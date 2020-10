Zadie Smith gör världen mycket tydligare

Böcker Zadie Smith ”Grand union” Övers Niclas Nilsson Albert Bonniers förlag, 243 sidor Zadie Smith

”Vissa författare introducerar oss till helt nya världar, det gör inte jag. Jag tillåter läsaren att känna vad de redan känner – men med klarhet”, sade författaren Zadie Smith i en intervju i ”Vi läser” för ett par år sedan.

Det kan tyckas vara ett självförklenande citat, men är det inte alls. Tvärtom uppvärderar Zadie Smith den svåra konsten att sätta ord på allt det som tycks osynligt och osammanhängande runt oss i vardagen – och därigenom gör hon världen vi lever i tydligare.

Det är den samtidsframkallningen som den brittiska författaren sysslat med i de fyra romaner hon gett ut sedan debuten med ”Vita tänder” för 20 år sedan. Nu kommer hennes ”Grand union” och ”Aningar” på svenska, så snyggt och samstämmigt formgivna av Lotta Kühlhorn att man helst inte vill dela på dem alls. ”Grand union” består av noveller och prosastycken som Zadie Smith de senaste åren publicerat i New Yorker och andra tidskrifter. ”Aningar” innehåller sex essäer som hon skrivit under pandemiåret 2020.

Många av berättelserna i ”Grand union” utspelar sig i New York där Smith bott under tio år fram tills dess att hon flyttade hem till England i våras. Det är ingen konventionell novellsamling, utan hon drar och sliter i genren och skapar långa berättelser, korta prosadikter och små minidramer om vartannat. Ofta är de realistiska, men ibland skapar hon science fiction-miljöer där hon rör sig genom nivåer som vore det ett dataspel.

Så det där som Smith sade i intervjun om att hon inte skapar nya världar stämmer inte riktigt längre. Nu gör hon det.

Men de flesta novellerna utspelar sig i en högst igenkännbar verklighet, men gärna sedd lite skevt från sidan eller uppskruvad. I ”Lazy river” flyter människor lojt runt, runt i en pool på en all inclusive-resort i Spanien. I ”Precis rätt” får vi inblick i en självgott liberal men fördomsfull dockteaterfamilj i The Village. I ”Downtown” får en författare i New York ett par besök som får henne att grubbla över status.

Med en lång rad udda personer, lite aparta förlopp och varierande stilar lyckas Zadie Smith skapa en nästan spöklikt igenkännbar tidskänsla

Nej, ”Grand union” är ingen enhetlig samling berättelser. Men det är också själva poängen. Med en lång rad udda personer, lite aparta förlopp och varierande stilar lyckas Zadie Smith skapa en nästan spöklikt igenkännbar tidskänsla. Hon intresserar sig ofta för skiktet av globala människor som alltid har mat för dagen, har vältempererade hem och åsikter, som shoppar och konsumerar, flyger mellan kontinenterna och är ständigt uppkopplade – men ändå har en känsla av viktlöshet och tomhet.

Det är som att faror inte riktigt tränger sig in hos dem. Eller rättare sagt, hos oss. Som om vi alla har tappat kontakten med vår egen dödlighet, med våra egna sköra och behövande kroppar, och därför inte heller kan känna empati och reagera adekvat på orättvisor utanför våra privilegierade bubblor.

I novellerna försöker Zadie Smith dra oss tillbaka till vår egen mänsklighet. Det blir extra tydligt i beskrivningarna av livet på de myllrande gatorna på Manhattan. Där drar excentriska original omkring, killen som virat tidningspapper runt fötterna, benlösa Myron som sitter i rullstol men älskar disco eller mannen med cylinderhatt som tror han är Abraham Lincoln. De är vilsna, ofta hemlösa, men i Smiths skildring är det bara en gradskillnad mellan ”dom” och ”oss”.

Jag har sällan läst en bok som på ett så kusligt sätt manar fram den västerländska livsstilen som en sorts koma

Också vi har också förlorat kontakten med något utan att riktigt förstå med vad. Det är en sorts annorlunda hemlöshet.

Jag har sällan läst en bok som på ett så kusligt sätt manar fram den västerländska livsstilen som en sorts koma. En koma som gör att så många människor i dag tycker att det möjligen är beklagligt men ändå ofrånkomligt att sociala skyddsnät försvinner, som ju just är tänkta att skydda och bevara det mänskliga.

Mellan novellisten och essäisten Zadie Smith är skillnaden inte så väldigt stor. I de sex essäerna i ”Aningar” vänder och vrider hon också på samtidsföreteelser, gärna utifrån enkla vardagshändelser som anblicken av en rabatt med tulpaner i asfalten under pandemin eller gör en jämförelse mellan viruset och rasismen i en fantastisk betraktelse om svarta kroppar och mordet på George Floyd.

Jag är verkligen svag för det här författarskapet. Zadie Smith har en sådan vital förmåga att gestalta och språket löper fram så rytmiskt, levande och initiativrikt. För att nu inte tala om hennes grundade intelligens. Som när hon punkterar alla högtravande förklaringar till varför man skriver genom att kort och gott säga att det är för att ha något att göra. Eller med samma chosefria lätthet jämför romanskrivande med att baka bananbröd.

I Niclas Nilsson har hon också fått en perfekt översättare, som hela tiden fångar hennes glidningar mellan att vara analytiskt skarp, skenbart disträ eller dråpligt humoristisk.

Så läs genast de här två volymerna och få hjälp att se samtiden med större klarhet. Helt oförglömlig är novellen ”Två män anländer till en by” där Smith med sådan svindlande briljans lyckas fånga in historiens alla våldsamma män som anlänt till olika byar för att sprida våld och skräck. Den är så både suggestiv och obehaglig. En essäistisk novell skriven av en mästare.

