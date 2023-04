Yxmordet som fortfarande förbryllar USA

Den 13 juni 1980 hittades familjemamman Betty Gore död i sitt hem efter att ha tagit emot 41 yxhugg. Det brutala mordet sände chockvågor långt utanför den lilla idylliska förortshålan utanför Dallas, Texas.

Chocken blev inte mindre när det visade sig att gärningskvinnan var tvåbarnsmamman Candy Montgomery – en väninna till offret som också var medlem i samma tajta metodistförsamling i Wylie. Hon hävdade att hon agerat i självförsvar efter att ha blivit attackerad först – detta sedan Betty Gore hade fått reda på att Candy haft en affär med hennes make som sjöng i samma kyrkokör.

Mer än 40 år senare har detta brutala rättsfall blivit föremål för två tv-serier. I fjol kom Hulus hyllade ”Candy” (Disney+) med Jessica Biel och Melanie Lynskey. Nu är det premiär för ”Love & death” (HBO Max) som är skapad av seriegurun David E Kelly, som senast ligger bakom ”Big little lies” och ”The undoing”. Denna gång spelar Elizabeth Olsen den livliga men frustrerade hemmafrun med ett hål i hjärtat som törstar efter något mer i livet och inleder en affär med sin väninnas man (spelad av Jesse Plemons). En strikt reglerad otrohetspakt som slutar i ett blodigt kaos.

– Candy är den minst cyniska yxmördare jag någonsin har hört talas om. Det är ett hemskt brott och jag är verkligen ingen ”true crime aficionado”, utan är bara intresserad av att gå på djupet med de här fascinerande karaktärerna, säger David E Kelly på en zoom-skärm från ett stämningsfullt ljussatt hotellrum i Los Angeles.

– Det som drog mig till Candy är att hon var en framåtsträvande person som hamnade på en väldigt mörk plats. Även om hon var missnöjd med sitt liv, så var hon inte bitter eller hatisk mot omvärlden utan ville bara ha ut mer av tillvaron. Det är något som många människor kan relatera till i dag, säger David E Kelly som också skapat serier som ”Ally Mc Beal”, ”Boston legal” och ”Chicago hope”.

Även om han kokade ihop en högglansig serieversion på Liane Moriartys roman ”Stora små lögner” så har bearbetningar av andras verk aldrig varit hans grej. Särskilt inte om de bygger på verkliga fakta – tvärtom är detta helt ny mark för Kelly.

– Ja, jag gillar ju att skapa mina egna fakta och brukar ju rutinmässigt anklagas för att överdriva. Så, vad är poängen för mig om all fakta redan är färdiglagad och framdukad? frågar han retoriskt.

Han var också djupt skeptisk när ”Love & death”-projektet presenterades för honom men ändrade sig lika snabbt när han läste en samling tidningsartiklar och boken ”Evidence of love. A true story of passion and death in the suburbs” från 2018.

– Sanningen kan vara ett tveeggat svärd för en manusförfattare. Men när verkligheten är så fantastisk som i det här fallet så är det en välsignelse. Det var bara ett alltför saftigt, rikt och delikat material för att jag skulle vända bort blicken. Om storyn inte var sann så hade man inte kunnat ha hittat på den, säger Kelly som dras till sprickorna i den amerikanska fasaden som vampyrer dras till blod.

– Historien hade aldrig tidigare dramatiserats i serieform. Så det kändes väldigt originellt, fräscht och överraskande material, säger han.

Två månader in på inspelningen fick han en kalldusch när de fick veta att konkurrenten Hulu höll på med exakt samma historia. Likheterna mellan ”Candy” och ”Love & death” är slående.

Jessica Biel som Candy Montgomery i ”Candy” (Disney+). Foto: Hulu

Båda serierna börjar i händelsernas mitt med själva brottet och spolar tillbaka för att skildra vad som ledde fram till det besinningslösa dådet mitt i den amerikanska förortsidyllen. Båda kretsar kring svartsjuka, kvinnligt raseri, fundamentalism och social repression i förortsidyll där könsrollerna är utstakade en gång för alla – särskilt för kvinnorna.

Så varför två olika serier?

– Ja, jag ställer mig fortfarande den frågan själv, säger David E Kellys med ett tillkämpat leende och ser ut att försöka hålla sin irritation tillbaka.

– Efter att vi hade köpt rättigheterna till boken pitchade författarna samma idé för Hulu. De hävdade sedan att deras serie inte var baserad på boken?!? Så man kan ifrågasätta deras moraliska omdöme.

Elisabeth Olsen, Patrick Fugit, Jesse Plemons och Lily Rabe i ”Love and death”. Foto: HBO Max

I båda serierna framstår Candy som en dagdrömmande Madame Bovary-figur från amerikanska ”Suburbia” som älskar att dansa till ”Saturday night fever”, sjunga med i ”Grease” och laga mat för att piffa till tillvaron. Ständigt otillfredsställd kan hon inte få någon sinnesro när en massa saker påminner henne om att hennes liv inte duger, att något fattas.

Elizabeth Olsen fick ta permis från rollfiguren Wanda Maximoff/Scarlet Witch från Marvel-världen för att dimpa ner i Texas i skarven mellan 70- och 80-talet. Trots seriens mörka premiss är det ett ofta lekfullt berättande som ackompanjeras av ett svängigt soundtrack, tidstypiska kläder och utflippade frisyrer.

– Bortsett från de två dagarna vi spelade in den vidriga mordscenen, så var det oväntat lustfyllt att spela Candy. Jag tänkte aldrig på det som true crime, för mig handlade det också bara om relationerna och den här tiden, säger Elizabeth Olsen som också spelat årgångshemmafru i pastisch-serien ”Wandavision”.

I ”Love & death” inleder hon romans med den omvittnat lite socialt tafatta och småsnåla vännen Allan som heller inte är den snyggaste av karlar, men som har det hon utnämner till ”världens vackraste penis”. Han är också plågad av att frun Betty lidigt av förlossningsdepression och svår separationsångest.

– Jag älskade deras relation eftersom den inte var vad man förväntar sig av en ”normal” otrohetsaffär. Det var egentligen ingen lustfylld affär, utan något annat som snarare handlade om vänskap, intimitet och ärlighet – sånt som de inte hade med sina äkta makar, säger Elizabeth Olsen som huttrar lite i det väl luftkonditionerade hotellrummet i Los Angeles.

Även om man kan fiska efter ledtrådar så lämnas ingen patenterad förklaring till övervåldet i det brutala mordet. Fyra decennier senare är Candy Montgomery fortfarande en psykologisk gåta. Hon gav aldrig några intervjuer varken under eller efter rättegången, men medverkade i ”Evidence of love” vilket hon lär ha ångrat i efterhand.

– Mitt jobb som skådespelare är att tjäna historien. Därför brukar jag vara sparsam med att använda för mycket ”förhandsinfo” i tolkningen av mina rollfigurer. Men denna gång var jag mer ambivalent och slukade boken för att kunna försöka förstå och ”försvara” rollfiguren. Det finns också mycket information om hennes barndom och kärleksbrev till hennes man. Det gjorde det lättare för mig när jag skulle börja göra val för hennes räkning, säger Olsen.

– Sedan vet jag inte vad ”att få det rätt” egentligen betyder eftersom detta är något subjektivt. Men min uppfattning var att mordet var ett tragiskt resultat av en lång kedja av små olyckliga omständigheter. En slumpartad händelse som egentligen aldrig borde ha ägt rum.

”Love & death” har premiär på HBO Max den 27 april.