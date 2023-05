Andreas Johansson Heinö: Pendeln har slagit över för långt – föraktet för mångkultur är farligt

Logga in

I början av 1900-talet var invandringen till USA rekordstor. Staden New York bestod till tre fjärdedelar av invandrare eller barn till invandrare. Migranternas ursprungsländer hade dessutom skiftat; nu kom de flesta inte från Nord- utan från Syd- och Östeuropa.

I denna demografiskt omvälvande tid gav den amerikanska kongressen i uppdrag till Franz Boas, sedermera världsberömd antropolog, att undersöka hur den stora invandringen påverkade ”samhällskroppen”. Alltså i en rent bokstavlig bemärkelse. Lagstiftarna ville veta hur medborgarnas fysiologi förändrades.

Frågan föreföll rimlig i en tid genomsyrad av rasbiologiska föreställningar. Men när Boas 1911 publicerade sin studie ”Changes in bodily form of descendants of immigrants” var resultaten sensationella: barn som föddes i USA hade mer gemensamt med andra barn födda i USA än med sina föräldrars folkgrupp. ”Raserna” var instabila. Och var de instabila kunde de inte ha något förklaringsvärde för variationer i intelligens och karaktärsdrag.

Boas handfasta uppgörelse med rasbiologin utgör en av de stora kursomläggningarna i vetenskapshistorien, skriver Charles Kring i ”Den övre luftens gudar” (Daidalos), en fascinerande kollektivbiografi över de första generationerna kulturantropologer. För vad dessa pionjärer gjorde var att uppfinna sin egen vetenskap.

Boas hade börjat sin karriär genom att leva med ursprungsbefolkningar på de kanadensiska Baffinöarna. En av hans främsta studenter – Margaret Mead – skulle nå världsberömmelse genom att göra detsamma i Samoa. Ska man förstå en kultur måste man tolka den från insidan, ansåg de.

Boas, Mead och deras anhängare avskydde det museala tänkande som sorterade mänsklig kultur i termer av utveckling och framsteg. Det finns inga primitiva kulturer, menade de. Varje kultur betraktar världen genom sin egen lins. Det finns ingen position från vilken vi kan värdera olika kulturer som bättre eller sämre eller som mer eller mindre utvecklade.

I dag framstår denna kulturrelativism som ondska, nästan lika förkastlig som den vetenskapliga rasism den från början tog spjärn emot. I åtskilliga sammanhang har kulturrelativismen utgjort ett slags intellektuell sköld till försvar för förtryck och brutalitet inom minoritetskulturer. Passiviteten inför hederskulturer är det främsta och mest klandervärda svenska exemplet.

Men kanske har pendeln svängt tillbaka alltför långt.

GP:s ledarskribent Håkan Boström drog nyligen en lans för en mer antropologisk kultursyn i den svenska debatten. Antingen accepterar man en parallell existens av oförenliga kulturella system eller så är man faktiskt inte förespråkare av ”egentlig mångkultur”. Och, fortsatte han, eftersom ingen i dag på allvar står upp för att till exempel patriarkala kulturer ska få ha separata rättssystem är det hyckleri att uppröras över att Jimmie Åkesson är emot mångkultur. Alla svenska partiledare är emot mångkultur, men det är bara en som är uppriktig.

Jag förstår Boströms poäng och den är inte oviktig. Men han lägger ribban för högt.

Människor sorteras in i välavgränsade grupper som vägs och mäts och tilldelas tillväxtkurvor ungefär som bebisar på BVC.

I abortdebatten stöter man ibland på argumentet att alla som försvarar en veckogräns ju faktiskt också är motståndare till helt fri abort och att det således bara är en gradskillnad mellan dem som sätter gränsen vid arton, sex eller noll veckor. För den som är mer intresserad av de praktiska konsekvenserna än av semantiken är dock skillnaden mellan dessa gränsdragningar uppenbar. Och på samma sätt är det trots allt en avgörande skillnad mellan att leva i ett land där normen är att mångkultur bör tolereras, om än med vissa gränser, och i ett land där normen är att alla ska anpassa sig till (den överlägsna) majoritetskulturen, om än med vissa undantag.

Från en liberal, universalistisk utgångspunkt bör mångkulturen begränsas när den hotar enskilda individers rättigheter, men inte annars. Den mångkulturkritik som dominerar i svensk debatt i dag är dock något annat. Den vilar på föreställningen att kulturer kan decimeras, och därmed alltså kvantifieras. Det är ett synsätt som i sin tur bygger på tanken att kulturer är ömsesidigt uteslutande. Där den ena tränger in, trängs den andra ut.

Det här känns igen i den sverigedemokratiska ödesberättelsen om Sverige. Där ryms bara konfrontativa kulturmöten. Människor sorteras in i välavgränsade grupper som vägs och mäts och tilldelas tillväxtkurvor ungefär som bebisar på BVC. Slutprodukten är en fantasi om att svenskarna är på väg att bli minoritet i sitt eget land.

Men denna kulturessentialism företräds också av de allra mest reaktionära krafterna inom minoritetsgrupperna. Som gärna bygger murar mot majoritetssamhället. Och som i egenskap av självutnämnda grupprepresentanter blir lyssnade till av politiker och myndigheter som ännu inte hittat bättre metoder för en liberal minoritetspolitik än ”take me to your leader”.

Det är en logik som skaver mot sekelgamla insikter: alla kulturer är föränderliga, motsägelsefulla och gränserna mellan dem flytande. En liberal mångkulturpolitik måste ta fasta på detta.