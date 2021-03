Zara Larsson borde ha siktat mot Mars på nya albumet

Pop Zara Larsson ”Poster girl” (TEN/Sony) Visa mer

Man bör vara förlåten om man oroar sig över hur framtiden kommer att minnas dagens popstjärnor. Nog för att branschen gjort sitt bästa för att spela obrydd. Men ett helt år utan feta stadiumspelningar och lukrativa världsturnéer lär göra avtryck i kommande generationers historieböcker.

Taylor Swift släppte liksom två americana-album 2020. Lady Gagas ”Chromatica” var ingen ny ”Born this way”. Ariana Grandes ”Positions” blev inte alls den kassako som skivbolaget hoppades. Dua Lipas ”Future nostalgia” gjorde möjligen avtryck på listorna. Men dess neonrosa fantasier om hits från förr är mest en deppig påminnelse om var vi befinner oss just nu. I en era där popmusiken bromsar sig in i lågkonjunkturen.

En sådan miljö passar inte Zara Larsson. Ingen svensk artist har demonstrerat ett lika laserskarpt fokus på framgång som hon. ”Jag ska vara miljardär innan jag är 25” sa hon till DN när hon var 17 år. ”Jag skulle spela på arenor vid det här laget” sa hon till The Guardian härom veckan. Där lade hon också ut texten om hur stressad hon varit inför ”Poster girl”, album nummer tre. Hennes manager har fått påminna om att hon bara ska göra en skiva, inte resa till Mars.

Omslaget där den nu 23-åriga artisten ses sittande i flickrummet med en bild av sig själv på väggen ska föra tankarna till popstjärnans yin och yang-existens. Glitter på scenen, grubblande vid sidan av. Men musiken svarar inte upp emot den idé om en kraftfull sorts sårbarhet som Larsson tycks söka. Snarare tampas hon ännu med samma oförmåga att hitta ett genuint eget uttryck som varit till hennes nackdel även på tidigare släpp.

Hon jobbar som vanligt med idel popadel. Julia Michaels och Justin Tranter (Justin Bieber, Dua Lipa) står för stora delar av materialet. Även Max Martin finns med, som producent på det gitarrdrivna midtempospåret ”Stick with you”. Huvudstämningen är gravt nyförälskad. Exakt allt låter som om det vore skrivet under dopaminrus. Mest lyckat i ”Need someone”, där Wolf cousins loopat en mjuk pianoslinga. Där, i den drömska rytmen kan Larsson äntligen hitta en unik botten att ta avstamp ifrån. Mer elegant än så har hon aldrig låtit.

Tyvärr klarar inte resten av ”Poster girl” av att arbeta lika raffinerat med kontraster. Precis som på ”So good”, albumsuccén från 2017, är musiken för bekväm i sin trygga mittfåra. Här finns någon Abba-referens, ett gästinhopp av Young Thug, några citatvänliga hookar för Tiktok, den redan enorma hitten ”Ruin my life”. Det är ett habilt hantverk. Sådant som våra största popstjärnor ägnar sig åt i dag. För att pengarna är slut och arenorna blivit padelhallar.

En bransch på tomgång till trots hade ”Poster girl” dock ändå verkligen behövt omfamna mer högtflygande ambitioner. Att släppa ”bara en skiva” kommer aldrig vara gott nog för den som vill bli en äkta popikon. Sådana ska ju, åtminstone bildligt talat, alltid försöka resa till Mars! Med sådant mod agerar dessvärre ännu inte Zara Larsson. Man kan bara hoppas att hennes publik är beredd att vänta ytterligare ett par år på att hon ska hitta dit.

Bästa spår: ”Need someone”

