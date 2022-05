Zara Larsson gör Abba-cover

”Jag har alltid tyckt om 'Lay all your love on me' för melodierna, refrängen och för hur den låter. Jag gillar att den känns lite mystisk och har en särskild sorts stämning i sig”, säger Zara Larsson i ett pressmeddelande där hon också lyfter kombinationen av sårbarhet och sexighet i låten.

Låtsläppet sammanfaller med premiären för ”Abba voyage” i London, där de omsusade abbatarerna möter publiken.

