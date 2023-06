Arvid Åhlund: Fängelserna bågnar – vill regeringen då sätta minderåriga på Kumla?

Logga in

En vecka in i maj sköts en man ihjäl i Jakobsberg utanför Stockholm. Några dagar senare avrättades ytterligare en person i Landskrona, kort därpå sköts tre i Rågsved (en avled) och några timmar senare två till i Askim i Göteborg.

Samtliga skjutningar ägde rum i bostadsområden under dagtid eller tidig kväll. I Rågsved avlossades skotten på gården till en förskola, därefter inne på en grillkiosk.

Läget är värre än regeringspartierna befarade före valet i höstas, medgav justitieminister Gunnar Strömmer (M) i en intervju med DN samma dag. Den exceptionellt grova brottsligheten kryper längre ner i åldrarna. Rättssystemet är utformat för en helt annan verklighet. Ungdomar som skjuter ihjäl varandra på öppen gata ”måste mötas med en annan kraft” än i dag.

Han har helt rätt. Skjutningarna och sprängningarna är en nationell kris. Den kräver genomgripande åtgärder. Flera av dem är redan på gång. Riksdagen klubbade nyligen straffskärpningar för gängrelaterade brott. Mängdrabatten ska bli mindre generös. Straffrabatten ska bort för dem över 18 år samt ses över för icke myndiga. Maxtiden för sluten ungdomsvård ska förlängas från dagens absurt låga fyra år.

Kruxet är att Tidöreformerna kommer att sätta massiv press på Kriminalvården. Enligt Tidöavtalet ska problemen avhjälpas genom ”kostnadseffektiviseringar” och ”stordriftsfördelar” – ”fler våningssängar”, för att tala med justitieministern.

11-16 stora anstalter kommer att krävas, bedömer Kriminalvården. Det är ungefär lika många som finns i dag.

Men det är fria fantasier. Svenska fängelser bågnar i praktiken redan. En analys från Kriminalvården i april lägger det tydligt i dagen:

”Platsbristen (har) försvårats under de senaste åren samtidigt som utmaningarna att kompetensförsörja har vuxit kraftigt. Den ihållande plats- och personalbristen utgör sammantaget en mycket stor påfrestning på verksamhetsinnehåll, säkerhet och arbetsmiljö.”

Rapportens syfte är att utvärdera Tidöförslagens påverkan på myndighetens arbete. Läsningen är direkt skakande. Ytterligare ”11-16 stora anstalter” eller motsvarande kommer att krävas under de kommande åren, bedömer Kriminalvården. Det är ungefär lika många stora anstalter som finns i dag.

Personalbehovet ökar samtidigt med uppemot 40 procent, och de årliga kostnaderna med 7-10 miljarder kronor. (Kriminalvårdens totala anslag i höstbudgeten 2022 var drygt 13 miljarder.)

Då är centrala förslag som sänkt straffmyndighetsålder och ungdomsfängelser i Kriminalvårdens regi inte ens inräknade.

Ska 12-åringar sitta på Kumla?

Ungdomsfängelserna är tänkta att ersätta Sis-hemmen. Där sitter i dag dömda kriminella tillsammans med (men normalt åtskilda från) ungdomar som av olika skäl har tvångsomhändertagits av kommunernas socialtjänster enligt Lagen om vård av unga (LVU).

Det är bevisligen ohållbart. Intagna gängkriminella frotterar sig med varandra och hotar återkommande den underdimensionerade personalen. Framför allt rymmer de. De måste låsas in under längre tid och säkrare former.

Här uppstår dock flera frågor. Vad menar regeringen rent konkret med ”ungdomsfängelser”? Det är inte helt lätt att säga, eftersom justitieministern än så länge inte vill precisera. Somliga sakkunniga spekulerar i att det troligen kommer att röra sig om underavdelningar till vuxenanstalterna – som alltså har svårt att klara sitt uppdrag som det är.

Och vilka är det regeringen tänker sig ska sitta på dessa ungdomsfängelser? Strömmer talar om att sänka straffmyndighetsåldern från 15 till 14, 13 eller rentav 12 år. Ska 12-åringar i så fall sitta på Kumla?

Kalla det ett paradigmskifte.

Tidöavtalet föreslår därtill att Kriminalvården ska ges ansvaret för unga ”som är föremål för... ingripanden enligt sociallagstiftningen” – alltså inte dömts för brott i domstol. Är ambitionen att placera dem på anstalt? Det vore i så fall exceptionellt.

Rimligare vore att tänka om och i stället inrätta en helt ny verksamhetsform: statliga specialhem för dömda brottslingar och gängkriminella ungdomar som omhändertagits av socialtjänsten, men som i praktiken är för farliga för att sitta på vanliga ungdomshem.

Dömda och icke dömda bör förstås hållas åtskilda, precis som i dag. Sis-hemmens övriga intagna, främst tjejer med missbruks- och självskadeproblematik, skulle skyddas. Kriminalvården skulle därtill ges möjlighet att fokusera helt och fullt på sitt huvuduppdrag.

Visst, det skulle inte bli lätt. Men det går. Och det bör få kosta. Om läget är så allvarligt som regeringen hävdar – om gängkriminaliteten faktiskt är systemhotande – och det kan man med fog hävda att den är – måste resurserna till. Kalla det ett paradigmskifte.

