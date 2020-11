Andrev Walden: Jag vill att världen ska sluta skaka, i brist därpå förstå varför

Jag börjar bli lite mätt på undergångspornografiska rubriker om klimatkrisen. Både som läsare och leverantör. Därför piggade det upp lite när The Atlantic häromveckan publicerade en stor intervju med historikern Peter Turchin under rubriken ”The next decade could be even worse”. Nästa årtionde kan bli ännu värre.

Vid första anblicken såg det förstås ut som en helt vanlig domedagsprognos förtöjd i kurvorna över jordens medeltemperatur. En sådan där som lämnar dig modstulen och passiviserad. Men jag började läsa ändå – mättnadskänslan isolerar liksom inte mot undergångens besynnerliga kittling – och jag förstod snart att det här var en annan sorts domedagsprognos. Jag blev modstulen och passiviserad på ett helt nytt sätt!

Turchin spår det amerikanska samhällets sönderfall utan att ens väga in klimatkrisen (och i en globaliserad värld där vi tillhör samma ekonomiska och kulturella sfär och idévärld lär hans prognos angå även oss). I Turchins matematiska modell, baserad på ett slags kvantifiering av de senaste 10.000 åren av mänsklig historia med tillhörande cykler av uppgång och fall, närmar vi oss ett sammanbrott.

Det här var en annan sorts domedagsprognos. Jag blev modstulen och passiviserad på ett helt nytt sätt!

Det ska nämnas att Turchin inte är någon vanlig historiker. Inte ens en riktig historiker, enligt vissa vanliga historiker. Han är i grunden en evolutionsbiolog som hann bli världsledande expert på insektsfamiljen barkborrar innan han vände blicken mot människan. Och det gjorde han med en begynnande övertygelse om att även detta märkvärdiga djur och hennes samhällen kan studeras med de metoder som fysiker och biologer använder för att förstå resten av naturen. Kort sagt: Turchin började leta efter järnlagar för historiens samhällen, generella principer för uppgång och fall som kan blottläggas om du bara har tillräckligt med data.

Och i den databas Turchin byggde upp skymtade han till sist de historiska mönster han behövde för att väva en hypotes. Enligt den finns det tre samverkande sjukdomar i en samhällskropp som är på väg att duka under: en elitklass som (under uppgångsfasen) blivit så uppsvälld att det råder brist på elityrken, sjunkande levnadsstandard i de breda skikten under eliten och ett styre som saknar täckning för sina finansiella ställningar.

De två senare sjukdomstillstånden är lättbegripliga medan det första kräver djupare förklaring. Men det är också där hans hypotes blir riktigt spännande i skuggan av samtiden. Och lite hädisk och svårsmält eftersom Turchin pekar på saker vi gärna betraktar som goda. Elitklassen sväller ju eftersom uppgångsfasens tillväxt skapar välstånd och utrymme för social rörlighet. Men när elitklassen – en bred och enligt Turchins kritiker slarvigt avgränsad etikett för de ekonomiskt, politiskt och kulturellt bemedlade – växer snabbt blir antalet elitstjärtar stadigt fler än antalet elitstolar att sitta på.

Det blir trångt där uppe. Oroligt. Vissa börjar sparka nedåt i rädslan att trilla av elitvagnen men den sortens ansträngningar skapar inga nya sittplatser, däremot spänningar mellan skikten. Och när bara en del av eliten har verklig makt vänder sig andra delar av eliten mot dem som har det – och kontraeliten är född. Febern i den döende samhällskroppen. Kontraeliten allierar sig taktiskt med medborgarna som springer efter vagnen för att få en hävstång till makten (eller kanske bara vedergällning) och där börjar spänningarna öka på allvar.

Om det här låter bekant kan det bero på att du läste någon av de intervjuer som gjordes med Turchin för tio år sedan. Eller att det han varnade för då, sex år innan Trump valdes till president, blivit verklighet sedan dess.

En serie politiska och sociala trender förebådar en polariserad tid som kan mynna ut i ett blodbad, sade Turchin på tröskeln till det årtionde som skulle komma att präglas av populism och uppskruvade tonlägen. Det var många som avfärdade hans modell då. Färre nu.

Han sade också, liksom krökt över sina Excelark, att oron borde börja bli allvarlig kring 2020, att USA i bästa fall går mot ett tumult liknande det kring skarven mellan 1960- och 1970-talet, i värsta fall inbördeskrig. Och att det är för sent att göra någonting åt kantringen. I den här cykeln.

”Det finns få tänkare jag är ivrigare att få se motbevisas”, skriver The Atlantic-journalisten Graeme Wood på sista raden i sin intervju med Turchin.

Det får man väl hålla med om. Men finns det inte en liten lockelse i motsatsen? Inte i undergången, den vill jag bara se på film, men i tanken på att människobyn kanske inte är för komplicerad för att knölas ner i matematiska formler? Turchin erbjuder ju åtminstone en logik som inte är missfärgad av ideologi.

Att försöka förstå det senaste årtiondet har varit lite som att googla ”barn + utslag”. Det finns så många olika förklaringar och plötsligt hänger man i någon familjelivstråd och har ångest.

Jag vill bara att världen ska sluta skaka, i brist därpå förstå varför.

Läs fler texter av Andrev Walden här – till exempel om den gången han äntligen blev provocerad av provocerande konst.