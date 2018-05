Aborträtten är en pendel, som svänger av och an. Cypern har just tagit ännu ett steg mot att tillåta abort. I USA är däremot Trumpadministration på god väg att dra in alla statliga bidrag till kliniker som ens pratar med sina patienter om att avsluta en graviditet.

Och på Irland hålls denna vecka en folkomröstning som kommer att avgöra ifall parlamentet ska ges rätt att mildra vad som hör till världens hårdaste lagstiftningar.

I dagsläget är det där förbjudet att avsluta en graviditet efter en våldtäkt, förbjudet att göra abort efter incest, till och med förbjudet om fostret helt säkert inte kommer att klara sig. Den som genomgår abort eller på något sätt medverkar till en riskerar 14 års fängelse.

Vid en enda omständighet är det tillåtet att avsluta en graviditet på Irland, och det är om flickans eller kvinnans liv är i fara. Vägen till denna lilla skärva frihet har varit lång och kantats av oräkneligt lidande och död.

Det började 1992, då staten hindrade en svårt traumatiserad 14-årig flicka från att resa till England och göra abort efter en våldtäkt. Irländarna kallar det X-fallet. 2012 dog en kvinna på ett sjukhus efter att läkarna vägrat henne en skrapning av livmodern under pågående missfall.

Året därpå blev det tillåtet att göra abort om kvinnans liv var i fara. Då var det förstås sedan länge för sent för den 14-åriga flickan, för sent för kvinnan som fått missfall, för sent för alla de flickor och kvinnor som fallit offer för den irländska staten utan att det blev några rubriker. Men det har åtminstone kunnat vara andra till hjälp.

Att jämställa fostrets rättigheter med den gravidas är att sätta den potentiella människan främst.

Det var också i detta syfte tre kvinnor år 2016 vände sig till FN:s kommitté för mänskliga rättigheter. De hade fått veta att de skulle tvingas fullfölja sina graviditeter och föda fram barn som var så svårt missbildade att det redan på förhand var klart att de skulle dö så snart de lämnade livmodern. FN kritiserade då officiellt Irland för en grym, omänsklig och förnedrande lagstiftning. För sent för att göra någon skillnad för de tre kvinnorna. Men till hjälp för alla efter dem.

Tanken med den nuvarande lagstiftningen är att visa att kvinnans och fostrets liv är lika mycket värda, men det är blott en religiös tankelek. Inte i någon aspekt är ett outvecklat foster att jämställa med en redan existerande, tänkande och kännande människa. Att jämställa fostrets rättigheter med den gravidas är att sätta den potentiella människan främst.

Och abortmotståndarna förstår det kanske inte själva, men till skillnad från vad de själva påstår handlar inte detta om livet för dem. I så fall skulle de ju inte bara värna zygoten, den encelliga organism som är ett befruktat ägg.

De skulle även försöka hjälpa befintliga bebisar, ja alla människor, och djur också, allt liv. Men så sker inte. Överlappningen mellan abortmotstånd och människorättsaktivism är inte noll – den är negativ.

Verkliga människorättsaktivister gläds med Cypern, kämpar på i USA och hoppas på Irland. Enligt opinionsmätningarna kommer det att gå vägen där. Men det vore bara ännu en skärva seger.

Irland tillämpar nämligen ”samvetsfrihet”, det vill säga: folks privata moral och den inbillade rätten till ett jobb de inte vill utföra sätts över kvinnors rätt till sina kroppar. Irländsk sjukhuspersonal kan sabotera den rätten genom att vägra medverka i abortrelaterad vård. Precis som somliga vill att det ska bli i Sverige.

Pendeln svänger, av och an, oupphörligen.