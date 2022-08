Andreas Johansson Heinö: Det är ett svaghetstecken att L inte har en självklar plats i en M-ledd regering

VAL 22

Rolling Stones, Black Sabbath, Genesis. Listan över grupper som fortsatt att leverera på toppnivå även efter att en eller flera originalmedlemmar lämnat kan göras lång.

I politiken är det annorlunda. Trots att tre av de fyra tidigare allianspartierna har formerat sig i ett nytt regeringsalternativ är det ingen som vare sig vill turnera under namnet Alliansen eller på annat sätt betona den högst reella kontinuiteten med tidigare borgerliga regeringar.

Det är ett onödigt avståndstagande som skapar osäkerhet kring det nya projektets långsiktiga färdriktning. En osäkerhet som förvärras av att det ännu inte är klargjort vilka partier som faktiskt kommer att bilda regering om det blir en högermajoritet efter valet.

I sakpolitik är samsynen mellan de tre partierna stor. M, KD och L är eniga om såväl en stor del av politikens innehåll som att dess förverkligande förutsätter eftergifter till Sverigedemokraterna.

Men i stället för att formera sig som ledare för en ny borgerlig trepartiallians som avser regera med stöd av det icke-borgerliga partiet Sverigedemokraterna har Moderaterna gjort otydlighet i regeringsfrågan till en dygd.

Det är en svårbegriplig kommunikativ strategi. Om man inte själv namnger sitt alternativ får man räkna med att motståndarna gör det. Vilket bland annat resulterat i att formuleringar som ”konservativa blocket” används även av oberoende nyhetsjournalister.

Men det handlar om mer än kommunikation. Ett namn signalerar också ett värde. Om nu ”Alliansen” anses förbrukad eller varumärkesskyddad så borde Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna vara glasklara med att det är en borgerlig regering de avser bilda. Dels för att det är sant, dels för att begreppet borgerlig förpliktigar. Det skänker en historisk förankring, signalerar politisk riktning och inte minst en värdegemenskap som i sig utgör en naturlig röd linje mot Sverigedemokraterna.

Den andra kvarstående frågan gäller vilka partier som ska ingå i den här borgerliga regeringen. Moderaterna är självskrivna liksom Kristdemokraterna. Sverigedemokraterna är lika självklart uteslutna. Men hur blir det med Liberalerna?

Partiet vill, så mycket står klart. Men får man?

Sverigedemokraterna säger nej. Kristdemokraterna säger helst inte. Och Moderaterna säger ingenting.

Vad de två förstnämnda tycker spelar kanske inte så stor roll. Men Moderaternas tvekan är bekymmersam.

Liberalerna har, som de själva aldrig tvekar att påpeka, ingått i samtliga borgerliga regeringar i modern tid. Men historien berättar mer än så. Det var Folkpartiet, under Gunnar Helén, som i början på 1970-talet gjorde grovjobbet som förde Centerpartiet in i borgerligheten och Moderaterna in i värmen. Det var Folkpartiet som tillsammans med Moderaterna grävde grunden för maktskiftet 1991 genom att på våren formulera ett gemensamt ekonomisk program - ”Ny start för Sverige”. Även i Alliansen utgjorde Liberalerna och Moderaterna i stor utsträckning den idépolitiska kärnan.

Ulf Kristerssons famösa Almedalshyllning av Sverigedemokraternas invandringspolitik har med rätta kritiserats. Men nästan lika illa var sammanhanget.

Oenigheten i synen på Sverigedemokraterna skapade en spricka mellan partierna 2018-21. Men sedan Liberalerna omprövat sin syn på detta finns inga kvarstående skäl för att hållas utanför en eventuell högerregering. Ideologiskt är inte avståndet större mellan L och M än för fem, femton eller ens trettio år sedan. Inte heller sakpolitiskt går det att finna exempel på att partierna skulle ha rört sig ifrån varandra, snarare tvärtom.

Ändå förmår inte Moderaterna klart och tydligt deklarera att Liberalerna är en lika självklar regeringspartner som Kristdemokraterna.

Ulf Kristerssons famösa Almedalshyllning av Sverigedemokraternas invandringspolitik har med rätta kritiserats. Men nästan lika illa var sammanhanget. Alla tilltänkta samarbetspartier fick varsin likvärdig klapp på huvudet av moderatledaren.

Relativiseringen återkommer i moderatledarens motivering till att Sverigedemokraternas trots allt inte släpps in i regeringen. De har visserligen ”mognat som riksdagsparti” (en mognadsprocess som uppenbarligen skett i det fördolda) men är inte tillräckligt ”erfarna” för regeringsmedverkan. Dessutom har partierna ”fram tills nyligen” varit oeniga i viktiga frågor.

Tre veckor återstår för att övertyga de helt avgörande mittenväljarna. I stället för att göra Sverigedemokraternas eventuella regeringsmedverkan till en tidsfråga bör de borgerliga partierna betona det ideologiska avståndet. I stället för att fortsätta straffa Liberalerna för januariavtalet bör Moderaterna klart och tydligt markera att tre borgerliga partier står lika enade som någonsin tidigare och självklart avser bilda en så stark regering som möjligt – tillsammans. Och i stället för att infantilt prata om ”partierna på min sida av politiken” bör Ulf Kristersson i varje intervju och varje tal hamra in att han avser bilda en borgerlig regering.

För liberala väljare är det här valet redan tillräckligt jävligt. Hur det än slutar kommer Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna få ett substantiellt inflytande. Vetskapen att det finns ett borgerligt alternativ med ett liberalt parti skulle göra duschen efter röstningen något kortare.