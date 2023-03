Andrev Walden: Är en människa utan laster ens människa?

Det är i skrivande stund 39 timmar sedan jag slutade snusa och det svåraste är som vanligt:

1) Osäkerheten på om det är viktigt att inte snusa. Jag är säker på att snus är dyrt men jag är inte säker på att snus är farligt så vad är det för belöning jag ska få för den här förhöjda känslan av meningslöshet?

2) Den förhöjda känslan av meningslöshet.

Om vuxendomen är ett kroniskt chocktillstånd över livets krånglighet är snuset det behändigaste av läkemedel. En liten pellet i belöning för varje mikrostrid på slagfältet mellan uppstigning och läggning.

Nu känner jag motståndet i varje rörelse. En akut medvetenhet om alltings tyngd och tråkighet. Jag vadar uppströms i en overall virkad av döda katters tungor.

Jag borde möjligen tillägga:

3) Självömkan med inslag av dramatik och …

4) Koncentrationssvårigheter.

Det är i skrivande stund 44 timmar sedan jag slutade snusa. Och nu är det 47. Fråga mig inte vad som hände däremellan.

Jag kan inte sitta framför laptopen i mer än några minuter innan skärmen börja blöda i kanterna. Och jag somnar så lätt för det känns inte längre jätteviktigt att vara vid medvetande.

Om vuxendomen är ett kroniskt chocktillstånd över livets krånglighet är snuset det behändigaste av läkemedel.

Det är i skrivande stund 63 timmar sedan jag slutade snusa. I hopp om stöd i kampen mot mig själv gick jag ut på Twitter och skrev att jag har slutat snusa och att det svåraste är osäkerheten på om det är viktigt.

Jag borde kanske ha valt en mindre nihilistisk plattform. Jag fick över hundra svar och nästan ingen hade något uppmuntrande att säga. De flesta som slutat snusa vittnade om ett hål i själen som aldrig läker och sedan slirade Agnes Wold in i tråden med doktorshatten bakochfram och förkunnade att ”inget tyder på att det är viktigt att sluta snusa”.

Det är i skrivande stund 65 timmar sedan jag slutade snusa och nu är jag inne i ett besynnerligt skov. Svettningar och domningar. Jag har svårt att hålla kontakten med utkanterna av min egen kropp. Jag ser att jag har händer, jag ser dem röra sig över tangentbordet men det är som när Patrick Swayze ser Demi Moore vid drejskivan i ”Ghost”. Det är som att jag inte riktigt finns. Vilket leder mig till …

5) Känslan av upplösning.

Är en människa utan laster ens människa? Frågan kan se befängd ut för den som inte är salongsberusad på sin egen abstinens men jag är nästan säker på att jag har ställt samma fråga vid mina sinnens fulla bruk. Det händer i alla fall att jag tänker på det: att ju hälsosammare en människa lever, desto svagare tycks hennes personlighet bli. Som om själen kan fördrivas ur kroppen med crossfit och ingefärashots.

Jag tänker att det är som med gaffeln på botten av diskhon.

Dag efter dag, år efter år, undrar sambon varför, varför, VARFÖR det ligger en (1) smutsig gaffel kvar på botten av diskhon varje gång jag har röjt i köket.

Ju hälsosammare en människa lever, desto svagare tycks hennes personlighet bli.

Ibland försöker jag förklara men oftast inte. Det är så svårt eftersom jag inte vet säkert hur det fungerar, bara att det fungerar. Det är något med den avsiktligt glömda gaffeln på botten av diskhon som låter mig lämna (det i övrigt polerade) köket med en känsla av att jag fortfarande finns. Att jag inte är besegrad. Den ligger där som en eftersläng mot tillvaron. Jag grumlar världen för att den inte ska glömma mig.

(Det är möjligen som en lågmäld version av filmen ”Fight club” där Brad Pitt lär Edward Norton att man ställer ner alla gafflar utom en i diskmaskinen.)

Det handlar inte om någon förtryckt längtan efter kaos, jag älskar ordning, jag är anti-bohem och kan inte ens fungera som människa i ett ostädat hem. Men gaffeln på botten av diskhon syns inte från stolen där jag sitter nu. Den är gömd bakom diskbänkens krön och jag känner den bara som ett lagom obehag medan jag skriver.

Jag blir tårögd när jag tänker på hur skönt det ska bli att börja igen.

Det är inte skönt att den ligger där men det är oskönt på rätt sätt. Som ömheten efter tandtråd.

Eller en snus.

Det är i skrivande stund 88 timmar sedan jag slutade snusa och även om det värsta är över lär det dröja några veckor innan jag är helt avgiftad. Och jag blir tårögd när jag tänker på hur skönt det ska bli att börja igen.

När någon av vardagens alla små motgångar puttar mig över kanten och lilla snusen släpps tillbaka in under läppen för att kittla och bulta som den bara kan kittla och bulta i en kropp som inte längre tar den för given. När jag ska bli människa igen.