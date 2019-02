I mitten av januari 2019 händer någonting besynnerligt. En nyhet om en medelålders man från Frankrike, författaren Yann Moix, börjar rotera i svensk press. Inte för att namnet Yann Moix betyder någonting för svenska läsare – hans böcker har aldrig översatts till svenska och avrundat nedåt kan man nog säga att ingen här vet vem han är, inte ens på kulturredaktionerna – men nu har han sagt någonting groteskt. I en intervju med franska modemagasinet Marie Claire har 50-åringen, mån om att skapa uppmärksamhet för sin nya bok, förklarat att han inte attraheras av jämnåriga kvinnor. Han föredrar yngre kvinnor eftersom ”en 25-årings kropp är extraordinär” och ”det finns inget extraordinärt med en 50-årings kropp”.

Citatet saknar nyhetsvärde utanför Frankrike, det är ju bara ett ögonblick av effektsökande och sexistiskt ”sanningssägande” i tunn intellektuell förpackning, en så kallad åsikt som inte bottnar någonstans utom i författarens egen mage. Men orden får snabbt vingar. Yann Moix upplever ett plötsligt skov av global relevans.

Före den 8 januari 2019 hade det publicerats sammanlagt en (1) text om Yann Moix i svensk press: i Svenska Dagbladet 1996.

Sedan var det tyst i 23 år innan åtminstone 30 svenska redaktioner publicerade TT:s telegram om att Yann Moix inte attraheras av jämnåriga kvinnor. Sedan kom pikadorerna! Eller kolumnisterna, som min yrkesgrupp helst kallar sig.

Det behändiga är att alla kan låtsas att det finns ett nyhetsvärde eftersom vi pratar om stormen hans ord utlöste, snarare än orden.

Det har skrivits kolumner flätade kring det där citatet i Expressen, Aftonbladet, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Katrineholms-Kuriren och Dagens Industri. Över 20.000 tecken reflektion förtöjda i ett citat av en man som ingen kände till (utom möjligen min vän Johanna Frändén, kolumnist på Aftonbladet och tidigare korrespondent i Paris, som är ganska säker på att hon ”har sett honom på tv”).

Det behändiga är att alla kan låtsas att det finns ett nyhetsvärde eftersom vi pratar om stormen hans ord utlöste, snarare än orden. Men egentligen är vi bara ute efter orden. De som kan omvandlas till bränsle för den trafikdrivande sociokulturella debatten. Den där som är så viktig för medierna i dag.

I fjol skrev James Colley, en nästan helt okänd människa från Australien, ett skämt på Twitter som jag flinat åt i sex månader nu. Mest för att han på bara 94 tecken lyckades kapsla både mediernas kåta svansande kring kryptofascisten och tidigare Trumpviskaren Steve Bannon och den där jakten på bränsle. Skämtet, som klär bäst i engelska, såg ut så här:

”Steve Bannon: Now I’ll list the races from most to least important.

Journalist: Awful. Go on.”

Det är perfekt.

Själv skrev jag så här 2017 i ett lite krångligare försök att kapsla samtiden på begränsad yta: ”Polariseringen drivs till stor del av att vi tyckonomer letar upp lågt hängande frukt i debattens utkanter och trampar sönder den inför våra allierade.” Jag tar mig friheten att citera mig själv för det var bra kapslat även om en dimension saknades. Det är ju inte bara tyckonomerna som springer i marginalerna och letar bränsle. Nyhetsjournalistiken är också en del av maskineriet, ofta som det första kugghjulet. Även där kan vem som helst uppgraderas till relevant om hen säger någonting lättantändligt.

Det är ju därför en vegan i ett norskt kommentarsfält räcker som underlag för en nyhetsartikel om att barnvisan ”Bä, bä, vita lamm” får skarp kritik av veganer. Och det är ju därför ett (1) barn som anmäler skolans matsedel för förlöjligande av olika könsidentiteter kan omvandlas till både nyhetsartikel och – när ledarskribenterna får vittring – talesperson för en hela sin ”arma, fullständigt humorlösa, grötmyndiga, självupptagna och narcissistiska generation” (Adam Cwejman, GP).

Jämte dessa källor kan Yann Moix ändå värderas som högst relevant.

Den billigaste formen av bränsleframställning är den nya skrivbordsjournalistiska alkemi som kan kallas ”skriver en person”-rapporteringen. Alltså nyheterna om allt från hyllningar till hatstormar som bygger på någonting som någon – vem som helst! – skrivit på internet. Det är i dag inte alls ovanligt att en ingress helt ogenerat balanserar på ett citat med källhänvisningen ”skriver en person”. Följt av ”…på Twitter” eller ”… i stjärnans kommentarsfält”.

Söker man på den exakta ordföljden ”skriver en person” i mediearkivet Retriever ser man en tydlig trend för den här behändiga källhänvisningen. 2007 förekommer den 58 gånger i svensk press, 2017 förekommer den 2.411 gånger. Det är framför allt Expressen som drivit utvecklingen men det var också Expressen som låg bakom vändningen när kurvan bröt nedåt 2018. Jag har frågat chefredaktör Thomas Mattsson om huruvida nedgången bottnar i ett publicistiskt beslut om att hushålla med den sortens källor men har ännu inte fått svar.

Utvecklingen är förstås tätt sammanflätad med sociala mediers tillväxt, Instagram fanns inte ens i kurvans begynnelse, men den kan inte avfärdas som en naturlig spegling av teknikens utveckling.

1900-talets reportrar låg helt enkelt inte under fikaborden och lyssnade på okända människors kommentarer för att bygga nyhetsartiklar av dem.