Andrev Walden: Jag borde ha frågat farfar om när han försvann i djungeln

Farfar dog häromveckan. Det där viruset tog honom. Jag kände honom inte så bra. Vi träffades bara en gång, några dagar sommaren 2002 när jag flög över havet för att ta farväl av min farmor som låg för döden. Henne träffade jag också bara en gång. Samma gång. Jag var för ung då för att förstå hur många frågor jag en dag skulle ha. Och när jag förstod hade han som blev kvar i huset i Tucson, Arizona, redan fått en sjukdom som tog hans minnen. Sedan kom en annan och tog hans liv.

Sorgen är inte stor men jag kan känna draget från deras oberättade historier som en väldigt fysisk köld. Nästan allt gick förlorat i avgrunden mellan de grova dragen. Jag vet inte så mycket mer än att hon växte upp i Hamburg, överlevde eldstormen och födde två barn i tredje rikets ruiner innan hon träffade marinsoldaten som min far lärde sig att kalla far och som jag kallar farfar. Och att hon följde med honom till en öken på andra sidan havet. Inget av det som hände på den här sidan ville hon prata om men jag borde ha tjatat och burit mig åt.

Inte för att jag tror att hon hade släppt taget om de stora hemligheterna – hennes barn vädjade in i det sista om att få veta varifrån de kom – men jag försökte inte ens rädda de små.

Jag borde ha frågat honom också. Om allt möjligt men kanske mest om den där gången när han försvann efter ett bakhåll i den vietnamesiska djungeln och hittades några månader senare i en by på gränsen till Kambodja. Det är de grova dragen, däremellan en avgrund. Han ville inte prata om det och nu är historien förintad. Det retar mig att den sortens tystnad ens är tillåten. Det borde vara förbjudet att försvinna i djungler och sedan vägra prata om det.

Det låg en medalj i en byrålåda i hallen. Jag råkade se den och jag pekade.

”What is that?”

”That’s nothing.”

”OK.”

OK? Journalist har jag aldrig varit, bara kallat mig. Jag tycker inte om att ställa frågor och det är lite olyckligt för frågorna är ju historiens nycklar och historien är allt. Tror jag?

På senare år har jag ofta hört mig själv tänka att historien är det enda som skänker världen mening. Jag har till och med skrivit det i tidningen: att i ett universum där alla strukturer envisas med att upplösas, där allt bara dör hela tiden, måste väl historien vara det närmaste vi kommer en poäng? Historien är ju det enda som entropin inte rår på och vi är det enda djuret som behärskar historieämnet. Vi har liksom överlistat döden.

Så skrev jag här inne men där ute slarvar jag och låter döden vinna. Jag lyckas inte ens hålla liv i de små trådar jag själv är satt att vakta.

”Tänk alla livsöden, alla drömmar, alla hela system av släktskap och vänskap och kärlek och förhoppningar som går förlorade när människor som levt helt oformulerade liv försvinner”, skrev författaren Therese Bohman för något år sedan i sitt förord till den nytryckta dubbelutgåvan av Annie Ernauxs romaner ”Min far” och ”Kvinnan”.

Nästan alla historier går förlorade. Undantagen kallar vi historien.

Jag har gått och nynnat på den meningen. Det finns något hisnande i tanken på att ett litet universum slocknar varje gång en människa dör. Och det gör de ju hela tiden. Varje minut dör över hundra människor och en förkrossande majoritet av deras berättelser ska bara dröja kvar som en krusning på ytan i en liten pöl av anhöriga – för att sedan upplösas i ingenting när pölen torkar ut.

Det är inte klokt att ansvaret för alla dessa oformulerade historier fortfarande lämnas i lekmäns händer. Som mina. Jag är inte mogen att vakta små universum. Jag kan nätt och jämnt hålla liv i en krukväxt. Det borde finnas en myndighet. Ett övergripande ansvar. Det är en slö tanke men den är inte vansinnig.

I januari 2020 sjösattes ett ambitiöst projekt i Grekland med syfte att rädda de äldres muntliga berättelser (och sysselsätta de yngre). Den nybildade organisationen Istorima, privat men icke vinstdrivande, ska utbilda 1.500 unga greker i tillvaratagandets metodologi. De första insatsstyrkorna skickades redan under våren till Peloponnesos och Attika. Under fyra år ska samlarna besöka varje stad, by och ö för att hitta och arkivera över 50.000 historier.

Det är vackert. Inte alldeles olikt den svenska stormningen av de äldres köksbord under första halvan av 1900-talet, när folkminnesarkiven blev till. I dag vårdas den svenska uppgiften av ungefär sju heltidstjänster och jag befarar att ingen av dem hade haft tid att ringa min farfar åt mig.

I skrivande stund får jag veta att Lars Norén är död. Det där viruset tog honom också. Han blev 76 år gammal. Det är för lite. Men han hade knappast funnit sig i att dö 20 år äldre heller. Han avskydde idén om att någon kunde var lagom gammal för att dö, att det kunde ”vara dags”, eftersom varje människa som dör tar en väv av samband och historier med sig.

”När de som minns oss dör, det är då vi dör på riktigt”, säger Norén i ett klipp som rullar på nyheterna nu. Jag antar att han menade att när en hundraåring dör så dör också någon annan på riktigt. Och den döden är det aldrig ”dags för”.

Det lär dröja länge innan Norén dör på riktigt. Farfar Phil Jones däremot. Han har nog inte mycket tid kvar.