brister i hängsnaror, när hjärtat brister i sorgen/på dansgolvet, när kroppen brister i paniken. Jag hade tänkt tatuera in namnen på mina vänner som gått vidare, men huden räcker inte till längre.

Den argentiska författaren Camila Sosa Villada säger att den queera familjen inte är självvald, utan att den också är en som en hamnat med. Vi som behöver varandra för att överleva. Vi som tolererar varandra. Vi som lär oss älska varandra.

Kan du försvara att försvara din granne, men inte din nästa? Slåss du för att få slåss för allas vår sak?

Yolanda Bohm Ramirez Foto: Lisa Mattisson

Dag 4 – På parad

”Nu regnar regnbågsfärger över Sverige”

Silvana Imam

Företag och partier delar ut gratis grejer i tåget. Ballongerna låter som automatkarbiner när de smäller, spelar begravningsmarscher eller en salut. Vissa av oss flydde krig, andra är kvar där. Vissa av oss föddes i trygghet, andra blir av med den. Vissa av oss är nöjda, andra har inte råd att vara det. Vi måste hitta nya visioner när gamla uppfyllts. Könsneutral äktenskapsbalk och inkluderande diskrimineringslagstiftning är inte vår slutstation.

Den största sponsorn för Pride är ölföretagen, och bland oss är missbruket högre än hos medelsvensson. De har fonder och stipendier till gräsrötternas initiativ. De ger allmosor, rosa pengar, regnbågslaxar. Det finns en punkt där skimret från regnbågskassar, fodral, loggor, flaggor, inte längre gör skillnad. En punkt där den allmänna opinionen har kommit så långt den kan. En punkt där det behövs mer än synlighet, där det som behövs är backning och bundsförvanter. Helsingborg pride förbjöd loggor i sin parad. Alla skulle vara där som individer/privatpersoner, som del av rörelsen, axel mot axel. Kommunfullmäktige/politikerna och företagen blev upprörda över att inte få någon synlighet i gengäld. Det finns en punkt där ett yttre höljt i regnbågens färger inte längre leder till profit, och vart tar då deras inre sedan vägen?

Yolanda Bohm Ramirez Foto: Lisa Mattisson

Partierna, Polisen, Migrationsverket går i paraden som att de bryr sig om oss på riktigt. Jag vet de tror sig göra gott och gör sitt bästa, men vems bästa är deras uppdrag? Kan du försvara att försvara din granne, men inte din nästa? Slåss du för att få slåss för allas vår sak? Tror du på en Gud som inte gör skillnad? Tror du på att du gör någon skillnad? De som ska vakta/skydda våra liv men dömer oss till döden, outsourcar bödelns börda, kallar det för deportation.

Riksdagen utreder och bryter sina löften igen. Har lovat oss lagrum där vi ryms, där vi inte tvingas lägga oss på kirurgens bord för att få rätt i våra papper

På parad eller barrikad skriker vi ut våra mantran. I pauserna går de som en svartrosa bön genom anden. Ingen är fri förrän alla är fria. Om ena handen smeker och andra handen slår så måste vi bita bägge händer som göder oss till slakten.

Riksdagen utreder och bryter sina löften igen. Har lovat oss lagrum där vi ryms, där vi inte tvingas lägga oss på kirurgens bord för att få rätt i våra papper. Beslutet bordläggs. Vissa vill inte ens lägga löften, men lagstifta bort oss igen. Ibland slår det mig att vi är en vågmästarröst bort från att sopas under mattan.

Demonstranter står med plakat på sidan av paraden, kastar hat, citerar Bibeln, men vet inget om villkorslös kärlek eller Ordet. Jag ropar Matteus 19:12 till dem för att de ska se mig och lämna mig ifred. Det finns de som gjort sig könlösa för himmelrikets skull.

Tyckare debatterar vår existens på ledarsidor, frågar sig vad kön är utan att ha tänkt klart, säger något om riktiga kvinnor för att inte släppa in mig, skriker som kokande krabbor. Nog finns det viktigare saker än min kvinnlighet när våra systrar dör på gator, på flykt, på bakgränders operationsbord? Jag vill inte vara välkommen i er kvinnlighet ändå.

Jag spottar på spottstyvern som sipprar ned. Ler ändå mot kameran när de fotar oss i tåget.

Yolanda Bohm Ramirez Foto: Lisa Mattisson

Yolanda Aurora Bohm Ramirez Född 1987. Yolanda gjorde sin bokdebut med diktsamlingen ”Ikon” 2018 (Brombergs förlag) Utsågs förra året till Årets översättardebutant av Författarförbundet och Natur & Kultur för sin översättning av Elizabeth Acevedos roman ”The poet x”f Nu jobbar Yolanda med nästa diktsamling, en roman, översättningar samt med att skriva ”Dungeons & dragons”-äventyr. Visa mer

Yolanda Bohm Ramirez debutbok ”Ikon”.

