Zara Larsson fyller hela Scandinavium med sin närvaro

Zara Larsson inledde sin allra första arenaturné på Scandinavium i Göteborg. Att en så rutinerad artist inte haft en arenaturné innan är svårt att förstå. Det blir ännu mer oförklarligt efter öppningskonserten av The Poster Girl Tour.

Det finns artister som uppträder i en arena endast för att de är stora namn, och så finns det artister som fyller en hel lokal med sin blotta närvaro, det gör Zara Larsson. Arenan är helt klart hennes mest naturliga habitat.

Larsson firar tio år som artist nästa år. Hon tar oss tillbaka till sin första singel och uppträdanden som då ägde rum på parkeringen utanför Elgiganten. Hon berättar att hon drömt om en arenaturné sedan dess, vilket också speglas i utförandet. Allt är verkligen minutiöst planerat, men utan att tappa personlighet.

Kvällen är oerhört maffig, med liveband, kör, en grupp dansare och en avancerad ljusshow. Det är den typen av konsert man kan gå på bara för upplevelsen, även om man inte är ett inbitet fan. För det är definitivt roligare att se Zara Larsson live än att streama hennes musik, eftersom hon tänker så mycket på helhetsbilden. Det är så här musiken ska upplevas.

Konserten är inte slutsåld, men med energin som publiken ger hade man kunnat tro det. Det märks att det är mångas första konsert efter pandemin. Larsson är alltid ett proffs, men att hon saknat att uppträda går inte heller att ta miste på. Hon har dessutom spenderat många år i studion och hon känns ivrig att kröna sitt nya album live. Det enda som rubbar stämningen är hålet efter den tänka gästartisten Einár, som tillägnas låten Uncover.

Larsson varvar ny och gammal musik flitigt. Det nya albumet får inte en huvudsaklig plats, utan det blir snarare en sammanfattning av hennes karriär. Fördelen med att turnera så långt efter ett albumsläpp brukar vara att publiken pluggat på. Men här är det tydligt att de helst vill höra de gamla låtarna. Lite nya arrangemang hade fräschat upp, det sker bara på ”I Need Love” och ”I Can't Fall In Love Without You” som får en semi-akustisk skrud.

Men det är ett återkommande tema att så fort hon saktar ner tempot blir publiken uttråkad. De akustiska framträdanden som är det jag uppskattar mest, blir ett tillfälle för toapaus för många. Det är kontrasten i att ha fans som vill kunna sjunga med á la karaoke-kväll ute, och ha en av Sveriges bästa röster. Fansen är inte intresserade av avancerade vokala utsvävningar, de vill dansa.

Zara Larsson på Scandinavium. Foto: Samuel Isaksson/Rockfoto

Larsson hanterar sången väldigt bra trots så mycket koreografi. Men det är synd när den får lida för att dansen är för ansträngande. Hon är så brydd om att leverera en bra show att hon inte tillåter sig själv att stanna upp och andas. Anledningen att vi i Sverige inte har någon popartist av samma kaliber är just för att det är så krävande.

Visst kan Zara Larsson sin roll som popdiva bra, det hade dock varit intressant att se henne gå utanför den mall hon skapat och få uppleva hennes röst utan alla kulisser. Men att det är svårt att röra sig utanför popdivapersonan är förståeligt när det är det fansen helst vill ha.

På söndag den 21 november spelar Zara Larsson på Avicii Arena i Stockholm.

