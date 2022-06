Arvid Åhlund: Regeringen och Must måste ställas till svars för missarna

USA varnade. Britterna varnade. Till och med Putin varnade: Sommaren 2021 i en lång skrift som i praktiken förnekade Ukrainas rätt att existera, under hösten genom en massiv mobilisering längs gränsen och i december genom kravet på en rysk stormaktssfär med Sverige och Finland som buffertstater.

Från amerikansk horisont rådde det då inte längre några tvivel. Läckta underrättelsedokument varnade att ”Ryssland planerar en massiv militär offensiv”. Utrikesministern Antony Blinken talade om tydliga bevis. Under januari och februari redovisades de offentligt nästan dagligen.

Sveriges svar? En invasion är osannolik eftersom priset för Putin blir för högt. Det förklarade utrikesminister Ann Linde för Blinken under OSSE-mötet i Stockholm strax före jul, enligt DN:s Mikael Holmström, och det vidhöll Must med eftertryck så sent som i februari.

I Frankrike har åtminstone den högsta underrättelsechefen fått gå.

Uppgifterna är graverande och förstärker bilden av en regering och underrättelseapparat som underlät att att ta det radikalt försämrade säkerhetsläget mellan sommaren 2021 och krigsutbrottet på tillräckligt stort allvar. I stället har Magdalena Andersson & co försökt skriva om historien i efterhand genom att hävda att omvärlden togs på sängen den 24 februari.

Men det stämmer helt enkelt inte.

Både regeringen och Must hade alla möjligheter att göra en mer förutseende analys. Magdalena Andersson kunde ha inskärpt situationens allvar och vägt orden om Nato redan i januari, som Finlands president Niinistö gjorde i sitt tal till folket på nyårsnatten. I själva verket fortsatte hon, Linde och Hultqvist att utesluta medlemskap flera veckor efter att invasionen ägt rum.

Must å sin sida måste förklara varför man inte tog större intryck av USA:s stora bevisflod. Visst, man kan peka på liknande systemmissar i Tyskland och Frankrike. Men i Frankrike har också den högsta underrättelsechefen fått gå.