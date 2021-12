Ledare: Årets lärdom: 2021 var året som hade behövt ett extraval

Vänsterpartiet släppte fram Stefan Löfven efter att på ”en lapp ni aldrig kommer att få se” ha säkrat röda linjer som inte skulle överträdas. Det var sedan C-röster som höll antalet röda röster i riksdagen under den magiska siffran 175 i januari 2019.

Detta är mandatperiodens avgörande röstmatematik. Inte ens när L röstar rött behöver S statsminister avgå om alla C-ledamöter tolererar hen.

Om januariavtalet hade kommit som en överraskning för en del väljare – utfallet av ett scenario de inte hade förutsett eller kunnat ta ställning till – var förutsättningarna inför årets midsommarkris än längre från kampanjandet och retoriken i valrörelsen 2018.

C kopplade loss budgetprocessen från regeringsbildningen. Först släppte C igenom Löfven och Magdalena Andersson, sedan avstod partiet från att stödja regeringens budget. C investerar nämligen i att bli kungamakare igen och att pressa fram liberala reformer.

Det i praktiken enda möjliga regeringsunderlaget för S spände från socialister med ett systemskifte för Sverige som mål, till varma marknadsliberaler som därutöver surrat sig vid masten i att inte förhandla med ytterkantspartierna.

C gick i opposition men valde att tolerera den statsministerkandidat man tyckte hade bäst förutsättningar att hålla sig nära mitten. Det blev i högsommarvärmen Löfven (S) och i höstrusket Andersson.

Löfven hade lovat avgå om han inte fick igenom sin budget. Andersson såg saken annorlunda och kom att regera vidare efter ett seriöst försök att gå i spagat mellan socialism och liberalism. Först lämnade C budgetunderlaget. Sedan lämnade S parhäst sedan sju år, MP, regeringen.

Regeringen är unikt svag. Ändå ansåg ingen att ett extra val var ett relevant alternativ.

Enda gången denna utväg övervägts på allvar var när Löfven inte visade sig ha en majoritet bakom sin budget i december 2014. Så sammansvetsad var budget- och regeringsfrågan på den tiden och det är ju inte så länge sedan.

Samtliga andra gånger har extra val, denna självklara och sunda åtgärd, utmålats som kaosskapande i sig.

Det är feltänkt. Det är precis för de låsta situationerna extra val finns, men det är förståeligt att partierna drar sig för en omstart av riksdagen givet Sveriges märkliga konstitutionella ordning i villkoren. Som nästan enda land i historien blir hos oss inte extravalet startpunkten för en ny mandatperiod.

Det är därför närmast uteslutet att väljarna får säga sitt om budget och regering när ett ordinarie val ändå närmar sig. Då verkar det också som att det är att ta ansvar att fortsätta med en statsminister nästan helt utan väljarmandat och manöverutrymme.

En debatt om denna brist i grundlagen måste börja föras.

