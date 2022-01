Zendaya: ”Man måste kanske nå botten för att det ska kunna bli bra igen”

”Hej hjärtat, jag trodde att jag förlorat dig.”

17-åriga Rue sitter på golvet i en tvättstuga och gräver innanför tröjan efter sina hjärtslag. När hon hittar dem pustar hon ut.

Andra säsongen av den hyllade HBO-serien ”Euphoria” tar vid bara dagar efter att säsong ett och de efterföljande specialavsnitten slutade – och lämnade karaktärerna mitt i Kalifornienvintern och tonårslivet. Det är nyårsafton och fest och nästan hela skolan är där: seriens centralfigur och berättare Rue, som kämpar mot drogberoende och har tagit ett återfall. Hennes kärlek, transtjejen Jules (Hunter Schafer). Den manipulative sportkillen Nate (Jacob Elordi). Och den nya bekantskapen Elliot, som spelas av sångaren och rapparen Dominic Fike.

Rue spelas av den före detta Disneystjärnan Zendaya, som just nu också är aktuell som MJ i ”Spider-man: No way home”. Under en digital pressträff inför säsongspremiären beskriver hon sin rollfigurs utveckling i ”Euphoria” som ”en nedåtgående spiral”.

– Det var intressant att få utforska de mörkare delarna av Rues abstinens och när hon når botten, säger hon. Och förhoppningsvis vänder den där spiralen riktning. Men för att något ska kunna kastas uppåt igen behövs en negativ kraft. Man måste kanske nå botten för att det ska kunna bli bra igen.

Rue (Zendaya) och Elliot (Dominic Fike). Foto: HBO Max

I ett avsnitt i den nya säsongen tar Rue droger tillsammans med vännen Elliot. Medan han skickar jointen vidare konstaterar han att alla hela tiden letar efter förklaringar till varför någon tar droger, men att de inte finns: ”Det är vad det är.”

”Euphoria” följer en grupp tonåringar på och runt en amerikansk gymnasieskola, men scenerna växlar mellan nutid och dåtid. Vi får en inblick i den snälle men våldsamme droglangaren Fezcos trassliga barndom, vi får veta mer om antagonisten Cals inre konflikter. Ändå förblir karaktärerna och deras val komplexa, ofta motsägelsefulla. ”Euphoria” kännetecknas knappast av enkla förklaringar. Serien är snarare, som Zendaya uttrycker det, ”upptagen av nyanserna”.

– Bra eller dåligt, rätt eller fel... Vad betyder det egentligen? Något som känns bra för dig kan ju skada någon annan. Det är svårt att navigera, särskilt om man ser på det som svartvitt. Men det gör inte den här serien, den handlar om det gråa.

Hunter Schafer och Zendaya som Jules Vaughn och Rue Bennett. Foto: Landmark Media/Alamy

Serien, som skapats av Sam Levinson efter personliga erfarenheter och en israelisk förlaga, väjer inte heller för det som andra amerikanska high school-serier ofta vänder sig bort från: droger, psykisk ohälsa, transerfarenheter, sex, våldtäkt, våld. Den har också fått kritik för att vara för explicit och för att romantisera destruktivitet. Sam Levinsons svar på det har varit att ”Euphoria” helt enkelt visar verkligheten – utan filter och utan att idealisera – och att han hoppas att serien kan öppna för en dialog kring svåra ämnen även bland vuxna.

– Det jag hoppas att man får ut av ”Euphoria” är att den inte använder moraliska pekpinnar för att berätta hur någon ska leva sitt liv, säger Zendaya. Utan att den i stället säger: ”Hallå där, vi ser dig, vi fattar och den här skiten är svår.”

Hunter Schafer spelar transtjejen Jules. Foto: HBO Max

”Euphoria” har beskrivits som ett slags spegel för Generation Z – en generation som ofta kännetecknas av att den vuxit upp med ständig tillgång till sociala medier, men också av en medvetenhet kring psykisk ohälsa. Seriens Rue är född tre dagar efter att tvillingtornen föll 2001, och hon frågar sig om det var så sorgen tog sig in i hennes kropp. Samtidigt lever karaktärerna en stor del av sina liv via skärmar. Det är där de tar kontroll – över sina identiteter, över sin sexualitet – men också där de riskerar att förlora kontrollen.

– Jag tror att vår generation hanterar unika problem, med teknologin och av att växa upp i en så mörk tid, säger Maude Apatow, som i serien spelar Rues oroliga barndomsvän Lexi.

Hon fortsätter:

– Det är svårt för oss och det är fint att det erkänns som det gör i serien. Jag menar, bara för att man är ung betyder det inte att det man går igenom inte är giltigt.

Att serien tagits emot väl av den målgrupp den skildrar är tydligt. Kort efter att första säsongen hade premiär sommaren 2019 svämmade de sociala medierna över av låtar och kläder från serien. Samtidigt har ”Euphoria” inte bara tilltalat tonåringar och unga vuxna, utan fått ett brett erkännande av både kritiker och tittare runt om i världen. På Emmygalan 2020 vann den i ett flertal kategorier, bland annat blev Zendaya den yngsta skådespelerskan någonsin att kamma hem priset för årets bästa kvinnliga skådespelare i en dramaserie.

Maude Apatow spelar Rues barndomsvän Lexi. Foto: HBO Max

– Jag tror att så många har känt en koppling till ”Euphoria” för att den beskriver och visar saker som kan kännas som väldigt ensamma erfarenheter, som drogberoende och psykisk ohälsa, säger Zendaya.

Hon tror att insikten om att man faktiskt inte är ensam om den typen av upplevelser kan vara både tröstande och hjälpa en att ta sig ut på andra sidan.

– Dessutom: om man kan känna kärlek och empati för karaktärerna i serien, som man inte ens känner, så kan man kanske utvidga de känslorna till verkliga människor i ens närhet.

Zendaya säger att hon är tacksam för att hon fått medverka i ”Euphoria” – ”av en miljon anledningar”.

– Jag är tacksam för personerna som serien kopplat ihop mig med, för berättelserna de delat med mig, och för att jag fått en djupare förståelse för beroende.

Zendaya i ”Euphoria”. Foto: HBO Max

När hon nu blickar framåt är hon också tacksam för hur serien och alla som varit inblandade i skapandet av den – inte minst Hunter Schafer och Sam Levinson – stärkt hennes eget kreativa självförtroende.

– Jag är en blyg person, ironiskt nog, med tanke på den bransch jag valt. Men genom den här serien, och särskilt den här säsongen, har jag lärt mig så mycket. Jag hoppas på att få skapa filmer i framtiden, det är vad jag vill göra, jag vill göra saker som jag inte sett förut. Och det är ”Euphoria” för mig: något jag aldrig sett förut.

"Euphoria" Amerikansk tv-serie, skapad av Sam Levinson efter en israelisk förlaga, som handlar om 17-åriga Rue (Zendaya) som kämpar med drogberoende. Handlingen kretsar också kring hennes familj och bekanta, däribland förälskelsen Jules (Hunter Schafer), nykomlingen Elliot (Dominic Fike), sportkillen Nate (Jacob Elordi), barndomsvännen Lexi (Maude Apatow) och droglangaren Fezco (Angus Young). Första säsongen hade premiär i juni 2019 och följdes av två specialavsnitt julen 2020. Andra säsongen har premiär på HBO Max den 10 januari. Visa mer