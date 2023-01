Andrev Walden: Det vore osmakligt att recensera människors sista ord i livet – men här är hela listan

Det var bara timmar kvar av 2022 när den tidigare påven Benedictus XVI lämnade jordelivet och hans sista ord var:

”Jesus, jag älskar dig.”

Två plus. Hade jag skrivit om jag var smaklös nog att recensera en människas sista tonsatta utandning. Den 95-årige tysken, född Joseph Ratzinger i glipan mellan två världskrig, hade gott om tid på sig att komponera en slutreplik med större finess. Men jag blev upprymd ändå. Upprymd av att han alls hade en slutreplik! Och av lyhördheten vid hans dödsbädd i Vatikanen.

Det där med de sista orden har ju kommit bort lite på senare år och jag blev genast sugen på att spå deras återkomst. Ja, det får bli min trendspaning på tröskeln till det nya året: det blir inne att ha sista ord igen. Med verkshöjd, alltså.

Liksom de flesta trendspaningar är det mest en förhoppning utklädd till profetia men vi kan väl enas om att det är hög tid?

”There are no final words anymore!” utbrast den gamle talkshowvärden Conan O’Brien i sin egen podcast häromåret. Det var ingen omedelbar spaning, bara en plötslig tanke som kom till honom i ett samtal om annat och föll ut ur munnen, men den har ringt i mig. Och när drottning Elizabeth II dog i september letade jag noga efter rapporter om de sista orden.

Hon om någon, tänkte jag. Historiens kronvittne. Hon såg allt och träffade alla och bland dem karaktärer vars slutrepliker brukar sorteras till de bästa. Men jag hittade ingenting.

Fyra månader senare finns det fortfarande inga trovärdiga (eller ens otroliga) uppgifter om hennes sista ord. Det kan förstås betyda att de inte höll måttet och sopades under mattan men då får de väl hitta på något? Hon måste ju ha varit omgiven av människor förmögna till efterhandskonstruktioner?

När drottning Elisabet I, sista monarken av huset Tudor och nördstämplad som ”Jungfrudrottningen”, dog i mars 1603 var hennes sista ord:

”All my possessions for one moment of time.”

Alla mina ägodelar för ett ögonblick av tid.

Så ska det låta. Påhittat förstås, du behöver inte googla länge för att bli mästrad av historiker som avfärdar slutrepliken som apokryfisk (och besvikelsen kommer liksom över dig redan innan du har googlat ”apokryfisk”) men det är väl de flesta? I alla fall de bästa.

Det var helt enkelt inte snyggt av Steve Jobs syster att skvallra för världen om broderns sena förvandling till Petter Stordalen.

”Det här är fel tillfälle att skaffa sig nya fiender”, sade den döende Voltaire när prästen uppmanade honom att ta avstånd från Djävulen. Ingen hörde det, inte ens prästen för han var nog inte riktigt där, men knappt hundra år senare började ett skämt om en döende irländares sista smörjelse valsa i olika dagstidningar och tids nog sipprade punchlinen ut i verkligheten och ner i svalget på en sedan länge död upplysningsfilosof.

Och även om Oscar Wilde faktiskt lär ha sagt det där svårligen översatta om tapeten över sin dödsbädd – ”My wallpaper and I are fighting a duel to the death, one or the other of us has to go” – var det knappast det sista han sade. Han levde ju trots allt några veckor till efter att vännen som skrev ner orden hade lämnat hans hotellrum i Paris. Givet hans beryktade munväder kan jag inte föreställa mig att han låg tyst den återstående tiden bara för att vakta en perfekt slutreplik.

De döda brukade få de levandes hjälp att hitta de sista orden. Och kanske är det den sortens gränslösa sufflörer vi behöver bli om hantverket ska återupplivas. Samtidigt är jag osäker på om det apokryfiska kan slå rot i en genomlyst tid som vår, befolkad av näbbiga viralgranskare och söndertrasad av rivaliserande verkligheter. Det moderna tillståndet har gjort oss så misstänksamma och tråkiga.

Vad som krävs är kanske snarare att de levande, åtminstone huvudrollsinnehavarna, skaffar sig bra slutrepliker i god tid och liksom bär dem i mentala hölster tills det är dags. Så att de inte hamnar där techpionjären Steve Jobs hamnade med sina sista ord hösten 2011:

”Oh wow, oh wow, oh wow.”

Det var väl egentligen där, snarare än i tystnaden kring Elizabeth II:s dödsbädd, som de sista ordens hantverk slog i botten. Det var helt enkelt inte snyggt av hans syster att skvallra för världen om broderns sena förvandling till Petter Stordalen.

Så kan vi inte ha det. Då föredrar jag rakt av diktatorn Saddam Husseins ”död åt förrädarna, amerikanerna, spionerna och perserna”, yttrat inför snaran 2006. Det finns i alla fall en gammaldags energi där. Och en ofrivillig komik i den omsorgsfulla uppräkningen av fiender där jag vill påstå att gränsen mellan helig vrede och humor korsas mellan den tredje och den fjärde.

De första sista ord som jag lade på minnet var Arkimedes vädjan inför den romerske soldaten som skulle bli hans baneman:

”Rubba inte mina cirklar!”

(Min ovanligt animerade lärare Per Hallström föll ”död” över katedern med orden på sina läppar.)

Eller om det var det där som den vackra stråtrövaren Valeria sade när hon dog i Conans armar i filmen ”Conan Barbaren” (1982):

”Kiss me, let me breathe my last breath into your mouth.”

Som sista ord är de båda replikerna hur som helst perfekta. Och antagligen ungefär lika sanna.

Det är där någonstans vi ska lägga ribban inför året med de sista ordens återkomst.