Arvid Åhlund: Socialism för kapitalister på obestånd är förkastligt – höj kraven på bankerna

Silicon Valley Bank i San Francisco gick under för att den investerade kundernas insättningar i amerikanska statsobligationer. De är normalt en mycket säker investering men när inflationen pressade upp räntorna sjönk de i värde. Kunderna, mest teknikbolag i nejden, fruktade för sina pengar och tömde sina konton när SVB försökte sälja obligationerna under marknadsvärde. Banken försökte anskaffa nytt kapital men ingen ville äga den. Strax före helgen gick myndigheterna i Kalifornien in och tog över.

Det som hände sedan är mycket talande för hur moderna bankmarknader fungerar, det vill säga i praktiken inte alls utan statlig hjälp. SVB var bara USA:s sextonde största bank, ändå spred sig paniken mycket fort. Under helgen vidtog Vita huset exceptionella åtgärder. SVB:s kunder garanterades full ersättning. Centralbanken Federal Reserve lovade generösa lån till andra banker. Joe Biden talade till nationen. Staten ”kommer att göra allt som krävs”, sa han.

Faran över? Nix. Amerikanska banker fortsatte rasa på börsen, vissa med 60-70 procent på en dag. Ytterligare två har kollapsat, i torsdags räddades en tredje. I Europa började marken skaka under jättebanken Crédit Suisse. Den har inte alls samma typ av problem som SVB, men när det väl börjat skälva spelar det mindre roll. Den schweiziska centralbanken lovade blixtsnabbt motsvarande 460 miljarder kronor i billiga lån för att lugna marknaderna. Ingen vet ännu om det är tillräckligt.

Ingen vet vad som hänt om Vita huset beslutat att lämna bankerna åt sitt öde med hänvisning till att marknaden redan reglerats mycket noga. Scenarierna är inte muntra.

Man kan säga två saker om detta. USA:s regeringar har, liksom de europeiska, ägnat 15 år åt att detaljsäkra banksystemet mot en mängd risker, främst dem som ledde till krisen 2008. Att amerikanska statsobligationer förlorar kraftigt i värde på grund av högre räntor är inte en av dem. (Man bör dock tillägga att europeiska myndigheter varit bättre i just detta avseende, och att de amerikanska luckrade upp regleringar för mindre banker under Donald Trump.) Inte heller statens skadereglerare kan läsa framtiden.

Den andra är att bankmarknader är sköra som glas eftersom de mycket lätt drabbas av kollektiva panikattacker. Det kvittar att SVB var en regional bank som arbetade i egen nisch och fattade påfallande klantiga investeringsbeslut. Går en bank omkull kollapsar snart en till och en till. Krisen får eget liv. Då kan vad som helst hända.

Regleringarna sedan 2008 har gjort storbankerna mer motståndskraftiga, men inte alls så motståndskraftiga som bankerna i USA och Europa ofta hävdar. Ingen vet vad som hänt om Vita huset beslutat att lämna bankerna åt sitt öde med hänvisning till att marknaden redan reglerats mycket noga. Scenarierna är inte muntra.

Just Greenspan har förslagit en höjning av kapitalkraven till 30 procent, eftersom det är den enda åtgärden som radikalt skulle minska risken för smittsamma kollapser.

Grundproblemet är samma som det alltid varit: bankerna förlitar sig för mycket på andras pengar och för lite på eget kapital. Det är aktieägarna som ska ta smällen när banken gör förlust. Men eftersom investeringar och utlåning endast finansieras med 10-15 procent eget kapital – resten utgörs av kunders insättningar och bankens egen inlåning, det vill säga skulder – räcker 10-15 procent i förluster för att banken inte längre ska kunna betala sina fordringsägare. (Detta är i själva verket precis vad som hände SVB.)

Det är därför kända marknadsliberaler som de tidigare centralbankscheferna i USA och Storbritannien, Alan Greenspan och Mervyn King, förordar radikalt högre kapitalkrav – alltså att bankerna finansierar mer av sin verksamhet med ägarnas pengar och mindre med andras. Just Greenspan föreslog häromåret – i en debattartikel tillsammans med Economists tidigare näringslivskolumnist Adrian Wooldridge – en höjning till 30 procent eftersom det är den enda åtgärden som ”radikalt skulle minska risken för smittsamma kollapser – roten till alla finanskriser”.

De begriper att bankmarknaden inte är en marknad som andra. (Där går företag trots allt under hela tiden, det är en grundläggande del av det kapitalistiska systemet.) Och att det enda som kan stabilisera den över tid är att ägarna bär en större del av risken själva. Socialism för kapitalister så fort det svajar är en usel ordning.

