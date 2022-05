Andrev Walden: Det är de absurda ögonblicken som gör verkligheten verklighetstrogen

I mitten av förra veckan höll George W Bush, 75, ett tal där tungan sprang fel i munnen. Den gamle presidenten, förvisso fyra år yngre än den sittande men förbrukad som commander-in-chief, stod bakom en pulpet i ett bibliotek uppkallat efter honom själv. Inför sittande publik pratade han om det demokratiska underskottet i Ryssland och skulle fördöma Putins lögneldade invasion av Ukraina när felsägningen trillade ut i rummet.

Det var bara ett enda ord som blev fel men felsägningar kan ha olika mått av freudiansk energi och det här var en felsägning som fick Sigmund Freuds aska att virvla i sin urna.

”Resultatet är en brist på maktdelning”, sade George W Bush och såg upp från sitt manus för att skänka fortsättningen den höjda blickens tyngd, ”… och beslutet av en man att inleda en helt omotiverad och brutal invasion av Irak.”

Det blev jordkällartyst i någon sekund innan han undsatte sig själv med en rättelse. ”Jag menar Ukraina”, sade han och släppte ut ett syrefattigt litet skratt.

Det är förstås olyckligt att just han – som en gång invaderat just Irak med just en lögn för att utlösa ett ”clusterfuck” som fortfarande skakar hela vår värld – ska råka säga Irak i slutet på just den meningen. Det finns ju så många länder att välja på.

Ett videoklipp av felsägningen fick genast ben på internet och någonstans i kommentarstrådarna under klippet såg jag ett uttryck som brukar luftas när verkligheten unnar oss den sortens ögonblick: ”a glitch in the matrix.” Om du inte har sett filmen ”The Matrix” bör det väl nämnas att uttrycket betyder något i stil med ”ett skrivfel i källkoden”. Och att orden har slitit sig från filmen för att leva vidare som ett uttryck för ögonblick när verkligheten känns overklig.

När ”The Matrix” hade premiär våren 1999 var idén om att vår verklighet bara är en datasimulering fortfarande ren science fiction men sedan dess har ovanligt smarta människor räknat på det där. Sannolikheten för att vi lever i basverkligheten – att vi finns på riktigt – är inte så hög som det känns. Det tycks vara ungefär 50 procents chans att vi lever i en simulering och att allt vi ser är skuggorna av en dockteater i Platons grotta. Så att säga.

George W Bush bjöd på en ”glitch in the matrix” häromveckan. Foto: LM Otero/AP

Jag förstår väl bara ungefär hur de smarta har räknat ut det där men det räcker tydligen för att jag ska ängslas i onödan (för det spelar ju i praktiken ingen omedelbar roll vilken sorts verklighet vi lever i). Vad jag inte alls förstår är hur någon kan fatta misstankar mot verklighetens textur bara för att en gammal president säger fel. Jag finner tvärtom någonting lugnade i de absurda ögonblicken. Det är som att det absurda gör världen verkligare.

I slutet av april, två månader efter krigsutbrottet, slog den ryska säkerhetstjänsten FSB till mot en ukrainsk terrorcell som planerade att mörda en högprofilerad journalist vid den ryska statstelevisionen. Det var åtminstone vad FSB (och dumans talman) hävdade medan en video från tillslaget mot terroristernas lägenhet kablades ut. Men bilderna var besynnerligt praktiska för en avsändare som försöker övertyga sin publik om att Ukraina är ett fäste för nazister.

Det är det verkligaste som hänt. Descartes hade vikt ner sig direkt.

Terroristernas beslagtagna ägodelar låg sorterade i ett stilleben som liknade ett handplockat startpaket för något slags nazistiskt Rosa pantern-uppdrag. Där fanns bland annat sprängmedel, molotovcocktails, Makarovpistoler, fem falska pass, en kvinnoperuk, en t-shirt med ett hakkors på bröstet, ett porträtt av Adolf Hitler samt – och det är nu det blir absurt – tre exemplar av dataspelet ”Sims 3”. (Om du aldrig har spelat Sims bör det väl nämnas att det är en spelserie där du får simulera vanliga människors liv i en datagenererad verklighet.)

Det sistnämnda fick internet att skälva av skratt för även om nyheten kändes planterad redan innan Sims-fodralen skymtade blev det så uppenbart där. För nog kan vi unna oss antagandet att de tre exemplaren av dataspelet ”Sims” hamnade på ”brottsplatsen” för att någon trögtänkt FSB-agent med ansvar för planteringen av bevis missförstod en punkt på sin inköpslista. Och att punkten han missförstod var ”tre sim-kort”.

Det låter otroligt men FSB bekräftade i praktiken det otroliga genom att släppa en ny version av videon där Sims-fodralen var blurrade.

När jag följde den här spionkomedin i realtid tänkte jag att det här måste vara basverkligheten. Något så akut mänskligt kan liksom inte hända någon annanstans. Och jag påmindes om det verkligaste som någonsin hänt: Rudy Giulianis presskonferens på en industritomt i Philadelphia hösten 2020.

Rudy Giuliani framför garageporten till Four Seasons total landscaping i Philadelphia. Foto: John Minchillo/AP

Minns du? Någon i Donald Trumps läger skulle boka det femstjärniga hotellet Four Seasons i Philadelphia för en presskonferens men råkade boka den lilla trädgårdsfirman Four Seasons total landscaping i stället. Misstaget uppdagades för sent och Trumps advokat, New Yorks förre borgmästare Rudy Giuliani, tvingades hålla god och adressera pressen framför en garageport i ett industriområde. Mittemot låg en butik som sålde sexleksaker. Och ett krematorium.

Det är det verkligaste som hänt. Descartes hade vikt ner sig direkt.

Om vi lever i en simulering vill jag skicka ett tack till programmeraren som sitter uppe i basverkligheten och planterar den här sortens händelser. Så att jag slipper tvivla på min existens.