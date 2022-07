Arvid Åhlund: Mussolinis ättlingar kan snart kontrollera Italien

Italiens bröders partimärke föreställer flamman som brinner över Benito Mussolinis grav i Predappio, tio mil nordost om Florens. (Man kan fortfarande besöka den.)

Partiet uppstod ur resterna efter Movimento Sociale Italiano (MSI) som grundades av anhängare till det ursprungliga fascistpartiet 1946, tunnades ut i en allians på 1990-talet och sprack 2009.

Man kan kalla Italiens bröder socialkonservativt eller nationalpopulistiskt eller så kan man vara tydlig med vad det faktiskt är: ett högerextremt parti i rakt nedstigande led från Mussolinis eget.

Partisymbolen är en tydlig vink, liksom medlemmars benägenhet att högtidlighålla fascistiska märkeshändelser som marschen mot Rom 1922.

I nyvalet i september väntas Italiens bröder bli största parti. Stödet i mätningarna ligger sedan en tid stadigt kring 23 procent, för fyra år sedan var det 4.

Om historien rimmar har den utvecklat viss färdighet.

Ledaren Giorgia Meloni – lägg namnet på minnet – kommer då antagligen att bilda koalition med högerextrema Lega och Silvio Berlusconis Forza Italia, de styr redan ihop i 15 av 18 regioner.

Man kan välja att spela ner betydelsen av det. Man kan framhålla att Italien är Italien med sina regeringskriser halvtannat år, sin osvikliga förmåga att få saker att rulla ändå och sin udda politiska kultur där extremismen varit vardagsinslag under hela efterkrigstiden. MSI var Italiens fjärde största parti redan på 1960-talet. Berlusconi släppte in dem under annat namn i regeringen 1994.

Men då begår man ett misstag. 2020-talet är inte 1990-talet – lika lite som de nyfascistiska strömningarna är utpräglat italienska. Över 40 procent av de röstande fransmännen röstade på Marine Le Pen i april. I USA kan Donald Trump kan bli president igen.

Sett i det ljuset borde konvulsionerna i Italien vålla större uppståndelse. Kriget rasar i Europa. Mussolinis politiska ättlingar är på väg att ta makten på riktigt. Om historien rimmar har den utvecklat viss färdighet.

