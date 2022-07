Arvid Åhlund: Att åtala Trump hotar demokratin – är han skyldig har USA inget alternativ

Cassidy Hutchinson växte upp i New Jersey-kvarteren som Bruce Springsteen sjunger om i ”My Hometown”. Hon gick ut high school 2015, knep en praktikplats i Vita huset och togs upp i Donald Trumps inre krets.

I veckan gav hon det mest isande vittnesmålet inför USA:s kongress i modern tid och blev därmed en potentiellt historisk figur på ett ögonblick.

Hon beskrev hur expresidenten kastade tallrikar i väggen, misshandlade en livvakt, var på vippen att avsättas av de egna ministrarna samt under flera timmar vägrade be sina anhängare att lämna kongressbyggnaden under stormningen 2021.

Framför allt avslöjade hon att Trump beordrade säkerhetspersonal att släppa in personer med halvautomatiska gevär på inhägnat område så att de skulle kunna ”marschera med oss andra” mot Kapitolium.

Ingen bör bli förvånad. Att Trump har djupt auktoritära reflexer vet alla som inte levt under en sten sedan 2015. Likaså att han försökte välta demokratin mellan november 2020 och januari 2021 samt uppviglade militanta grupper att angripa kongressen.

Men juridiskt är uppgiften sprängstoff. Den bekräftar Trumps uppsåt att hindra maktöverföringen med våld, ett brott som kan ge honom tio år i fängelse.

Ytterligare vittnen kommer att behöva styrka Hutchinsons utsaga – i vilket fall är det nu tydligt att kongressutfrågningarna syftar till att presentera hårda bevis för att tvinga fram ett åtal snarare än att övertyga amerikaner i allmänhet om Trumps moraliska skuld.

Lek med tanken att Trump blir president igen, tar över utredningen och ger igen med samma mynt.

Och väcka åtal mot Trump (på federal nivå) kan bara Joe Bidens justitieminister Merrick Garland. Det drar han sig för av fullt begripliga skäl. Ingen amerikansk president har åtalats för brott efter mandatperioden, att dra Trump inför rätta vore att korsa ett slags juridisk och politisk Rubicon. Processen skulle pågå i åratal, vidga den redan avgrundsdjupa klyftan mellan partierna och skapa ett livsfarligt prejudikat.

Lek till exempel med tanken att Trump blir president igen, tar över utredningen och börjar bedriva politiskt motiverade processer för att hämnas – något han öppnade för redan med hejaramsorna om att ”låsa in” Hillary Clinton.

Det är ingen slump att Obama avfärdade vänsterkraven på att åtala George W Bush för tortyr i samband med ”kriget mot terrorismen”. Eller att Gerald Ford benådade företrädaren Richard Nixon efter Watergate. Kalla det upplyst egenintresse eller demokratisk självbevarelsedrift.

Å andra sidan finns en helt avgörande skillnad. Under Watergate fungerade fortfarande de politiska korrigeringsmekanismerna, som ytterst vilar på ömsesidigt respekterade normer. Republikanerna i kongressen tog handen från Nixon när hans skuld blev uppenbar. Presidenten avgick självmant och undgick därmed riksrätt samt ett potentiellt brottsåtal. Systemet fungerade.

I en liberal demokrati står ingen över lagen, inte ens den mäktigaste personen i landet. Det är hela poängen med en konstitution.

Med Trump är det precis tvärtom. Republikanerna följer fortfarande hans minsta vink. De vidhåller att stormningen av Kapitolium var ”ett legitimt politiskt uttryckssätt” och bojkottar – med några få lysande undantag – kongresskommittéen, som initialt var tänkt att fungera som en blocköverskridande sanningskommission. Partiet är inte ens intresserat av att utreda attacken på kongressen. De demokratiska korrigeringsmekanismerna har därmed i praktiken kollapsat.

Lägg till att Trumps eventuella brott vida överskrider Nixons, och Garland har kan helt enkelt bli tvungen att åtala. Det skulle skaka den amerikanska demokratin i grunden, men att avstå om bevisen är övertygande vore ett lika ödesdigert slag mot rättstaten. Signalen blir då att presidenten är fri att göra vad han vill – inklusive att försöka kuppa bort demokratin med våld.

Det är ett mycket farligt prejudikat i sig. Framför allt vore det juridiskt tjänstefel. I en liberal demokrati står ingen över lagen, inte ens den mäktigaste personen i landet. Det är hela poängen med en konstitution. Håller bevisen måste Trump åtalas.