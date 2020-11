Andrev Walden: I den klassblinda journalistiken blir hemmakontorens bekymmer allas

En dag ska jag dö, ändå ägnar jag många av de dagar jag inte ska dö åt att stirra in i Twitterflödet. Det är ett oförlåtligt slöseri med livstid men det finns något berusande i det snäva formatet – den ständigt närvarande möjligheten att någon där ute ska lyckas fånga en stor sanning i en enda mening. Jag vet inte varför det kittlar som det gör när stora sanningar kapslas på små ytor men det händer ju ibland. Nästan aldrig men tillräckligt ofta. Som när it-konsulten Nille af Ekenstam skrev det där om ekorrarna. En enda mening, 53 små tecken, som fick håren på mina armar att resa sig.

”Man måste ändå ge ekorrar att man ser dem lagom ofta.”

Det är två år sedan han skrev det där men jag är fortfarande tagen av enkelheten och precisionen i den spaningen. Det är en stor sanning. Jag har aldrig sett en ekorre utan att bli glad. Det har alltid gått precis lagom mycket tid sedan jag senast såg en ekorre för att jag ska bli glad över att se en ekorre igen. Alldeles oavsett hur mycket tid som gått.

Och det är tydligt att mina barn – som är så svåra att imponera på eftersom vi aldrig orkade lära dem att ha tråkigt – lyder under samma naturlag om ekorrarnas lagomhet. ”Ekorre”, ropar jag. ”Ekorre”, ropar barnen. Och så blir det andakt. Om någon förbipasserande främling uppfattar ekorrlarmet kommer också denna människa att pensla omgivningarna med blicken. Inte maniskt, bara i något slags mild förtjusning. För det finns ingen som sett för mycket eller för lite ekorre. I närvaron av ekorrar är vi alla lika. Och allt detta berättade Nille af Ekenstam med bara 53 tecken.

Nu skulle den här texten inte handla om ekorrar, den skulle handla om tillvaron i coronakrisens skugga, men jag ville etablera det där med stora sanningar i små förpackningar först. Det kommer strax en till.

De senaste sju månaderna har jag stirrat mer än vanligt på Twitterflödet – jag har stirrat mer än vanligt på allt möjligt sedan min arbetsmiljö beskars till ett vardagsrum där varje tanke som sliter sig kan driva ostört – men det var först i mitten av oktober jag såg någon fånga en stor sanning om coronakrisen i en enda tweet. 119 tecken, skrivna av den Londonbaserade konstkritikern JJ Charlesworth en sen eftermiddag i mitten av oktober.

”There was never any lockdown. There was just middle-class people hiding while working-class people brought them things.”

(Det var aldrig någon nedstängning. Det var bara en medelklass som gömde sig medan arbetarklassen hämtade saker åt dem.)

Det är ingen vattentät sanning, inte som den om ekorrarnas lagomhet, men det finns ett omtumlande och uppfriskande perspektiv där. En tankeställare för sådana som jag.

En vän, journalist på en av landets tyngsta nyhetsredaktioner, berättade nyligen för mig att hon under coronakrisen blivit den jobbiga på jobbet. Mest för att hon på vart och vartannat redaktionsmöte där nya coronavinklar ska värkas fram har invändningar mot de ständiga idéerna av typen ”vad gör isoleringen med våra hjärnor” och ”hur räddar vi kärleken i hemarbetets tid”. Inte för att det är något fel på frågorna, de angår många svenskar nu, utan för att det finns ett falskt ”vi” där. Inte minst för någon med ett public service-uppdrag.

Men jag skulle nog bli förbryllad om jag såg rubriken ”så skyddar vi oss på bussen”. Fast det finns färre journalister än busschaufförer i det här landet.

Över en miljon svenskar har ingen möjlighet att jobba hemifrån. Det är svårt att hitta pålitliga siffror men vi vet att åtminstone 93 procent av LO:s nästan 1,5 miljoner anslutna saknar möjlighet att jobba hemifrån under pandemin, enligt en undersökning av Novus. Och man kan nog anta att ungefär 100 procent av gigekonomins löpare, svenskarna som levererar paket och matkassar till hemmakontoren, saknar både möjlighet och marginaler att stanna hemma.

Ingenting av detta är en hemlighet för mig. I matbutiken ser jag butikspersonal, i skolan ser jag lärare, fritidspedagoger, kockar och städare, i vårt trapphus ser jag hantverkare och brevbärare och längs vägarna mellan dessa punkter – som nu utgör hela min trekantiga tillvaro – står de små bilarna från hemtjänsten parkerade. Och jag har fortfarande inte sett ett enda koppel av förskolebarn i neongula västar valla sig själva.

Jag ser människor gå till jobbet varje dag. Min egen mamma, 69 år, går till jobbet på djursjukhuset (men slipper sitta i receptionen). Ändå reagerar jag inte på det ”vi” som genomsyrar samtalen och reportagen om isoleringens och hemarbetets tid. Inte som min jobbiga vän. Men jag skulle nog bli förbryllad om jag såg rubriken ”så skyddar vi oss på bussen”. Fast det finns färre journalister än busschaufförer i det här landet.

Nu finns det förstås journalister som fortfarande måste ta bussen till jobbet – vårt ”vi” är lika skört som alla andra ”vi” i draget från de svepande slutsatserna – men jag befarar att den där bubblan det talas om ibland är tillräckligt sann för att forma samtalet. Alla sanningar behöver inte vara lika sanna som den om ekorrarnas lagomhet för att tas på allvar.

JJ Charlesworths 119 tecken borde nog virkas in i dukar och hängas i varje mötesrum där journalister tar spjärn för en ny arbetsdag. Eller tills vidare: på väggarna bakom varje överkropp som sitter i videomöte.