Annika Ström Melin: Lugn och självgod Michel Barnier har skäl att vara nöjd

Den som tar sig igenom en bok på 500 sidor med titeln ”La grande illusion. Journal secret du Brexit 2016–2020” (Den stora illusionen. Hemlig dagbok om brexit 2016–2010) väntar sig ärligt talat något slags avslöjande som belöning, eller åtminstone något smaskigt utbrott.

De förbannade britterna! Eller något liknande. Ord som ”illusion” och ”hemlig” skapar förväntningar, men EU:s förhandlare Michel Barnier håller sina känslor i kort koppel och det gör mig inledningsvis besviken.

Ändå, eller kanske just därför, blir läsningen efter hand riktigt spännande.

”Keep calm and negotiate” var Barniers mantra under förhandlingarna och dagboksskribenten försöker också hålla sig lugn, men under ytan mullrar det allt kraftigare. Återhållen vrede kan vara nog så läskigt.

Mot slutet känns det som om Barniers kokpunkt närmar sig och läsaren undrar nervöst: Hur ska det gå? De sista förhandlingsturerna under hösten 2020 är nervpirrande läsning, trots att vi alla vet hur det gick.

Dagboksanteckningarna är naturligtvis en subjektiv berättelse. Barnier skryter inte öppet, men är mycket belåten med sin egen insats. Han är utan tvivel en smula självgod, men när det gäller brexit har han skäl att vara nöjd.

Mitt intryck är att Barniers osentimentala och professionella sätt att sköta förhandlingarna räddade Storbritannien och EU från en skilsmässa i totalt vredesmod.

Avgörande var Barniers kyla i kombination med att han var ytterst väl förberedd, metodiskt gick igenom den ena punkten efter den andra, hade järnkoll på EU:s regelverk och valde skickliga medarbetare som trivdes under hans ledarskap.

Viktigt var också att Barnier förespråkade mesta möjliga öppenhet (den var förstås ändå relativ). Även om Storbritannien avvisade Barniers krav var det tydligt varför EU lade sina bud och vad de innebar.

Barnier gnisslar tänder, men uttrycker samtidigt stor respekt för den socialt kantiga men seriösa Theresa May.

Betydelsefullt var dessutom att Barnier ägnade så mycket tid åt att förankra positionerna i hela EU. Det var egentligen upplagt för alla möjliga interna motsättningar, men Barnier lyckades mot förmodan hålla ihop unionens alla länder och olika institutionella delar. Han åkte kors och tvärs i EU och talade med alla och stärkte på så sätt känslan av delaktighet och samhörighet.

Ett listigt drag var också att Barnier gjorde medlemsstaternas utsända i Bryssel (bland dem Sveriges ambassadör Lars Danielsson) och EU-ledarnas så kallade ”sherpas” (bland dem EU-minister Hans Dahlgren) till sina förtrogna. De var inte alltid överens, men fick veta allt och slöt upp bakom Barnier.

Storbritanniens agerande var betydligt svajigare, på alla sätt. De olika regeringarna i London hade märkligt diffusa planer för hur de riktigt svåra frågorna skulle kunna lösas (Nordirland!), bråkade ständigt internt, bytte premiärminister, utlyste två nyval och tvingades begära förlängningar flera gånger, trots närmast heliga löften om att det inte skulle ske.

Barnier gnisslar tänder, men uttrycker samtidigt stor respekt för den socialt kantiga men seriösa Theresa May. Han hade betydligt svårare för den charmigare men slarvigare Boris Johnson som inte orkade sätta sig in i detaljerna.

De olika regeringarna i London försökte hela tiden gå förbi Michel Barnier, som utsetts av den av Storbritannien så avskydda EU-kommissionen, och vända sig direkt till EU-ländernas politiska ledare. Men ingen av de tre olika förhandlare som britterna avverkade lyckades rubba Barniers ställning.

Britterna hävdade också att förhandlingarna främst och ända från början skulle handla om den framtida relationen mellan Storbritannien och EU, men så blev det inte heller. Barnier höll benhårt på att skilsmässan och bodelningen skulle redas ut innan samtalen om framtiden kunde inledas.

Till slut kom parterna överens, först om ett utträdesavtal och sedan om ett frihandelsavtal. Men det innebär inte att problemen är över. Tvisterna som hotade att leda till en krasch i förhandlingarna har visserligen lösts i juridisk form, men det är inte glasklart hur avtalen ska tolkas.

Inte bara det ytterst komplicerade regelverket på Nordirland kan åter trassla till saker och ting, det speciella frihandelsavtalet innehåller också potentiella tolkningstvister. Storbritannien får sälja varor på EU:s inre marknad utan tullar och kvoter, men måste respektera den suddiga principen ”level playing field” och inte ha regler för till exempel statsstöd eller miljökrav som förvrider konkurrensen.

Det innebär med andra ord fortsatta begränsningar av den brittiska politikens handlingsfrihet, och därmed fortsatta tolkningsstrider. Det där med att ”ta tillbaka kontrollen” är inte så lätt som det låter och vi lär tyvärr inte ha hört ordet brexit för sista gången.

Tidigare artiklar i serien:

Martin Liby Troein: Vi planerade för lata sommardagar, då slog Nooshi Dadgostar till

Andreas Bergh: Slaveri och planekonomi har satt sin stämpel på globaliseringen

Susanne Nyström: Klimatförändringar handlar om liv och död – inte om isbjörnar som håller på att drunkna

Lars Calmfors: Ett och ett halvt år med pandemin och en vecka med Amina Manzoors bok

Richard Swartz: Robinson Crusoe var den öde öns optimistiske entreprenör

Gunnar Jonsson: Hur dag förvandlas till natt i kommunismens fängelsehålor

Erik Helmerson: Västvärlden borde sluta hata sig själv