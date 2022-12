Andrev Walden: Om alternativet är fascism föredrar jag nog känslan av tomhet

Jag får aldrig vara med när kultursidorna i den här tidningen ska lista årets kultur så jag får väl göra det här. Årets kultur var andra säsongen av Mike Whites tv-serie ”The white lotus”.

Inte bara för att den bjöd på ett ganska fulländat drama om människor som sällan lär sig några läxor på vägen – ett uppfriskande brott mot de dramaturgiska reglerna! – utan för att den under sju veckor skänkte mig den rogivande illusionen av att leva i en monokultur igen. Det vill säga i en kultur där alla tittar åt samma håll och pratar om samma sak, vilket kanske inte är den riktiga definitionen av begreppet monokultur så låt mig understryka att det inte är en etniskt och kulturellt homogen värld jag saknar. Jag saknar en översiktlig värld där jag inte var tvungen att teckna abonnemang med sju olika streamingtjänster och fyra olika tidningar för att dela något som åtminstone liknar en gemensam berättelse med er andra.

Nästan all kultur pågår ju i mer eller mindre isolerade fickor nu för tiden men sorlet kring ”The white lotus” skänkte mig i alla fall känslan av att världen satt ihop en stund.

Det kom ju annat bra också – strålande romaner som Mikael Yvesands ”Häng city”, Caroline Ringskog Ferrada-Nolis ”D e kroniskt” och den oehörda sagan ”Lapvona” av Ottessa Moshfegh; strålande serier som ”The bear” och ”We own this city”; halvstrålande filmer som ”Everything everywhere all at once” och ”Decision to leave” – men trots att flera av titlarna i det här stycket tillhör det döende årets mest hyllade kulturyttringar fick jag aldrig känslan av att vi delade upplevelsen.

Inte ens herrarnas fotbolls-VM, ett arrangemang som mer än något annat brukar skänka universum en tillfällig mittpunkt, kändes som en global angelägenhet den här gången. Mer som ett låtsas-VM, köpt av låtsasintresserade män och förlagt till en låtsassommar. Eller som komikern och samtidsanalytikern Ola Söderholm, under det gångna året bäst i Sverige på att tänka högt i sin podcast ”Stormens utveckling”, muttrade på Twitter:

”Dystopin är fullbordad när också fotbollen endast framkallar känslor av alienation.”

Innerst inne begriper jag förstås att även ”The white lotus” visades i en ficka och att den fickan var betydligt mindre än fotbollsfickan – det är svårt att hitta tittarsiffror i det nya och söndertrasade medielandskapet men säg att omkring tio miljoner människor, omkring 0,1 procent av mänskligheten, såg säsongsfinalen av Mike Whites serie medan finalen i fotbolls-VM sågs av åtminstone en miljard (13 procent) – men känslan av sammanhang i en ficka har ju sällan med resten av kosmos att göra.

Monokulturen har alltid varit en illusion beskuren av gränser. Världen har aldrig suttit ihop, det är bara fickornas sömmar som brister eller flyttas ibland.

Precis som en skördesång kunde vara monokultur i en socken på 1700-talet kan en tv-serie vara monokultur i dag – så länge alla i just min krets av analoga och digitala bekantskaper sjunger om den.

Monokulturen har alltid varit en illusion beskuren av gränser. Världen har aldrig suttit ihop, det är bara fickornas sömmar som brister eller flyttas ibland. Men det är så många fickor nu. Vi lever i en flugfiskares funktionsbyxor. Det är som om globaliseringen, tekniken och marknadskrafterna har skickat oss bakåt i tiden, förbi den nationalistiska standardiseringen av verkligheten, förbi stämpelklockan och tryckpressen och ner i sockenlivets fickor där alla sjunger sina egna sånger på sina egna språk medan de arbetar dygnets alla vakna timmar.

Den omedelbara skillnaden är väl att många av oss, till skillnad från den gamla världens drängar och husbönder, inte vet säkert vad vi arbetar med eller varför – en modern olust som skildrades på ett kusligt sätt i tv-serien ”Severance”, som förresten också måste sorteras till årets kulturella höjdpunkter efter en bitvis trög klättring mot en otrolig final.

Jag förstår lockelsen i tanken på en kulturkanon för att gjuta ny kraft i en gemensam berättelse. Jag känner den. Men jag tror, liksom Expressens kulturchef Victor Malm, att politisk ingenjörskonst av den sorten är poänglös eftersom det främst är andra krafter som håller ihop en samhällskropp. ”En sådan är ekonomisk jämlikhet, så eftersatt i Sverige att den verkar ha blivit generande för politiker att tala om”, skrev Malm i november och fingrade på det största och varigaste (men nästan bortglömda) såret i det här landets gemensamma berättelse.

Den moderna och stenhårda svenska klasspolitiken – effektivt skildrad av årets viktigaste journalist Andreas Cervenka i boken ”Girig-Sverige” – skulle kunna läggas om för att krympa avstånden mellan oss. Dessvärre håller jag med Malm också i hans andra antagande om den kulturella gemenskapens död: att den inte kan återupplivas utan en gemensam karta över verkligheten. Det vill säga kartan som gick förlorad när vi slutade ta del av ungefär samma nyheter och kulturyttringar från ungefär samma avsändare och försvann ner i olika fickor. Eller ”privata kaninhål på internet” med Malms ord.

Och den kartan kan ingen politiker rita om. Åtminstone inte utan en rejäl dos fascism som tvingar alla att titta åt samma håll. Och då föredrar jag nog tomhetskänslan i en fri värld.