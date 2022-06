Arvid Åhlund: Dostojevskij talade om den ”ryska idén” – i väst säger vi fascism

Det finns starka skäl för Moskva att ta Gotland, för den som vill invadera eller försvara Baltikum är kontroll över Östersjöns största ö ett måste.

En inte lika uppenbar anledning är befriandet av ryskättade gotlänningar under svenskt förtryck, men det är just vad som anförs i en liten drapa som cirkulerat i ryska statsmedier den senaste veckan. Ryska poddanyj, eller underlydande, blev kvar efter invasionen 1808 och Moskva har enligt rysk lag rätt att ”försvara tidigare medborgare i det ryska imperiet”.

Man bör ta den sortens resonemang för vad de är, överspänd propaganda som spårat ur på ett nästan farsartat vis, men man bör också ta dem på allvar. Inte för att Gotland är i fara men för att grundidén är samma som föranlett invasionerna av Ukraina och Georgien, samt skälet till att baltländerna aldrig tar något för givet.

Man kan söka förklaringarna till Kremls agerande i Natoexpansionen under tidigt 00-tal eller kallhamrade inrikespolitiska överväganden, men under allt det där är det blod och jord hela vägen ner. Putin medgav det under ett framträdande så sent som förra veckan: ryssarna tar nu tillbaka det som är deras, precis som under Peter den store för 300 år sedan.

Det är detta semi-ockulta idéarv Putin har gjutit nytt liv i, men under smeknamnet patriotism.

Det är ett slags halsstarrigt storhetsvansinne, men det är inte gripet ur luften och inte nödvändigtvis irrationellt. Som idéhistorikern Bengt Jangfeldt visar i sin bok ”Vi och dom – om Ryssland som idé” från 2017, har det tvärtom djupa historiefilosofiska rötter.

Det börjar i mitten på 1800-talet med ”slavofilernas” omskrivning av Ryssland som en unik och av försynen utvald civilisation, och når sitt fullödigaste uttryck i den ”eurasiatiska” tankeströmningen som formulerades i exil ett knappt sekel senare.

Det är detta semi-ockulta idéarv Putin har gjutit nytt liv i, men under smeknamnet ”patriotism”. Den centrala föreställningen är att den ryska civilisationen i motsats till det ”ruttna” väst, utgör en kollektiv ”symfonisk personlighet” där individen blir ett ”koncentrat av samhället” och ”folkets vilja kommer till organiskt uttryck hos starka människor”, mest Putin.

Lägg till den djupt rotade uppfattningen att Ryssland, med Jangfeldts ord, bara kan existera som stormakt – ”ett Ryssland utan imperium är ingenting” – och Putins till synes förnuftsstridiga neoimperialism blir åtminstone idéhistoriskt begriplig.

Den hämtar sin kraft ur den ryska blod-och-jord-romantiken. Som Putin själv beskrivit det: ”Vi är ett segerrikt folk! Det ligger i vår genetiska kod!” Ryssland som moraliskt överlägset lyckorike, alltså. Dostojevskij kallade det för den ”ryska idén”. I väst säger vi fascism.