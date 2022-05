Andrev Walden: Varför är det så jobbigt när en annan människa har fel?

Jag sitter på en uteservering i Tanzania och väntar på maten. Servitören stegar fram och pekar mot stranden där tidvattnet är på väg in.

”The tide is coming”, säger han. Hans engelska är stor och gläfsande och jag tänker att han låter lite som grannlandet Ugandas gamle diktator Idi Amin (eller åtminstone som skådespelaren Forest Whitaker lät i rollen som Idi Amin).

”Yes it is coming”, säger jag. Min engelska är syrefattig och ängslig, som Lasse Åbergs.

”It follows the moon”, fortsätter han utan att släppa havet med blicken. ”And nobody knows why.”

Det rycker till i mig. Jag bestämmer mig för att inte säga emot men den beskäftiga lilla munnen har redan dragit efter andan.

”I think it is the moon’s gravity pulling on the ocean.”

Det finns i alla fall en diplomatisk ödmjukhet i formuleringen. Jag säger att jag tror fast jag vet. Jag vet helt säkert att det är månens gravitation som släpar tidvattnet runt jorden och att kunskapen är över 300 år gammal.

”Yes, the moon”, säger han och skruvar upp det sakrala i tonen. ”And nobody knows why.”

Jag sneglar på honom. Hans blick ligger fortfarande utkastad över revet. Jag tänker fördomsfulla tankar. Som den om att jag kanske underminerar någon lokal folktro och gör honom deprimerad om jag envisas. Men vore det inte mer fördomsfullt att låta bli? Vore inte det att sortera mig själv högre?

Jo, det vore det tydligen för nu försöker munnen igen:

”I believe it is …”

”A GREAT MYSTERY!” dundrar han och slår ut med armarna.

Sedan går han.

Det är en scen som ska dröja i mig. Mest för att den är absurd på ett uppfriskande sätt – jag tycker om när verkligheten unnar mig replikskiften med litterära kvalitéer – men också för att den förbryllar mig. Och det är inte servitören som förbryllar mig, det är den andre, han som inte kan hålla munnen stängd och sedan sitter och vibrerar oroligt. Han som inte riktigt står ut med att en främling har missförstått något om världen och som senare samma kväll ska ligga sömnlös med blicken upphängd i hotellsängens myggnät. Som om det spelade någon roll.

Kanske är sanningen bara evolutionärt viktig för den som äger förmågan att föreställa sig annat?

Men det gör det ju! Kunskapen skaver och bär sig åt där inne. Men varför? Den frågan är väl egentligen mer intressant än den som Isaac Newton besvarade för över 300 år sedan.

Varför blir det obekvämt i en människokropp när en annan människokropp har fel?

När man vet hur det ligger till – och det vet man ju nästan alltid även om hur:et brukar vara mjukare i kanterna när frågor inte kan besvaras av fysikens lagar – så är det krävande att hålla munnen stängd. Det är som att sanningen, i absolut eller föreställd form, måste släppas ut för att det ska bli bekvämt igen.

Det betyder inte att jag släpper ut den så fort jag får chansen. De flesta människor låter faktiskt bli eftersom de finner tillrättavisandet av andra obehagligt. Det är bara en minoritet av människorna som trivs med att argumentera och jag har aldrig hört till dem. Jag finner debatten – den demokratiska kärnverksamhetens nötande av argument – minst lika obehaglig som att vara havande med en oförlöst sanning.

Jag är som folk är mest: jag sitter oftast tyst och hoppas att någon annan ska mästra bäraren av osanning. Och det är väl egentligen bara när jag har fysikens lagar på min sida (och helst en kontinent emellan) som jag kan mästra någon utan att genast få ont i magen.

Men oavsett om vi öppnar munnen eller inte kvarstår frågan om varför det blir obekvämt där inne när någon har fel där ute?

Man kan väl tänka sig att evolutionen har belönat sanningssökandet och gjort det till en instinkt? Kanske besväras vi av osanning som vi besväras av doften från skämd mat? Men utanför Tanzanias kust simmar hajar och det har de gjort i 400 miljoner år utan debatt. Hajar försöker aldrig äga varandra med fakta och logik men deras historia är ett par tusen gånger längre än vår och det börjar bli oklart vem av oss som ska dö ut först.

Kanske är sanningen bara evolutionärt viktig för den som äger förmågan att föreställa sig annat? Men det var ju föreställningsförmågan, inte sanningen, som lät människorna organisera sig kring myter om gudar, nationer och andra bindmedel för att ta makten över planeten.

Sanningen skymtar ingenstans på naturens behovstrappor, så hur kan den hålla oss vakna om natten?

En gång läste jag om en kvinna som hade odlat en sällsam förmåga på ålderns höst. Jag minns inte var jag läste det, bara att den som skrev det var barnbarn till kvinnan och beskrev hennes förmåga som en superkraft. Den gamla kvinnan kunde sitta bredvid någon som hade fel och bara le. Inte överlägset! Stilla. Det gjorde henne ingenting och hon viskade om denna förmåga som man viskar om hemliga kungariken bakom garderober. Hon hade tjuvkopplat livet (och kanske hela evolutionen) och funnit ett stort lugn.

Jag tänker ofta på den historien och att jag en dag vill hitta det hon hade hittat. Att kunna sitta i draget av en osanning och betrakta den som har fel med samma blick som jag betraktar en humlas flykt över en slåtteräng.

Och är det inte den sortens människor vi brukar gilla bäst, de som tycks veta utan att känna behovet av att berätta hur det ligger till?

Kanske är man då inte längre människa men vad man än blir vill jag bli det en stund mot slutet. Jag vill sitta på sanningen som en katt på en skatt. Somna i samma ögonblick som jag sluter ögonen och lägger huvudet på min egen svans.

Läs fler texter av Andrev Walden här.