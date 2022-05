Youtubes musikchef Lyor Cohen: ”Det kommer alltid att finnas personer som klagar över låga ersättningar”

Klockan har inte ens hunnit slå tio på morgonen och på en liten scen, under enorma kristallkronor, har rapparen Anis Don Demina nyss avslutat ett gig framför en tapper skara branschfolk med kaffemugg i handen. Nu harklar han sig och säger att han vill tacka Youtube. Utan plattformens hjälp hade han aldrig varit där han är i dag.

I samband med Polarpriset håller Youtube en branschpresentation på anrika Grand Hôtel och Anis Don Demina är inbjuden i egenskap av framgångsrikt svenskt Youtubefenomen. Bakom honom lyser texten ”537k prenumeranter” på en skärm.

När jag en stund senare träffar huvudpersonen för den här artikeln, Youtubes musikchef Lyor Cohen, hyllar han Anis Don Deminas framträdande.

– Tänk på det, säger han och slår ut armarna. Att kunna leverera så tidigt på morgonen!

Att se hiphoppen ta plats i finrummen får honom att tänka på första gången han såg musikalen ”Hamilton”, berättar han.

– Att sitta på en fin teater, mitt bland alla uppburna personer i publiken och ta del av USA:s historia, berättad genom rapmusik… Där och då var jag tvungen att nypa mig själv i armen. Jag grät. Jag insåg att det blev någonting av mig, jag blev en person som bidrog till populärkulturen.

Lyor Cohen har bokstavligen skrivit in sig i musikhistorien genom att bli omnämnd i en rad olika raptexter. Foto: Nicklas Thegerström

Lyor Cohen kan se tillbaka på en snart 40 år lång karriär. Och faktiskt har han bokstavligen skrivit in sig i musikhistorien. Den som kan sin raphistoria vet att han refereras till i flera låtar, från Pusha T:s ”tell Lyor I need a million for my monologues” till Mos Defs mer indirekta ”some tall Israeli is running this rap shit”. I sin bok ”Decoded” hyllar Jay-Z honom som mentor. Första intrycket av den mäktiga musikmogulen och affärsmannen är onekligen hans reslighet och bredd över axlarna.

Lyor Cohens öde beror som så ofta på tillfälligheter. Efter att ha arrangerat uppmärksammade hiphopfester i Los Angeles på 1980-talet blev han som 25-åring erbjuden ett jobb hos skivbolagsbossen Russell Simmons i New York.

– När jag kom till jobbet första dagen satt tre personer på det lilla kontoret. Alla såg deprimerade ut. Russell Simmons var inte där och ingen visste vem jag var. Jag frågade vad som hade hänt och de sa att Run DMC satt fast på JFK (flygplatsen, reds anm). Deras turnéledare hade supit och nu visste ingen var han var. ”Han är den enda med ett giltigt pass och de ska på sin första Europaturné.” Och jag sa: ”Men jag har ju ett pass.” De föreslog att jag skulle åka. Det var så jag blev Run DMC:s turnéledare.

Hur kommer vi att konsumera musik i framtiden? Lyor Cohen tror att överflödet av valmöjligheter blir en knäckfråga. Foto: Nicklas Thegerström

Så småningom blev Lyor Cohen chef för skivbolaget Def Jam och knöt till sig namn som Jay-Z och Kanye West. Genom åren har han varit manager åt ett hundratal artister, från Public Enemy till Beastie Boys och LL Cool J. Han ligger också bakom bolaget 300, med artister som Young Thug och Megan Thee Stallion.

– Jag kände tidigt ett ansvar och jag ville bringa klarhet i missförstånd. Du förstår, genom åren har myndigheter och etablissemang knappast varit särskilt glada över den här konstformen, säger Cohen och fortsätter:

– Jag skulle inte säga att jag har varit en brygga. Jag var bara en person som tidigt förespråkade positiv förståelse för vad den här rörelsen representerar.

För ett par år sedan valde han dock att lämna artistsidan och jobbar sedan 2016 som global musikchef på Youtube, som i sin tur ägs av Google.

Under hela din karriär har du bevakat artistens intressen. Är det något du fortsätter att göra på ett jättebolag inom tech?

– Svaret är ja. Jag känner ett stort ansvar över att se till så att artister får betalt. Att kämpa för den bästa dealen för den enskilda artisten är ju vad som bidrar till ett sundare ekosystem i den här branschen.

