Yrsa Walldén sätter ”Du är min Bobby Jean” i bröstet

Den som påstår att sorgen är vacker, den ljuger. Sorg är något helt annat: vredgad, outhärdlig, tillfångatagande, kvävande, gråtsvullen, snorig och, ja faktiskt, ibland kränkande.

Alla dessa känslor, och fler därtill, beskriver Yrsa Walldén rakt, rasande, förtvivlat men också fränt och roligt i ungdomsromanen ”Du är min Bobby Jean”. Bokens jag, Hedda, drabbas av det som absolut inte får hända, att hennes mamma dör i cancer. Mamma, hon med de alltid lysande glada ögonen, dör just på Heddas nittonårsdag. Aldrig mer ska Hedda kunna fira födelsedag utan att samtidigt minnas det allra värsta.

Undra på att hon vill fly. Så, utan vidare förklaring, tar Hedda nycklarna till den lilla röda Golf hon fått ärva av mamma, och drar från begravningen. Kvar lämnar hon sin förtvivlade pappa, sin arga storasyster Helle och sin allra bästa vän Amanda. Hedda styr inte bilen till något utan bara bort, bort och iväg precis som i Kerouacs ”On the road”, boken hon småningom lånar av den viktiga nya bekantskapen Kajsa.

”Du är min Bobby Jean” av Yrsa Walldén. Foto: Vox by Opal

”Du är min Bobby Jean” är en roadtrip med sorgen som drivmedel. Fast, under turens gång, blir det klart att smärta varken kan dränkas i alkohol eller ilska, bara dövas en smula. Så Hedda kör och kör och i baksätet sitter Bruce Springsteen, han vars musik mamma älskade, han som liksom tröstsnackar Hedda framåt genom landskapet.

Den imaginära Bruce har dock förstånd att dunsta var gång Hedda träffar på någon under vägen. Som vid mötet med vackra oförutsägbara Kajsa, hon som vågar så mycket och smittar Hedda med mod, doft och fysisk närhet. Tillsammans ”lånar” de ihop lite nödproviant i form av en pava nattvardsvin och oblater en regnig natt i en öppen kyrka. ”It's so hard to be a saint when you're just a girl out on the street”. Kapitelrubrikerna liknar beats.

Bruce, ständigt denne Bruce. Och dagarna som rullar där.

Havet, nakenheten, samtalen med Kajsa, kanske finns det ändå ett liv… sen. Skrattet som kikar fram vid några görgoa meningsutbyten med Glenn från Göteborg.

Möten och avsked, alltid på väg. Yrsa Walldéns text har ett starkt framåtdriv, orden liksom klipper fram likt smattrande klackar över sommarvarm asfalt.

Yrsa Walldén sätter berättelsen rätt i mitt bröst. Jag skrattar och gråter för det gör ont och är dråpligt om vartannat. Och så fyllt av insikten om att livet ska tas om hand men levas fullt ut så länge vi har det.

