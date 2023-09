Amanda Sokolnicki: När mammor mordhotas kommer avhopparna att bli fler

Logga in

Logga in

När Karolin Hakim mördades med sin bebis i famnen en sommardag i Malmö 2019 var nog den egentliga måltavlan någon annan. Barnets pappa, känd från kriminella kretsar sedan tidigare, var också på platsen.

Mordet var ett misstag. Så är det inte i dag.

Sedan några månader tillbaka är också mammor och pappor måltavlor.

I början av året besköts anhöriga till en gängkriminell ledargestalt – och polisen gick ut med en efterlysning av två misstänkta gärningsmän. Bara timmar därpå mördades en av de efterlysta personernas pappa. En ostraffad man i 50-årsåldern (Aftonbladet 3/3).

Några veckor senare var det dags igen: en kvinna dödades med ett skott i bröstet. Hon var mamma till en person som varit aktiv i samma gruppering.

Och på den adress där en 25-årig man mördades på väg till jobbet tidigare i september bodde också en anhörig till samma gängledare, uppger SVT. Gärningsmännen sköt fel person.

Därmed har också kalkylen snabbt förändrats, inte bara för samhället. Det är uppenbart att många gängkriminella är fullständigt likgiltiga inför andra människors liv. Men är de verkligen likgiltiga inför sin egen mamma?

För det är vad som ligger i potten nu. De höga insatserna borde förändra incitamenten drastiskt, och få ännu fler att vilja lämna det kriminella livet bakom sig. Så är samhället redo att erbjuda den vägen ut?

Företag fortsätter att ta betalt – upp till 3 000 kronor per person och dygn – trots att deras klienter grips gång på gång.

Nej, inte på det sätt som borde vara möjligt. För trots att Sverige nu dragits med grov gängkriminalitet i många år så finns fortfarande inte en professionell nationell avhopparverksamhet.

Nyligen presenterade SNS socialantropologen Anna Hedlunds genomgång. Där visar hon att det mest grundläggande saknas. Våldet finns i hela landet, men avhopparverksamheter bara i de stora städerna.

Hur vanligt är det att de kriminella återvänder till sitt gamla liv? Och vad kostar det samhället? Hur många vill ens gå med i ett avhopparprogram? Den typen av frågor finns det i dag inga nationella svar på, konstaterar hon. Därmed finns inte heller någon rimlig bedömning av vilken budget som krävs för att bedriva den här verksamheten på ett framgångsrikt sätt.

Eftersom många som går med i ett avhopparprogram har en hotbild riktad mot sig måste de byta ort om de ska få en chans att starta ett nytt liv. Och det är där de privata bolagen – och den nya lukrativa branschen – kommer in.

När ”Uppdrag granskning” tidigare i år träffade avhoppare berättade de hur kommunernas socialtjänst placerat dem hos företag på nya orter – som lämnat dem utan något stöd under de mest kritiska första veckorna. Vilket förstås är livsfarligt för den som verkligen vill skapa sig ett nytt liv. Och mycket praktiskt för den som vill fortsätta med sin kriminalitet, men under skattefinansierade former.

Hur kan det få gå till såhär? Jo, för att det i dag varken finns krav eller kontroll av aktörerna på den här marknaden.

Och den växer snabbt. Socialstyrelsen beräknar att antalet ansökningar från kommuner fyrdubblades mellan 2021 och 2022. Och eftersom det är så oreglerat öppnas möjligheter för den som vill tjäna snabba pengar.

Varje person som lämnar den kriminella världen är en stor vinst, varje sprängning som inte också riskerar att slå grannarnas liv i spillror.

”Uppdrag granskning” visar hur företag fortsätter att ta betalt – upp till 3 000 kronor per person och dygn – trots att deras klienter grips gång på gång och bevisligen inte alls har lämnat den kriminella världen.

När ”Uppdrag granskning” tittar närmare finns också flera fall där ”coacherna” till avhopparna själva är misstänka för grov brottslighet.

Ingen kan påstå att detta är att betrakta som ett genuint försök att erbjuda kriminella en annan väg ut.

En professionaliserad avhopparverksamhet kommer inte heller att lyckas med varje individ. Men det finns en potential som Sverige inte har råd att låta gå förlorad: Varje person som lämnar den kriminella världen är en stor vinst, varje skjutning som undviks, varje sprängning som inte också riskerar att slå grannarnas liv i spillror.

Att Socialdemokraterna talat om att vända på alla stenar utan att ta tag i detta är genant. Samtidigt har Tidöpartierna lagt stor kraft på att skapa ungdomsfängelser – utan att erbjuda några andra vägar ut ur gängen för de här barnen. För trots att vi vet att också väldigt grov brottslighet begås av unga personer i dag, är avhopparprogrammen bara till för dem som fyllt 18 år.

Det hela är djupt oseriöst. Förödande oseriöst.

Och så påstås det att vi redan prövat allt, att förebyggande åtgärder inte har fungerat. Är det alltså den här typen av amatörmässiga förebyggande insatser som man syftar på då?

Vi har inte varit naiva. Det här pågår fortfarande.

Läs fler texter av Amanda Sokolnicki här.