Andrev Walden: Kulturkrig är behändigt för den som saknar svar

I en av alla brittiska kolumner om kaoset kring Brexit hittade jag en mening som jag gått och nynnat på i dagar. Den låg och skvalpade halvvägs ner i en text av The Spectators kolumnist Alex Massie, som avrundning på en passage om hur brexitörerna inte direkt plågas av låsningarna i parlamentet då det ger dem utrymme att odla myten om ett planerat svek mot folkviljan. Eftersom Brexit, för många brexitörer, inte handlar om Brexit utan bara är ett slag i kulturkriget.

”And the key thing to know about culture wars is that defeat is just as sweet as victory.” Fritt översatt: det du måste förstå om kulturkrig är att förlusten smakar precis lika sött som segern.

Det är en bra mening. Annars hade jag väl inte gått omkring och nynnat på den. Kulturkriget är ju på sätt och vis ett krig utan förlorare – du kan aldrig argumentera ner en identitet – och det är nog en av förklaringarna till den sociokulturella debattens dragningskraft. Med tillhörande polarisering.

Det är många fler knoppar som ska brista över hela det politiska fältet innan klimatkrisen kan mötas på allvar men för vissa kommer behovet av smärtstillande att vara större.

Det gör också kulturkrig till en behändig avledningsmanöver för den som saknar svar, det ser man tydligt i klimatfrågan där framför allt den konservativa högern uppfinner sociokulturell debatt för att slippa se vetenskapen i ögonen. I röken från sommarens skogsbränder slängde man in afghaner, elcyklar, genuspolitik och den heliga friheten att grilla i samtalet för att skymma sikten för klimatfrågan och flytta striden till en arena där den som saknar svar ändå kan slåss. Och ingen behöver förlora.

I sorlet från de klimatstrejkande barnen har ordning-och-reda-talepunkten ”barn ska gå i skolan!” nötts som en besvärjelse medan klackens näthuliganer rätt ut hånat och häcklat barnen. (Nyheten om att en pappa med misstänkt hipster-aura ogenerat VABBADE för att klimatstrejka med sin dotter var en bonus ingen hade räknat med.)

Det finns debattörer med intellektuell styrfart som försöker rationalisera barn-ska-gå-i-skolan-spåret som ett klimatpolitiskt svar men det är nästan ännu plågsammare att se. I en ledare i Kristianstadsbladet suckar tidningens politiska redaktör Carolin Dahlman över de klimatstrejkande barnen under rubriken ”Sura tonåringar med plakat räddar inte vårt klimat” och slår fast att ”det vore bättre om barnen gick i skolan, för den som vill rädda världen har bättre nytta av utbildning än av plakat”.

Det är inte riktigt sant.

När de här barnen lämnar skolan som ”ingenjörer, biologer och företagsledare som kan förändra på riktigt” är det ju för sent. Enkelt uttryckt. Det är det förmodligen ändå och det lär krävas högutbildade huvuden i arbetet med att anpassa civilisationen till katastrofen men fyra timmars frånvaro är förhoppningsvis inte avgörande för artens överlevnad. Här och nu finns det ingenting bättre intressegruppen människor som ska leva i framtiden kan göra än att driva sitt särintresse en beboelig framtid mot ytan av debatten. Att bryta passiviteten.

Det fungerar. Uppenbarligen. Åtminstone bättre än något annat. Vilket är lite sorgligt med hänsyn till den vetenskapliga konsensus som ryms under ”annat” men det fungerar i alla fall. Man behöver inte gilla det för att medge detta.

Om barnen demonstrerat på fritiden, som Dahlman och andra liksom oskyldigt föreslår, hade det inte fungerat. Den nödvändiga laddningen finns ju i frågan om varför barnen ska bry sig om sin framtid när de vuxna inte gör det.

”Barn ska gå i skolan” kan se ut som ett klimatpolitiskt svar men det är bara en sociokulturell hundvissla för den auktoritärt orienterade publiken. Den där som brummar belåtet när Dahlman avrundar sin ledare med orden ”att ställa krav är att bry sig” och som också råkar överlappa med publiken som har svårast att svälja den vetenskapligt förankrade hotbilden om en begynnande klimatkatastrof.

Det är inte lätt för någon men svårare till höger. Det är klart att det gör ont när miljön – den där som en gång i tiden kunde avfärdas som en angelägenhet för hippies och aktivister med avslappnad inställning till äganderätten – är på väg att sätta sig som vår tids viktigaste politiska fråga. Det är knoppar som brister.

Det är många fler knoppar som ska brista över hela det politiska fältet innan klimatkrisen kan mötas på allvar men för vissa kommer behovet av smärtstillande att vara större.

Om det stämmer att kulturkrig är ett krig där förlust smakar lika sött som seger får man kanske unna den som känner sig trängd lite kulturkrig. Som den enda uthärdliga reträtten. Det blir åtminstone mindre provocerande att se dem famla och fäkta om man tänker att det bara är krishantering. Nästan lite rörande.

Dessutom skulle aktivismens kolsyrehalt äventyras om ingen förfasades. Det finns anledning att bäva för stunden där H&M trycker sina första Greta Thunberg-T-shirts och kvällstidningarna delar ut färdigtryckta löpsedlar.

Sedan kan jag hålla med om att det ställs för lite krav på dagens unga. Det enda vi förväntar oss är att de listar ut vilka jobb morgondagens robotar inte vill ha, bygger sina egna lägenheter och uppfinner någon sorts maskin som suger hundratals miljarder ton koldioxid ur atmosfären och räddar civilisationen. Och slutar spela Fortnite hela tiden.