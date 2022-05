Annika Ström Melin: Sverige säger alltid nej i Bryssel – nu har Macron tröttnat

Sverige uppträder ofta som en rätt motvillig EU-medlem. Med brett stöd i riksdagen har regeringen under senare år till exempel sagt nej till regler för lägsta löner i EU, gemensam upplåning till fonden för ekonomisk återhämtning och EU:s nya skogsstrategi.

Nej-listan kan göras mycket längre och Sverige ska förstås argumentera för sina ståndpunkter i EU, men det borde inte komma som en överraskning att någon till slut undrar: Vill ni vara med, eller?

Den frågan ställs nu (indirekt) av Emmanuel Macron. I ett tal som den franske presidenten höll den 9 maj, på Europadagen i samband med att den så kallade Framtidskonferensen avslutades, presenterade han ett nygammalt förslag som kan ligga rätt i tiden.

Presidenten lanserade idén att EU ska bli en del av en konfederation för hela Europa. Macron hänvisar till en av sina företrädare, president Francois Mitterrand, som föreslog något liknande efter murens fall.

Den gången blev förslaget om en europeisk konfederation inte verklighet, men Macron har rätt i att Rysslands krig i Ukraina innebär en ny era. Nu behövs mer samarbete mellan alla länder i Europa.

Macron hävdar (rätt motvilligt, men ändå) att Ukraina och andra länder i EU:s östra grannskap ska kunna bli EU-medlemmar, men hävdar att det kan ta ”decennier”.

Under tiden ska de erbjudas medlemskap i den nya konfederationen, som ska bestå av en kärna (nuvarande EU) och en yttre ring av medlemsstater som har varit (tänk Storbritannien) eller vill bli (tänk Ukraina eller Albanien) medlemmar i unionen.

Riktigt hur detta ska fungera är oklart. Macron föreslår att samarbetet i den större kretsen ska gälla ”säkerhet, energi, transporter, investeringar, infrastruktur och människors rörlighet, framför allt för våra unga”.

Det låter som en ganska trasslig mellanstatlig röra. Ukraina har dessutom redan tackat nej. Landet som slåss för sin överlevnad vill bli unionsmedlem så snart som möjligt, inte placeras i EU:s väntrum.

Mer tänkvärda är Macrons funderingar om kärnan i den nya organisation han tänker sig, alltså nuvarande EU. Han har uppenbarligen tröttnat på att medlemsstater (läs Sverige) som inte vill vara med i eurosamarbetet hindrar EU-länder med gemensam valuta att träffas under formella möten på egen hand.

Den franske presidentens upprördhet är begriplig. Gång på gång under senare år har han pläderat för att euroländerna ska kunna ha formella möten utan att övriga bjuds in, men Sverige hör till dem som säger nej. Obegripligt, tycker Macron och jämför med att en bostadsrättsförening inte skulle få träffas utan att bjuda in hela gatan.

Redan under det kommande EU-toppmötet i slutet av juni kan frågan om unionens framtid ställas på sin spets.

Sverige fruktar att frikopplade euroländer skulle utveckla och fördjupa politiken på ett sätt som berör hela EU. Och så kan det utan tvivel bli.

Gränsdragningen mellan regler för till exempel moms, andra skatter och gemensam upplåning i och utanför euroområdet kan säkert bli knepig, men sådana problem måste Sverige lösa på annat sätt.

Det blir i längden orimligt om medlemsstater som har valt att stå utanför valutasamarbetet hindrar euroländerna att fatta egna beslut. Stater som har samma valuta behöver träffas och dessutom utveckla mer gemensam finanspolitik.

Skulle Sverige passa bättre i den lösligare konfederationens yttre ring? Nej, det lockar nog inte ens de mest nitiska svenska nej-sägarna.

Macrons funderingar borde ändå leda till svensk självrannsakan. Redan under det kommande EU-toppmötet i slutet av juni kan frågan om unionens framtid ställas på sin spets.

Under toppmötet ska EU:s framtidsfrågor diskuteras och Frankrike, Tyskland och unionens övriga grundarländer (samt Spanien) anser att EU:s fördrag behöver ändras. De vill bland annat ha större möjlighet att fatta beslut med kvalificerad majoritet och det vore ingen överraskning om de också efterfrågar särskilda mötesregler för euroländerna.

Sverige har redan (tillsammans med tolv andra) sagt nej till fördragsändringar. Det är inte meningsfullt, anser den svenska regeringen, att ändra unionens grundläggande regelverk. En regeringskonferens (eller konvent) tar tid och kraft som borde ägnas åt annat, hävdas det från Stockholm.

Men Sverige borde inte bromsa EU-länder som vill utveckla unionen till en tätare politisk gemenskap.

EU inleder förhoppningsvis förhandlingar om medlemskap med Ukraina och andra länder i unionens östra grannskap, men då måste medlemsstater som vill fördjupa samarbetet tillåtas göra det utan att alla följer med. Risken är annars att EU blir en jättelik diskussionsklubb utan handlingskraft.

Det borde egentligen vara självklart. Den som ständigt säger nej till nya initiativ kan inte blockera den som behöver gå vidare. På sikt kan ett sådant förhållande inte överleva. Att tveka för egen del är en sak, att hindra den som vill mer en helt annan.