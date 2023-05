Arvid Åhlund: Ebba Busch förtjänar att ställas mot väggen

Logga in

Logga in

På Expressens ledarsida sågar Susanna Birgersson Anna Hedenmos utfrågning av Ebba Busch i SVT:s ”Agenda” 14/5.

Att fråga Busch varför väljarna anser att KD utmärker sig för att slarva med fakta är fruktlöst, tycker Birgersson. ”Låt politikerna prata om sin politik” och ”ställ initierade följdfrågor i stället”.

Kritiken har poänger men utelämnar flera avgörande aspekter. En är att det muttras kring Busch internt. En till är att muttrandet hänger ihop med KD:s svaga opinionssiffror.

En tredje är att opinionssiffrorna korrelerar tydligt med den numera etablerade bilden av partiet som entusiastiska sanningstänjare. Den har i huvudsak penslats fram av partiledaren på egen hand.

En fjärde aspekt är att Busch har en märklig tendens att snabbt och ofta urskilja bjälken i andras ögon, men mycket sällan i sitt eget. Hon bjuder upp till dans, kan man säga.

Dålig stämning är önskvärt – förutsatt att intervjuaren har vett att sprida den brett.

Allt detta är relevant. För att belysa hur kan man göra en begränsad jämförelse med Donald Trump i USA eller Boris Johnson i Storbritannien. Bör Trump inte ställas till svars för sitt gränslösa sätt för att budgetfrågor är viktigare? Johnson inte frågas ut om partiuppror och kollapsande förtroendesiffror för att... ja, varför egentligen?

Just brittiska BBC har en lång och sund tradition av att ställa precis den sortens frågor som Hedenmo riktade mot Busch i söndags. För några år sedan frågade programledaren Eddie Mair helt sonika Boris Johnson om han inte borde betraktas som ”a nasty piece of work”, alltså en jäkla typ. Man förmodar att samma impertinens i Sverige hade orsakat hela den mediepolitiska sfären svåra chockskador. (Johnsons svar i efterhand var att Mair ”fick in en hygglig träff” och gjorde sitt jobb.)

Dålig stämning är önskvärt förutsatt att intervjuaren har vett att sprida den brett. Busch förtjänade Hedenmos frågor. Tittarna förtjänade att höra svaren.

Läs fler texter av Arvid Åhlund