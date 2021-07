Andreas Johansson Heinö: OS är flaggviftarnas stora chans att jubla över kollektiva medaljer

Slutscenerna i Rainer Werner Fassbinders film ”Maria Brauns äktenskap” utspelas den 4 juli 1954. Medan advokaten läser upp testamentet från Maria Brauns älskare och hon själv går sitt tragiska öde till mötes hörs det klassiska radioreferatet från Wankdorfstadion i Bern där det stora undret utspelar sig: Västtyskland besegrar favoriterna Ungern i VM-finalen i fotboll.

”Slut! Slut! Slut!”, jublar kommentatorn och sätter därmed punkt inte bara för matchen och för Maria Braun utan också för det första tyska efterkrigsdecenniet: ”Tyskland är något igen!” VM-guldet blev en pånyttfödelse för en nation som varit svårt traumatiserad av sin egen historia. En ny chans till stolthet över kollektiva prestationer.

Den västtyska erfarenheten av kriget var förstås unik. Men i de flesta västländer blev idrotten en av få legitima arenor för nationalism. Här fick man ohämmat vifta med flaggor, skråla med i nationalsånger och förlusta sig i nationella stereotyper. Det som kom att kännas smutsigt, obekvämt eller direkt pinsamt i politik, näringsliv och kulturliv fann en naturlig hemvist i idrottens sfär.

På andra sidan järnridån blev idrotten ännu viktigare för den nationella sammanhållningen. Räknar man olympiska medaljer per capita är DDR världens främsta idrottsnation genom tiderna. Landet hann endast delta i fem olympiska sommarspel (mellan 1956 och 1964 skickade Väst- och Östtyskland en gemensam trupp; 1984 deltog man i Warszawapaktens bojkott) men vann ändå hela 409 medaljer och var ständig tvåa i medaljligan bakom Sovjetunionen. I vinter-OS var man ännu mer framgångsrika.

Ingos knock i sommarnatten, Edströms volley mot Västtyskland och Borgs Wimbledonsegrar är minst lika viktiga milstolpar som vilket riksdagsval som helst.

Att otillåten dopning bidrog till framgångarna är i det här sammanhanget av sekundär betydelse. De sportsliga succéerna bidrog till framväxten av en östtysk identitet som gav stolthet och mening åt den egna nationen.

DDR var det allra mest framgångsrika exemplet men de flesta öststater överpresterade i idrott. När det under 1970- och 80-talen blev uppenbart att det mesta var bättre i väst – levnadsstandarden, miljön, friheten – fanns alltid de stora mästerskapen där östländerna kunde dominera ända fram tills regimerna bokstavligen föll ihop.

Med murens fall försvann också den nerv som fanns i matcher mellan lag från väst och öst och i synnerhet mellan de båda supermakterna. De flesta minns förmodligen Dream Team, det amerikanska superlaget med Michael Jordan, Magic Johnson och de andra stjärnorna som lekte hem OS-guldet i Barcelona 1992. Bakgrunden var emellertid en förnedrande amerikansk förlust mot just Sovjetunionen i OS 1988. De bästa collegespelarna räckte inte längre för att USA skulle vinna ens i basket, vilket satte i gång hela den process som möjliggjorde för NBA-proffsen att medverka fyra år senare.

Men då hade Sovjetunionen upphört att existera. Kärnan i vinnarlaget från 1988 hade utgjorts av fyra spelare från Kaunas som nu såg ut att missa spelen eftersom det nyligen självständiga Litauen inte hade råd att skicka en trupp till Barcelona. Det hela slutade med att den amerikanska rockgruppen Grateful Dead betalade resan och att Litauen vann brons iklädda en av OS-historiens mest minnesvärda matchdräkter.

Visst äger olympiska medaljer fortfarande ett tungt symboliskt värde för stormakterna. Kinas utveckling som idrottsnation de senaste 30 åren talar sitt tydliga språk (liksom Indiens misslyckande). Men OS har också blivit ett tillfälle för de små nationerna att visa att man alls existerar. Vid invigningen i fredags slapp exempelvis de makedoniska idrottarna för första gången marschera in under namnet ”Former Yugoslav Republic of Macedonia”. ”Nordmakedonien” må vara en tveksam kompromiss men det är i alla fall ett riktigt namn på ett land, inte en hänvisning till något som upphörde att existera i början av 1990-talet.

Nationer bärs upp av vad historiker och samhällsvetare brukar kalla ”kollektiva minnen”. Idrotten har stått för en stor andel av dessa gemensamma minnen. I svensk efterkrigshistoria är Ingos knock i sommarnatten, Edströms volley mot Västtyskland och Borgs Wimbledonsegrar minst lika viktiga milstolpar som vilket riksdagsval som helst.

Framgångsrika idrottare har alltid varit mer än representanter för sina länder, de har också omformat dem. Ingemar Stenmark och Björn Borg tävlade för Sverige, men de kom också att själva bidra till att befästa eller förändra bilden av vad som är Sverige.

Men tiden när televisionen, och dessförinnan radion, bokstavligen fungerade som lägereldar är över. Att titta på OS kan handla om att följa en match på storbildsskärm med andra på krogen. Eller att höra måljublet från grannen innan anfallet ens har påbörjats på din egen skärm. Eller att följa en okommenterad streaming från vilken obskyr gren som helst där de tomma läktarna i Tokyo kan ge en spöklik känsla av att just du är den enda i världen som tittar.

Idrottskonsumtionen har individualiserats. Därmed höjs även tröskeln för sportsliga framgångar att bli en del av den nationella berättelsen.

