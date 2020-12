Ledare: Äntligen får det inställda året sitt slutdatum

Illustration: Magnus Bard

Four Seasons Total Landscaping

Den 7 november råkade Donald Trumps gäng boka in en presskonferens på FEL Four Seasons. Inte lyxhotellet, utan en liten landskapsarkitekt i ett sjavigt industriområde: Four Seasons Total Landscaping. Jaha. Det var bara för de inblandade att försöka finna sig i denna nya verklighet, som blev en parkering mittemellan en dildobutik och ett krematorium.

Sådär var hela 2020. ”Äh, det ordnar sig”, sade Sverige coolt när coronan kom. Speakerröst: Det ordnade sig inte. Då tröstbokade staten in oss på Hotell Ingen andra våg. Men tyvärr. Vi hamnade på Ingen andra våg Total Landscaping i stället. Dit fraktas nu vaccinen, och alla säger att slutet är nära. ”Slutet på vaddå?!”, gastar jag oroligt från parkeringen.

Lisa Magnusson

Illustration: Magnus Bard

Inställt

Första Googleträffen år 2019 för ordet inställt: ”Inställt flyg? Få kompensation på upp till 6.000 kronor!”

Första träffen 2020: ”Danskarnas julehygge inställt på grund av corona.”

Det säger mycket. 2020 drabbade oss detta ord från affischer, annonser och hemsidor. Som en stövel trampade det ner alla förhoppningar om en trevlig kväll, en konsert, en utställning, vad som helst som kunde vända våra tankar bort från sjukdomen, från virus-Mårran i skogsbrynet.

Ordet drabbade också människor med misshagliga åsikter, fast då oftast i sin engelska form: cancelled. Men det är en annan historia.

Erik Helmerson

Illustration: Magnus Bard

Desinfektionsmedel

Säga vad man vill om president John F Kennedy. Men det han sa i sitt installationstal 1961, ”Fråga inte vad ditt land kan göra för dig, utan vad du kan göra för ditt land”, gick i alla fall till historien.

Donald Trump har utmärkt sig mer för fula ord än bevingade sådana, men nog minns vi när han lanserade injektion av desinfektionsmedel som kur mot covid-19. Ett medel som motverkar infektioner, varför inte spruta in en dos som tar viruset av daga? Möjligen dödar det allt möjligt, men det är smällar man får ta.

Pandemin präglade valåret och hjälpte till att avslöja Doktor Trump som en kvacksalvare.

Gunnar Jonsson

Illustration: Magnus Bard

Slutfestat

Året 2020 blev en påminnelse om att socialdemokrater verkligen trivs med att få säga åt andra att inte ha roligt.

”Slutfestat”, sade Stefan Löfven när han lanserade nya pandemirestriktioner särskilt inriktade på sent uteliv. I ungdomsförbundet blev de så till sig att de gjorde en film. På samma tema meddelade Ann Linde före jul att danskar inte ska komma hit och ”ha trevligt”.

S klarar sig även utan corona som ursäkt. ”Slutlekt”, sade infrastrukturminister Tomas Eneroth i somras om vattenskotrar. Som om problemet inte var risker för andra, utan att ett vattenfordon användes för att roa sig.

Mattias Svensson

Illustration: Magnus Bard

Flock

En hord ställde sig i våras bakom Flockhälsomyndighetens tankefigur om att uppnå flockimmunitet i befolkningen. Bara vi ”plattade till” kurvan för att spara sjukvården skulle det gå bra. Strategin bara uppstod utifrån någon slags folkvett. Politiken slöt borgfred.

Det fåtal som kom med praktiska och moraliska invändningar kölhalades. Ifrågasätta den statliga expertisen – vafalls?! Foliehattar och landsförrädare!

Flockmentaliteten i Sverige är urstark. Liksom tron på den nationella förträffligheten. Men under 2020 har den svenska flockens vilja att alltid söka och försvara konsensus kommit med ett högt pris.

Sofia Nerbrand

Illustration: Magnus Bard

Marknadsskolan

Förutom coronastrategin har årets debatt handlat om ”marknadsskolan”. Det började med utredningen ”En mer likvärdig skola”, men diskussionen peakade först när läraren Filippa Mannerheim publicerade sin anklagelseakt mot riksdagspartierna.

Den största nyheten är inte att frågan engagerar, utan att debatten har gått från att vara för eller emot friskolor till att fokusera på förbättringar inom systemet. Även om utvecklingen är resultatet av mångas enträgna arbete, ska en extra ryggdunk ges till dem inom borgerligheten som varit modiga nog att ompröva gamla sanningar. Utan er hade det aldrig hänt.

Susanne Nyström

Illustration: Magnus Bard

Slutdatum

I sina memoarer beskriver Yrsa Stenius vad som skiljer oss från ett krigserfaret Finland: Svenskar kan inte acceptera att katastrofer inträffar, menar hon, utan insisterar på ”att få förhandla, och om inte med Gud så med regeringen eller åtminstone Sjöfartsverket ’för så här ska det inte få vara’”.

Och hon fick rätt.

Smittan hann knappt göra entré förrän röster höjdes om att regeringen var skyldig att ge oss besked om när det skulle vara över. Vi behöver få ett slutdatum! förklarade Kerstin Hessius. Ja – efter påsk får det bli! fyllde PM Nilsson i.

Kanske får han ändå rätt? Om än ett år senare.

Amanda Sokolnicki