Antänds en tunna full med olja kan det ge en ordentlig smäll

Vid årsskiftet låg priset på ett fat olja på 60–70 dollar, beroende på sort. Under våren har det sjunkit som en sten. Den 1 april var det nere på runt 25. Under måndagen kollapsade priset på den amerikanska WTI-oljan. Plötsligt kostade ett fat ingenting alls. Köparen kunde till och med håva in ett antal dollar för besväret.

Ett skäl till det fallande priset stavas naturligtvis covid-19. I februari stängde fabrikerna i Kina. De i Europa och USA har gjort detsamma. Bilar står på parkeringen, flygplan är fast på marken. Efterfrågan på olja har störtdykt.

Produktionskriget mellan Saudiarabien och Ryssland har också bidragit till att göra oljan billig. Trots fallande efterfrågan vägrade de att pumpa upp mindre. Det har handlat om en tvekamp som följt både ekonomisk och politisk logik.

Under 1990-talet kostade ett fat olja i regel runt 20 dollar. Det ändrades efter millennieskiftet när kinesisk tillväxt gav världen en ny ekonomisk motor, som slukade stora mängder soppa. 2010 hade priset klättrat till över 100 dollar fatet. Därmed blev oljeproduktion som tidigare varit för dyr lönsam. Investeringar i amerikansk skifferolja gjorde USA till en storproducent.

Resultatet var ett kraftigt utvidgat globalt utbud. Det kunde marknaden inte bära. Skulle priset hållas uppe var saudierna, som har störst och billigast produktion, tvungna att pumpa mindre. De gjorde tvärtom, försökte i stället slå ut dyrare konkurrenter med mindre marginaler. 2014 påbörjades ett kraftigt prisfall.

Med coronaviruset återkom en liknande dynamik – men chocken utgjordes av sjunkande efterfrågan i stället för stigande utbud. Produktionen behövde kapas om priset skulle hållas stabilt.

Inte heller den här gången var saudierna jätteintresserade av att hålla igen för andras skull. I Moskva – där marginalerna också är rätt goda – såg Vladimir Putin möjligheten att dela ut ett slag mot den amerikanska oljeindustrin, priskänsligast av alla. Både Ryssland och Saudiarabien pumpade på.

Fallande oljepriser brukade ses som goda nyheter. Ekonomin fick sig en boost. Så blir det knappast den här gången – viruset har däckat all efterfrågan.

När de häromveckan till slut nådde en deal, efter hårda påtryckningar från president Trump, var det för lite och för sent. Priset hade redan mer än halverats.

Måndagens spektakulära kollaps på den amerikanska WTI-oljan – det internationella alternativet Brent ligger kvar kring 20 dollar fatet – har dock mer att göra med logistik än politik och ekonomi. Lagerkapaciteten i USA håller på att ta slut, några möjligheter att skeppa iväg det som pumpas upp finns inte på kort sikt.

Fallande oljepriser brukade ses som goda nyheter. Bilkörande konsumenter fick mer att röra sig med. Industrin kunde leverera mer till aktieägarna. Ekonomin fick sig en boost. Så blir det knappast den här gången – viruset har däckat all efterfrågan.

För länder som är beroende av oljan blir det tufft. Det finns inga skäl att fälla några tårar över Vladimir Putin i Moskva och Mohammed bin Salman i Riyad. Men risken är att de tillhör dem som klarar sig bäst. De är förberedda och kan hoppas på ett långsiktigt högre pris om delar av den amerikanska produktionen slås ut. Känsligare är små, fattiga länder i Afrika, Asien och Latinamerika.

Vad som händer i USA är en avgörande fråga. Under hela våren har det rapporterats om att många av företagen i skifferoljeindustrin hänger på fallrepet. Lönsamheten är låg, skulderna stora.

Egentligen vore det inte fel med ordentliga rationaliseringar. På längre sikt lär åtgärder för att bromsa klimatförändringarna ändå prisa ut stora delar av industrin.

Samtidigt är den amerikanska ekonomin just nu skör. Oljeindustrin är inte isolerad. Konkurser skulle ge följdverkningar på sysselsättningen, liksom på banksektorn och delar av tillverkningsindustrin.

Antänds en tunna full med olja kan det ge en rätt stor smäll.