I många år har musiktjänsterna fått kritik för att ge för låga ersättningar till artister och upphovsmakare och för att inte redovisa siffror. Men Lyor Cohen menar att pendeln nu håller på att svänga. Förra året meddelade Youtube i ett uppmärksammat blogginlägg att man gav tillbaka rekordhöga fyra miljarder dollar till musikbranschen mellan juni 2020 och juni 2021 (siffrorna kan jämföras med de fem miljarder som Spotify uppgett att man betalar till musikbranschen varje år). När vi träffas är Youtube på väg att uppdatera sina siffror, men Cohen vill inte avslöja mer än att ”man kommer att vara den främsta inkomstkällan för musikbranschen 2025”.

Förklaringen, i Youtubes fall, är en numera hållbar intäktsmodell som kombinerar annonsering och prenumerationer.

– Antingen betalar konsumenten med sina ögon och uppmärksamhet, eller så betalar man med plånboken.

Musikbranschen är ett stort begrepp. Hur många av de här miljonerna går till de faktiska artisterna, låtskrivarna och upphovspersonerna?

– Ibland betalar vi direkt till artisten men oftare betalar vi till skivbolag, förlag och andra aktörer, och det är sedan upp till dem att betala sina artister. Jag har ingen aning om vilka dealar de gör sinsemellan.

Är du intresserad av hur dealarna ser ut?

– Självklart är jag det. Men en sak vet jag säkert och det är att vi ser en betydande tillväxt inom independentmusiken. Och det beror i sin tur på att plattformar som Youtube ger alla en röst.

Foto: Nicklas Thegerström

Han säger att artister numera har mer makt och ett helt annat förhandlingsläge gentemot skivbolag, eftersom de ofta redan har byggt en karriär och har massa fans de fått på plattformar som hans egen.

– Det kommer alltid att finnas personer som klagar över låga ersättningar, men vi hör mindre från dem nu.

Vi sitter vid ett av hotellets fönster som vetter mot Nybrovikens glittrande vatten. Han säger att han har besökt Stockholm så många gånger förr att han nu har börjat förstå ”what's in the water”.

Bara ett stenkast härifrån ligger den största konkurrentens huvudkontor. Tidigare i våras släppte brittiska analysföretaget Midia Research siffror som visar att Spotify fortsätter att dominera den globala marknaden med 31 procent. Därefter kommer Apple Music och Amazon Music som står för 15 respektive 13 procents marknadsandelar. Youtube Music, Youtubes egna strömningstjänst, har blyga 8 procent.

Men Lyor Cohen invänder mot mitt ordval och slänger i stället in en blinkning till ett Dire Straits-album i sitt diplomatiska svar:

– Nej, jag ser snarare på Spotify som brothers in arms (ungefär ”bröder i kampen”). Alla som kan hjälpa artister att nå sina mål är mina vänner. Daniel Ek och de andra på Spotify har revolutionerat sättet vi konsumerar musik och Youtube är givetvis en del av den revolutionen.

Vad som utmärker Youtube är inte bara dess enorma utbud utan också, förstås, det visuella. Något som ytterligare har förstärkts med plattformens senaste kortvideosatsning Youtube Shorts, berättar Cohen.

– Vi ger kontext till musiken. Hos oss får du inte bara låten utan kan även se ett liveframträdande, en intervju och du kan göra egna tolkningar och versioner.

Spotify har som bekant haft ett turbulent år, från anklagelser om fejkade artister och strömningsfusk till kontroverserna runt Joe Rogans podd. I jämförelse är det relativt tyst om er?

– Det är för att vi fokuserar på det vi gör, vilket är att se till så att vi erbjuder våra användare den bästa upplevelsen.

Och det gör inte de?

– Det är inte det jag säger. För övrigt har vi absolut haft vår beskärda del av turbulens. Två miljarder dagliga aktiva användare kommer med ett enormt ansvar.

Har du något råd till Spotify?

– När du är så pass stor och betydelsefull så kommer det alltid att finnas saker som du måste hantera. Vad jag försöker säga är att om de hade varit små så hade ingen brytt sig. Jag respekterar dem, Daniel är en fantastisk person och jag är säker på att han tar sig igenom det.

Det är dags att avsluta och dessförinnan ber jag honom att sia om hur framtidens musikkonsumtion kommer att se ut. Han nämner hemmets alltmer påkostade skärmar och ljudsystem som något som bara kommer att växa. Och hur överflödet av valmöjligheter blir den stora utmaningen.

– Det finns miljontals artister och band därute som simmar runt de ungas anklar och bara väntar på att bli upplockade. Vilka ska kidsen investera i? Som ung måste du hitta soundtracket till din ungdom. Jag tror inte att du kan bli vuxen förrän du har hittat det och det vill vi hjälpa dem med.

