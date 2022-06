Andrev Walden: Om du tycker att inflationen är hög skulle du se ett nyfött universum

Livet har varit tungt den senaste veckan och jag vet inte riktigt var jag ska börja så det är väl lika bra att jag tar det från början.

För 13,8 miljarder år sedan föddes vårt universum. Detaljerna kring förlossningen är fortfarande oklara. Vetenskaparna tycks ha besynnerligt bra koll på det som hände något ögonblick senare, när universum hade blivit 0,00000000000000000000000000000001 sekunder gammalt och den så kallade inflationsfasen mattades av, liksom de flesta ögonblicken som passerat sedan dess. Men det första, när tid och rum blev till, är fortfarande höljt i dunkel. Liksom ögonblicket dessförinnan. Om man nu kan tala om ett ögonblick innan konceptet tid var lanserat.

13,8 miljarder år senare skulle författaren Terry Pratchett (1948-2015) kapsla begynnelsens oerhörda mysterium i en perfekt liten mening: ”In the beginning there was nothing, which exploded.”

Kom till saken, tänker du, som av någon anledning vill veta varför mitt liv har varit tungt den senaste veckan. Och jag kan väl medge att jag emellanåt är en omständlig berättare men det finns en sak till jag vill nämna om universums andra ögonblick. Det där som brukar kallas inflationsfasen.

Inflationsfasen pågick under en miljarddel av en miljardel av en miljardel av en hundratusendel av en sekund, och under den tiden hann vårt nyfödda universum fördubbla sin storlek åtminstone 90 gånger. 90 kan se ut som en behändig liten siffra i skuggan av de andra men exponentiell tillväxt är en kraftfull mekanism.

Om du tar en vindruva med en diameter på 2 centimeter och fördubblar vindruvans storlek 90 gånger har du plötsligt en vindruva med en diameter på 2,6 miljarder ljusår. Det är en vindruva som rymmer 26.000 galaxer av Vintergatans storlek uppradade som smultron på ett strå. Fördubblar du vindruvans storlek fyra gånger till får den nätt och jämnt plats i skarven mellan ostbrickan i ditt kök och slutet på vårt observerbara universum. Och avståndet däremellan är alltså avståndet som ljus hinner färdas på 13,8 miljarder år. Och ingenting färdas snabbare än ljuset.

Kom till saken, tänker du, som av någon anledning vill veta varför mitt liv har varit tungt den senaste veckan.

För ett behändigare exempel kan du flytta tanken till någonting som du kanske har sett fördubblas med egna ögon. Som ett människobarn. Människobarnet brukar fördubbla sin vikt under första halvåret på jorden men om ett barn fortsatte att växa i den takten, med fördubblad vikt var sjätte månad, skulle kroppen bli den största planeten i vårt solsystem redan under 44:e levnadsåret. Två år senare skulle köttplaneten börja lysa med ett svagt rött sken, förvandlad till en dvärgstjärna under trycket av sin egen massa, för att sedan kollapsa in i sig själv och bli ett svart hål vid 54 års ålder.

Det är tur att våra tillväxtkurvor planar ut med tiden. Så att vi kan bli vanliga människor med vanliga problem och kanske en särskilt tung vecka ibland.

Den tunga veckan, ja. Jag är på väg dit men först vill jag att du med exemplen i ryggen gör ännu ett försök att kröka tanken kring det där med att vårt universum fördubblade sin storlek åtminstone 90 gånger under bråkdelen av en sekund. Du kommer inte att lyckas – när jag försöker själv ser jag bara vit eld och hör de där trummorna från refrängen till Hellacopters ”By the grace of God” och så var det nog inte – men ibland är det skönt att försöka kröka tanken kring något som inte kan rymmas där.

Världen vi lever i hade en vild ungdom. Vilket betyder att vi hade en vild ungdom. Vi består ju till hundra procent av byggstenar som forsade ut i rummet under förlossningen. Vi är nästan 14 miljarder år gamla och man kan väl säga att vi har lugnat ner oss med tiden.

Fast en vetenskapare skulle nog invända mot det där med lugnet för i entropisk mening var universum städat till en början och stökigare nu, fullt av temperaturskillnader och klumpar av osorterade beståndsdelar. På sina håll är det så stökigt att klumparna har fått armar och ben och ångest.

Vi är stjärnstoft med tunga veckor och förmågan att berätta om dem. Och det ska jag väl göra men nu kom jag på att jag ljög om en grej för några stycken sedan.

Ingenting färdas snabbare än ljuset, skrev jag, och du reagerade knappt för det har du läst förut. Det är en naturlag men det finns ett slags undantag: nyförlösta universum.

När vårt eget fördubblade sin storlek åtminstone 90 gånger under bråkdelen av en sekund rörde sig ”utkanterna” väldigt mycket snabbare än ljuset. Men de bröt å andra sidan inte fram genom ett mörker reglerat av lagar, snarare genom en avsaknad av tid och rum. Genom ett ingenting.

Ingenting är ett begrepp som kan ge spänningshuvudvärk om man petar på det. Det är skillnad på meningarna ”jag har ingenting att göra” och ”i begynnelsen fanns ingenting”. Du har alltid någonting att göra, om så bara att andas eller plågas av rastlöshetens knaster. Men ett riktigt ingenting är bara ingenting. Åtminstone tills det exploderar.

Nu har jag tydligen bara hundra tecken kvar innan jag bryter mot lagarna som vaktas av min redaktör och jag har inte ens hunnit fram till de första atomerna. Men det kanske inte spelar någon roll för vad är en tung vecka i ett universum? Ett nästan tyngdlöst ögonblick. Och ögonblickets bråkdelar kan till och med vara riktigt uthärdliga om du kastar tanken så långt du kan och vilar medan den letar efter vägen hem.

