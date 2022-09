Arvid Åhlund: SVT:s dagliga opinionsmätningar är direkt oansvariga

VAL 22

Minns ni när allt slog om under valnatten i USA 2016? Mätningarna visade på en tydlig ledning för Hillary Clinton, New York Times som sammanställde allihop gav henne 90-procentiga segerchanser långt in på valkvällen.

Men mätningarna fick fel, Trump vann och opinionsmätarskrået gick in i en identitetskris, delvis därför att mätningarna även missat stödet för brexit några månader tidigare.

Inför valet 2020 hade metoderna setts över grundligt, men det spelade ingen roll. Missarna var de största på 40 år, Joe Bidens övertag överskattades konsekvent. Forskarna vågar inte längre ens spekulera i vad mätfelen beror på.

Mot den här bakgrunden – som är välkänd för alla som läser åtminstone en internationell dagstidning – beslutade SVT att inför årets val publicera en ny opinionsmätning varje dag. ”Det behöver inte vara fel”, enligt ansvarige utgivaren Michael Kucera, eftersom mätningarna ger beslutsstöd till dem som vill taktikrösta.

SVT riskerar att tuta i väljarna en verklighetsbild som inte stämmer och i värsta fall påverka valutgången på felaktiga grunder.

Det resonemanget förutsätter dock att mätningarna stämmer, vilket de påfallande ofta alltså inte gör. Man behöver inte ens rikta blicken utomlands. SVT:s egen vallokalsundersökning 2018 missade de stora partiernas resultat grovt och gjorde felaktigt SD större än M.

Och inte ens SVT:s anlitade mätföretag Novus kan förklara varför de dagliga undersökningarna skiftar som de gör. M fick katastrofala 15,6 procent den 30 augusti. Två dagar senare var siffran nästan 19 procent. Det är ”jädrigt konstigt... jag fattar de(t) inte”, var Novuschefen Torbjörn Sjöströms kommentar.

Det duger inte. Det finns inget rimligt skäl för SVT att ösa ur sig dagliga mätningar, det är ett slags kvasijournalistik som tar fokus från sakfrågor och degraderar politiken till sport.

Vad värre är: det riskerar att tuta i väljarna en verklighetsbild som inte stämmer och i värsta fall påverka valutgången på felaktiga grunder. Det ingår knappast i public services uppdrag. SVT ska upplysa, inte fördunkla.

