Annika Ström Melin: Det pågår en konstitutionell revolution i Luxemburg som påverkar hela EU

Min puls ökar under läsningen av en tjock och inte helt lättsmält forskningsrapport från Sieps, Svenska institutet för europapolitiska studier. Himmel!

Rapportens rubrik ”Respect for the Rule of Law in the Case Law of the European Court of Justice” låter kanske inte särskilt rafflande, men innehållet är faktiskt ganska dramatiskt.

Utvecklingen som beskrivs visar att domstolen i Luxemburg har utrustat EU med en stadigare konstitutionell grund. Utan att det har lett till särskilt mycket debatt har EU därmed blivit mer lik en federation.

Bakgrunden är den auktoritära politiken i Ungern och Polen. EU-domstolen har stått för det hårdaste motståndet när regeringarna i Budapest och Warszawa steg för steg har tagit politisk kontroll över domstolar och åklagarmyndigheter. I en lång rad tvister har domstolen fällt de båda länderna för brott mot rättsstatens principer.

Hur kommer det sig att domarna i Luxemburg har spelat – eller tagit på sig – denna roll? Faktum är att EU inte har några detaljerade bestämmelser om hur domstolarna i medlemsländerna ska fungera, men EU-domstolens nya tolkning innebär att det nu finns sådana regler.

Det är inte helt lätt att hänga med i de juridiska svängarna, men i korthet resonerar domstolen ungefär så här.

Utgångspunkten är de allmänna ”värden” som stadgas i Lissabonfördragets artikel 2 (frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstatens principer m m). I kombination med framför allt artikel 19 (att medlemsstaterna ska säkerställa ett ”effektivt domstolsskydd”) innebär det, anser EU-domstolen, att domstolarna i medlemsländerna måste vara politiskt oberoende.

Det är en ganska självklar princip i en demokrati, men i EU har den hittills varit underförstådd. Utvecklingen i Ungern och Polen har ställt frågan på sin spets.

EU-domstolen slår fast att unionens rättsordning alltså bygger på att domstolarna i medlemsländerna är oberoende. Annars skulle det täta samarbetet mellan unionens medlemsstater inte fungera.

Domarna i Luxemburg har tolkat fördraget på ett mer konkret och direkt sätt än tidigare. Rapportförfattarna, forskarna Laurent Pech och Dimitry Kochenov, anser att EU-domstolen därmed har utvecklat ett slags grundlagsskapande rättspraxis för EU.

Det innebär med andra ord att hela EU påverkas. EU-domstolens krav på de nationella domstolarna ska gälla överallt.

Vad skulle till exempel EU-domstolen säga om de politiskt tillsatta nämndemännen i svenska domstolar? Om det blir en tvist om detta kan EU-medlemmen Sverige inte längre avgöra en sådan fråga helt på egen hand.

Det som sker i Luxemburg förändrar alltså EU på ett grundläggande sätt – och det är inte första gången.

I början av 1960-talet avgjorde dåvarande EG-domstolen några tvister på ett sätt som blev banbrytande för den fortsatta europeiska integrationen.

Den gången handlade de rättsliga striderna om importtullar och elräkningar, men i förlängningen gällde frågan: Skulle EG:s eller medlemsländernas lagar gälla på den inre marknaden?

Vad skulle EU-domstolen säga om de politiskt tillsatta nämndemännen i svenska domstolar?

I två vägledande domar (1963 och 1964) slog EG-domstolen fast att den ekonomiska gemenskapen var en sammanhållen rättsordning. Enskilda medborgare skulle kunna hänvisa till EG:s lagar som sades ha så kallad ”direkt effekt” och gemenskapens lagar skulle gälla före nationella.

Sedan 1960-talet har dessa principer betraktats som grundbultar i EU: Unionens lagar ska ha företräde och domstolarna i medlemsländerna är skyldiga att tillämpa unionens förordningar och direktiv.

Den förändring som för närvarande pågår i Luxemburg är lika omdanande.

Forskarna Pech och Kochenev hävdar att EU-domstolen under senare år har utvecklat unionens rättspraxis på ett sätt som inte har skett sedan 1960-talet. Liksom då agerar EU-domstolen för att förhindra att samarbetet i EU faller samman.

Hur det slutar är ändå inte givet. Striden om rättsstatens principer pågår med full kraft och varken Polen eller Ungern har gett upp. Viljan att få politisk kontroll över oberoende domstolar är dessutom en del av en auktoritär utveckling som pågår på andra håll.

På kort sikt kan EU-domstolen försöka bromsa, men på lång sikt är politiken avgörande. Utan politisk vilja att försvara demokratins grunder i EU kan domstolen i Luxemburg inte göra särskilt mycket.

Vilket också är rimligt. Det är inte domare utan politiskt ansvar som ska bestämma över unionens framtid, utan folkvalda politiker.

EU-domstolens nya rättspraxis klargör hur betydelsefullt det är att rättsstatens principer respekteras, men striden om detta måste framför allt vara politisk.

Desto viktigare är det därför att fler ledande EU-politiker börja tala klarspråk om det som händer i Ungern och Polen. Om EU ska överleva måste unionens medlemmar respektera demokratins fundament.