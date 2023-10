Andrev Walden: Äntligen fick jag ett ovärderligt tips om föräldraskapet

Logga in

Jag blev inspirerad av ett inspirationscitat. Helt plötsligt. Jag vet inte hur märkvärdigt det låter i dina öron men mig har det aldrig hänt förut.

Inspirationscitat brukar bara göra mig irriterad och ibland illa till mods när jag känner mig jagad av dem. Jag följer inga Instagramkonton som postar inspirationscitat men de hittar mig ändå. Man kan inte undkomma de bevingade orden. De glidflyger på algoritmerna och korsar flödesgränser helt bekymmerslöst för att störtdyka mot någon modstulen figur som inte har bett om det. Sedan spelar det ingen roll hur man fäktar med armarna, man är fast i åtminstone några sekunder eftersom det är omöjligt att inte läsa ett inspirationscitat när det väl har brutit sig in i synfältet. Man måste läsa det och fnysa åt det.

Men nu hände det alltså, helt plötsligt och trots att jag är så gott som resistent mot alla former av dagfångeri, att sju inspirerande ord gick till angrepp och lämnade mig inspirerad. Och det var de här orden:

”Parenting is only hard for good parents.”

Föräldraskap är bara svårt för bra föräldrar.

Jag fann orden behagliga på gränsen till berusande – jag gjorde honnör åt telefonen! – och bestämde mig snabbt för att inte tänka för mycket på om det verkligen kan stämma. För om det stämmer måste jag vara en otrolig pappa och det vill jag så gärna vara.

Jag tvivlar ofta. På tröskeln till föräldraskapet läste jag manualerna och de skänkte mig en känsla av att det som väntade kunde planeras och bemästras men så var det ju inte. Stående på andra sidan småbarnsåren (mina söner är 10 och 12) vill jag nästan bränna böckerna. Jag tänker i alla fall inte förlåta dansken Jesper Juul, internationell superstjärna inom barnuppfostran, för det där han skrev om att barn har en medfödd och liksom inbyggd vilja att samarbeta med sina föräldrar.

Barnet vill inget hellre, påstod han i standardverket ”Ditt kompetenta barn” från 1997 och det är – med facit i hand – möjligen det sjukaste jag har läst.

Mina barn har aldrig samarbetat. Inte med mig i alla fall. Allt är en strid. Fast om Jesper Juul hade levt och läst det här hade han väl sagt att mina barn visst samarbetar men på ett invecklat sätt. Barnviskaren från Danmark hade ju ett behändigt tillägg till sin teori där han förklarade att barnen kan ge uttryck för denna djupt förankrade vilja till samarbete på olika sätt. De kan, menade han, samarbeta både ”rättvänt” och ”spegelvänt” – en helgardering som fick Jonatan Unge att falla ut i följande replikskifte med sig själv i podcasten Stormens utveckling strax efter Juuls död sommaren 2019:

”Jag tror på den här förklaringsmodellen men jag tycker också att den är extremt praktisk. ’Om du gör så här så kommer ditt barn reagera på det här sättet.’ ’Men så reagerar inte mitt barn?’ ’Nej, det reagerar precis tvärtom! Jag vann igen. Mitt namn är Jesper Juul och jag har hittills aldrig haft fel.”

Så där är det ju med de flesta tips om hur barn ska fostras. Nästan ingenting fungerar och fungerar det så beror det mest på barnets källkod. Jämte blotta arbetsbördan är genetikens kraft det enda som verkligen har överrumplat mig som pappa och i dag har jag väl egentligen bara två tips till blivande föräldrar:

1. Om du vill ha ett väluppfostrat och allätande barn – skaffa det med någon som en gång har varit ett väluppfostrat och allätande barn.

2. Sluta inte träna när barnet föds för även om du lyckas med det första och får en sympatisk liten omnivor kommer du behöva all styrka för att orka.

Själv ska jag aldrig att återhämta mig från småbarnsåren, någonting inuti gick sönder, men nu känner jag mig i alla fall inspirerad av det där inspirationscitatet.

I skrivande stund är det bara någon timme sedan jag och sambon (i ett skov av tvivel utlöst av den senaste debatten om läskrisen) enades om nya skärmregler för barnen. De vet inte ens om det än för de är i skolan men den här gången rör det sig i alla fall om ett ganska sinnrikt system där skärmtid kan köpas med läsning och det ska upprätthållas i flera veckor innan det havererar. För det kommer det att göra. Det gör det alltid. Eftersom det alltid kommer en dag när mamman och pappan är för trötta för att upprätthålla reglerna.

Det är alltid tröttheten. Alltid.

Eftersom föräldraskapet är så svårt.

Eftersom man är så bra.