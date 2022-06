Zara Larsson Årets svensk i världen

Utmärkelsen Årets svensk i världen, som delas ut av den ideella organisationen Svenskar i världen, tilldelas i år Zara Larsson. Priset går till en eller flera svenskar som genom insatser inom sitt verksamhetsområde satt sig själva och Sverige på världskartan – och enligt Zara Larsson betyder det mycket att få utmärkelsen.

– Det känns fantastiskt. När jag får ett fint pris som det här blir jag först lite osäker och tänker: ”Förtjänar jag det här?” Men jag får väl helt enkelt ta åt mig – de har ju bestämt sig för att ge det till mig, säger hon.

Det händer också mycket annat i Zara Larssons liv. 2021 kom hennes tredje fullängdsalbum ”Poster girl” och för ett par månader sedan startade hon det egna skivbolaget Sommer House Records, dit hon tagit hela sin låtkatalog. Just nu befinner sig Zara Larsson på en nordisk festivalturné – och att återigen få möta publiken efter de senaste årens pandemistopp är en efterlängtad upplevelse.

– Det är fantastiskt att vara tillbaka! Jag var lite nervös innan vi drog i gång, men när man väl kommer ut och står på scen så är det den absolut bästa platsen att vara på. I början undrade jag faktiskt om någon skulle komma, men jag tror att folk verkligen har saknat att kunna gå på konsert, säger hon.

I samband med premiären av Abbas abbatar-show i London i slutet av maj släppte Zara Larsson också en tolkning av gruppens klassiska ”Lay all your love on me” – en låt som, enligt den svenska artisten, innehåller mer eller mindre allt.

– Den har varit en av mina favoritlåtar sedan jag var liten, och den har en mystik över sig – Abba är så bra på att berätta historier i sina låtar. Dessutom gillar jag refrängen, som visserligen är kort, men säger allt som behövs, säger hon och fortsätter:

– Jag brukar göra en cover under mina shower – det är kul och alla kan sjunga med. Och det lyfter verkligen när man kör just den här låten live – folk hamnar i extas.

För landets musiklyssnare innebär sommaren en sedvanlig dos sommarplågor, och Zara Larsson ligger själv bakom en av de stora hitsen i form av ”Lush life” från 2015. Men trots att hennes låt hittills har strömmats över en miljard gånger är receptet på en klassisk sommarplåga långtifrån självklart, enligt den svenska artisten.

– Hela musikbranschen skulle nog vilja ha svaret på den frågan, men det är jättesvårt att veta. Dels handlar det nog om att man ska ha lite tur, låten ska ligga rätt i tiden och tålas att spelas på repeat – kanske till och med så att den blir bättre av det. Men framförallt måste låten ha en somrig energi för att slå, säger hon.