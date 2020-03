Andrev Walden: Jag bodde på en sten i rymden och kände den vidunderliga ordningens lugn

Man borde väl skriva någonting angeläget, tänker jag och penslar samtiden med blicken. Men den fäster ingenstans. Det är som att titta på snöblandat regn. Och så börjar jag tänka på den där stenen som dödade dinosaurierna i stället. Nu igen.

Det finns någon sorts lugn där, i den vidunderliga ordningen, i vetskapen om att stenen hade varit på väg mot jorden hela tiden och att det redan var bestämt att den skulle slå ned just där och då; en sen vårdag för 66 miljoner år sedan. Det finns någonting ombonat i naturens villighet att begripas och beräknas, att hon erbjuder oss möjligheten att bläddra i sedimenten och dra en slutsats om att dinosaurierna mötte undergången någonstans i skarven mellan juni och juli, eftersom vi hittat pollen från både lotusblomman och näckrosen i det skira ark som kan knytas till dagen då asteroiden kom och vi vet att de bägge arternas blomning överlappar just där.

Dinosauriernas imperium föll en vårdag och ur askan kikade ett däggdjur fram och plirade mot de flyttstädade ekologiska nischerna. ”Vilken smäll! Nu kör vi.” Och så körde vi. Muterade och bar oss åt tills vi en dag hade lärt oss räkna ut vad det egentligen var som smällde. Och när.

Förresten blev jag bunkringsskammad i matbutiken häromdagen. Förlåt stickspåret men där har du lite samtid. En annan pappa såg mig stapla bucatini i en varukorg där det redan låg några tusen gram nötfärs och så log han. ”Bunkrar du?” Det var nog inte meningen att genera mig men jag begrep ju vad han såg: en ängslig lämmel med huvudet fullt av kommentarsfältsvetenskap och pushnotiser från kvällstidningarna. En hysteriker.

Det började genast hetta i kinderna. ”Det är inte viruset som skrämmer mig”, försökte jag. ”Det är de tomma hyllorna, jag bunkrar mot hotet från bunkrarna.” Bra improviserat ändå. Egentligen visste jag inte alls vad jag höll på med, eller varför jag kände mig skyldig att förklara. Jag borde sagt något annat. ”The universe is under no obligation to make sense to you.” Som astrofysikern Neil deGrasse Tyson brukar säga. Jag är ju en del av universum. Bara lite mindre ordnad än allt det andra.

Jag är ingen sten i rymden, på väg någonstans och ingen annanstans. Jag är inte fjättrad vid någon kurs skriven av fysikens lagar. Jag bor på en sådan sten och jag kan känna lugnet om jag lägger örat mot den, som den sovande flickan på Totoros mage. De stora rörelsernas bestämdhet. Men jag är någonting annat. Jag vet inte ens vad vi ska äta till middag i kväll. Eller det lutar väl åt grovkalibrig spagetti med köttfärssås men du förstår vad jag menar. Jag vet inte säkert. Ingen vet. Jag är kaoset i ordningen. Eller?

Jag vill tro att det finns en absolut ordning där ute, att en kastad sten bara kan landa på ett ställe och att den som vet allt om ögonblicket när stenen lämnar handen – tyngden, riktningen, rörelseenergin, luftmotståndet, temperaturen och så vidare – också kan räkna ut exakt var och när den kommer att landa. I bakhuvudet på en pappa utanför matbutiken eller i havet utanför Yucatánhalvön om 66 miljoner år, alldeles i skarven mellan juni och juli. Jag vill att det ska vara avgjort redan när stenen sätts i rörelse för jag har ingenting emot att vara kaoset i en ordnad värld. Det är väl ändå den bästa av världar, där vi är fria att springa mellan raderna i ett större manus?

Nu är jag plötsligt rädd att jag lever i den sämsta av världar. Den som är fri medan jag är fånge.

Jag vill leva i ett universum där vulkanen Krakataus utbrott den 26 augusti 1883 var schemalagt sedan tidernas begynnelse, som en given länk i en händelsekedja som startade när allt sattes i rörelse 13,8 miljarder år tidigare – och där Edvard Munch var alldeles fri när han valde färg åt den av Krakatau missfärgade himlen i målningen ”Skriet”. Där vill jag bo. I en värld där jag blir påmind om universums storkukslugn och min egen frihet varje gång jag ser den där skriet-emojin i mobilen. Men där bor jag inte längre.

Jag anade att Schrödingers katt strök mellan raderna och tittade efter. Eller jag ringde i alla fall någon som tittat efter. Sören Holst, teoretisk fysiker. Och så frågade jag: bor jag i ett universum där Krakataus utbrott i teorin hade kunnat förutspås av en lika teoretisk matematiker någon sekund efter Big Bang?

Där hade du bott, förklarade han, om detta universum låtit sig beskrivas av den klassiska fysiken. Och om vi kunnat bortse från matematikerns lönlösa kamp mot kaosteorin och de små osäkerheter som förr eller senare växer till kosmologiska katastrofer. Det där som kallas fjärilseffekten.

Men där bor vi inte, fortsatte Holst. Katten stryker mellan raderna. Eller om den redan är död. Detta universum kräver kvantfysik för att beskrivas och med den kommer de rena slumptillstånden. På detaljnivå förstås men med kaosteorin som katalysator är varje liten slump en fjärils vingslag på andra sidan tid och rum. Vi lever i ett icke-deterministiskt universum, förklarade han. Dessutom var han väldigt tveksam till det där med Munchs fria vilja. Jag borde aldrig ha tittat efter. Nu är jag plötsligt rädd att jag lever i den sämsta av världar. Den som är fri medan jag är fånge.

Det blir absolut ingen spagetti med köttfärssås i kväll.