Det är inte slutet på den inrikespolitiska kalabaliken. Det är inte början på slutet. Det är kanske inte ens slutet på början. Men vi kan se slutet på höstens förlängda talmansrundor.

Allt talar för att Sverige nästa vecka har en ny statsminister och att det blir den gamle statsministern, Stefan Löfven. Utfallet av den långdragna regeringsbildningen tycks bli det denna ledarsida förutspått och också argumenterat för: En fortsatt Löfvenministär stödd på Centern och Liberalerna.

Överenskommelsen, ska vi kalla den Januaripakten, ska nu förankras hos de två mittenpartierna. Det är en process som kan generera dramatik, i synnerhet hos de i fraktioner kluvna Liberalerna, men upplägget lär ändå hålla. Det finns, som den politiska verkligheten i Sverige nu ser ut, inget alternativ.

De liberala partiernas val har inte handlat om Socialdemokraterna eller Alliansen, Stefan Löfven eller Ulf Kristersson. I så fall hade Sverige haft en regering för fyra månader sedan. För C och L har det i stället handlat om att arbeta sig fram till en lösning på regeringsfrågan som minimerar risken för att den nationalistiska populism som just nu förgiftar stora delar av Europa ska äta sig in också i det svenska regeringsunderlaget.

Och eftersom inga kontrakt eller löften i världen kan ändra på den nuvarande mandatfördelningen i riksdagen, tvingades Annie Lööf till sist ta konsekvenserna av att en Kristersson-ledd regering skulle bli beroende av SD i varje votering. Då återstod inget annat alternativ än Löfven.

Sakpolitiken kan man alltid förhandla om.

Ett svek! kommer många att ropa. Nja, hon lovade att aldrig ”sitta” i en Löfven-regering. Och nu handlar det ju om att stöttande stå bredvid. Fast visst: Annie Lööf lovade att hellre äta upp sin sko än bli ett stödhjul åt Stefan Löfven. Men hon lovade också att under inga omständigheter släppa in Jimmie Åkesson i maktens korridorer.

Det får kanske bli skomakarlåda till lunch för Lööf endera dagen. Men man bör ändå ha klart för sig att löftet att avsätta Löfven och löftet att aldrig släppa fram Åkesson är av olika karaktär. Det första är politiskt, det andra existentiellt.

Liberaler bekämpar SD på grund av detta partis natur, på grund av vad det är. Liberaler är motståndare till Socialdemokraterna på grund av detta partis praktik, på grund av vad det gör. Och det sistnämnda, sakpolitiken, kan man alltid förhandla om. Det är det som nu skett, av allt att döma, med inte helt visset resultat: Reformer vad gäller arbetsrätt och hyresmarknad, inget stopp för vinster i välfärdsföretag, slopad flyttskatt, kömiljard, möjligen en återförstatligad skola.

Ändå är detta en regeringslösning som en liberal ledarsida bör ta emot med lättnad snarare än med entusiasm. Det är med denna nygamla Löfvenministär som med den svenska sommaren. Den blir nog inte toppen, man blir säkert besviken, den riskerar att bli kortlivad. Men den är ändå mindre svåruthärdlig än alternativen.

I bästa fall skulle det nya samarbetet kunna väcka de liberala reflexerna till liv hos MP och S. I bästa fall. Men ingen ska inbilla sig att det blir lätt.

Socialdemokraterna är ju... ja, Socialdemokraterna, och måste radikalt förändra självbild och ungängesvanor om samarbetet med C och L ska hålla. Och Centerpartiet å sin sida är i många frågor Socialdemokraternas givna huvudmotståndare.

Det kommer att bli skakigt, med regeringskrisen ständigt knackande på dörren. Men det kunde ha varit mycket värre. Jimmie Åkesson kunde ha fått sin drömregering.

S