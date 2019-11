Andrev Walden: Det börjar bli väldigt dags för en rubrik som välter verkligheten

I dag är det 100 år sedan brittiska The Times tryckte vad som måste vara tidernas starkaste rubrik. Lite lång kanske (skulle väl en nutida redaktör invända) och dramaturgiskt undernärd (den spände bara över en enda spalt) men elegant doserad i tre centrerade knippen av ovanligt motiverade versaler.

”REVOLUTION IN SCIENCE.

NEW THEORY OF THE UNIVERSE.

NEWTONIAN IDEAS OVERTHROWN.”

Den 7 november 1919. Fler ögon tårades säkert ett år tidigare, i höjd med den lite rakare rubriken ”WORLD WAR OVER”, i vissa tidningar garnerad med den hårdragna underrubriken ”PEACE ON EARTH”, men den här var tyngre. Väl? Även om första världskriget var civilisationens mörkaste stund är krig ett elastiskt begrepp och ett historiskt vanligt tillstånd. Krig kommer och går, om än mer sällan nu men slagfältens utbredning återhämtar sig säkert när klimatkatastrofen börjar skaka världen på allvar. Nya teorier om vårt universum däremot, sånt händer nästan aldrig. Det är ovanliga och styva grejer. Teorierna alltså, vårt universum är säkert ovanligt men knappast styvt – det var ju tvärtom Albert Einsteins idé om att själva rummet kan krökas som hade bekräftats när den där rubriken skrevs.

Allmänna relativitetsteorin dateras ibland till den 18 maj 1915, dagen då Einstein presenterade den, ibland till den 29 maj 1919, dagen för det avgörande experimentet på ön Príncipe i Guineabukten där Arthur Eddington lyckades fotografera böjt stjärnljus under en solförmörkelse (medan han utkämpade ett trefrontskrig mot regn, mygg och klåfingriga apor). Men det var först den 6 november som Royal Society i London släppte den uppfriskande nyheten till en bruten värld, nyss bestulen på runt 100 miljoner liv i skuggan av kriget och spanska sjukan.

Och den 7 november 1919 stod sömndruckna tidningspojkar i gathörnen och gastade om en ny verklighet.

Jag investerar allt hopp om en nyhet som välter verkligheten i den nya generationens teleskop.

Om jag levt då hade jag kanske inte begripit vad jag läste – det elastiska förhållandet mellan tid och rum finner man sig inte i över en frukost – men jag hade fått gåshud ändå. ”NEW THEORY OF THE UNIVERSE.” Det är en bra rubrik. Den har en klang. Den är nog större än alla andra rubriker och den bara låg där på människornas köksbord en fredag för 100 år sedan, marmeladfläckad och omstörtande.

Jag tänker ofta att jag vill uppleva en rubrik som välter verkligheten. Det är nästan lite av ett krav jag har på livet, att det ska rymma åtminstone ett episkt ögonblick som arten kan samlas kring. Och då menar jag inte episkt som när gamnackade pojkar utbrister epic! om en kill i Fortnite utan episkt som i något storslaget på gränsen till det ofattbara.

Jag har levt jämsides med några stora och ljusa ögonblick, som murens fall och första fotografiet av ett svart hål men det var väl egentligen bara förlängningar av det där kriget (som inte var så slut) och den där teorin (som förutspådde dessa absurt djupa gravitationsbrunnar). Jag har sett stora mörker också, som tvillingtornens fall (den viktigaste politiska händelsen i vår tid även om vi inte riktigt begripit det än). Men jag har inte fått uppleva ett ögonblick som förändrar allt i grunden. Det är svagt, givet vår vetenskapliga mognad de senaste decennierna.

Det är väl inte alls osannolikt att jag hinner se en släpande livestream från människans första steg på den eländiga planeten Mars om jag äter rätt och rör på mig. Fast det är ju på något sätt bara en vräkigare månlandning; ett ingenjörskonstnärligt mästerverk jag liksom förväntar mig att få se.

Den första artificiella intelligensen? Nja, den rubriken har väl redan skymtat några gånger och jag befarar att AI-bomben aldrig kommer slå ner, bara sippra fram till en mänsklighet som redan vant sig vid tanken i draget från alla brådstörtade rop på den digitala vargen.

Nej, jag investerar allt hopp om en nyhet som välter verkligheten i den nya generationens teleskop. De där vidunderliga som byggs i skrivande stund och som kanske visar sig vara tillräckligt vidunderliga för att leta efter biomarkörer i atmosfären på planeter kring andra stjärnor. Eller enkelt uttryckt söka svaret på den kanske största frågan människan ställt: Är vi ensamma?

Och precis som för 100 år sedan, när Eddington skulle bekräfta Einsteins teori, ligger den eventuella rubriken gömd i ljuset från stjärnorna. Det är bara lite krångligare nu men ljus bär på all möjlig information om den miljö det färdats igenom. När en planet i ett annat solsystem passerar framför sin stjärna (härifrån betraktat) silas en befängt liten del av värdstjärnans ljus genom planetens atmosfär på sin väg till oss. Om vi kan fånga upp det ljuset och bryta isär det i ett prisma kan vi också börja leta efter den sortens spår som liv lämnar i en atmosfär när det andas och fiser och bär sig åt. Så där som liv gör. Åtminstone här.

2021 skjuts James Webb-teleskopet, Hubbles tuffa storebror, upp i rymden. 2024 ska E-ELT (European extremely large telescope) stå klart på berget Cerro Armazones i Chile. Jag har väl bestämt mig för att dessa monsterkikare mot universum är min generations smala chans till ett knippe versaler som förändrar allt.

Nu får det hända något snart.