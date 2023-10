Amanda Sokolnicki: Tänk att vara så förlorad i sitt hat att man firar ett massmord

Logga in

Vem firar ett massmord? Att damer förs ut ur sina hem med våld, att barn kidnappas och mördas.

I takt med att bilder på tortyr och massmord fick spridning började också omfattningen av helgens attacker sjunka in: omkring 100 gisslan, en musikfestival förvandlad till en massgrav, terror av det mest hänsynslösa slag.

Hundratals liv, släckta. Redan nu, och då har vi sannolikt bara sett början, handlar det om Utøya flera gånger om.

Och detta firades. På flera platser runtom i världen – även i väst – sköts fyrverkerier upp i triumf. I Malmö syntes samma typ av uppspelta parad av tutande bilar som under en bröllopsfest. Men den här gången firades inte kärleken, bara hatet.

För mer än så finns det inte här. Även om många gärna vill se en frihetskamp där det bara finns terror.

Att Hamas inte bara har mördat och lemlästat, utan också fört in omkring 100 gisslan i Gaza, skulle kunna ses som ett sätt att ha något att byteshandla med. 2011 utbyttes den israeliska soldaten Gilad Shalit mot över tusen palestinska fångar efter att ha varit gisslan under flera år. Men frågan är om det inte mest ska betraktas som ett sätt att garantera att Israels armé inte ser några andra alternativ än att ta sig in i Gaza till fots. Att det här ska bli så blodigt som det bara är möjligt.

Målet är nämligen ett helt annat: att förgöra Israel. Utplåna landet.

För staten Israel har en skyldighet att försvara sin befolkning. Och även om landets militära svar sker med största möjliga precision kommer civila att falla offer. Inte minst eftersom Hamas ser till att placera sig där civilbefolkningen befinner sig.

Därför blir det bisarrt att höra jublande personer täckta i Palestinaflaggor som skanderar uppsluppna slagord om Palestinas frihet. Det är, till och med för grundmurade antisemiter, en befängd slutsats. För vad Hamas gör just nu är inte att försvara någon frihet. Det är att säkerställa att palestinier aldrig ska få vare sig någon stat eller fred.

Målet är nämligen ett helt annat: att förgöra Israel. Utplåna landet. I en sådan värld var aldrig en tvåstatslösning aktuell. Och för att uppnå det har man precis valt att göra en hel palestinsk befolkning på Gaza till terrororganisationens mänskliga sköld.

