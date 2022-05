Arvid Åhlund: Vem har makten över den svenska ekonomin?

De uttrycker sig kanske olika, men bottensatsen i de socialistiska och borgerliga projekten har alltid varit samma orubbliga tilltro till agens.

Vänstern vet att politiken kan flytta berg eller i varje fall detaljplanera ekonomier; högern är glasklar över att vem som helst kan ta makten över det egna ödet bara möjligheten ges.

Det är en vacker grundsyn men i viss mån också ett skådespel, särskilt numera när de viktiga politiska besluten så ofta fattas på annan ort.

Den amerikanska centralbankens räntehöjning i veckan är en utmärkt illustration. Syftet är att bekämpa inflationen som varit oväntat låg i tio år, men numera är oväntat hög – runt 8 procent i USA och 7 procent globalt.

Det beror främst på högre energipriser och utbudschocker i spåren av pandemin men mycket tyder på att den är på väg att bita sig fast, främst i USA.

Yttre krafter avgör. Så fungerar det i en liten ekonomi som är uppkopplad mot den stora.

Federal Reserves räntehöjningar kommer förmodligen att utlösa en recession – det är den historiska erfarenheten – som sedan sprider sig till Europa och Sverige eftersom marknaderna griper djupt in i varandra.

Riksbanken och regeringen kan reagera på det, men de styr inte över det – lika lite som de styr över att inflationen nu är hög också i Sverige. Yttre krafter avgör. Så fungerar det i en liten ekonomi som är uppkopplad mot den stora. Och det är den svenska för att S och borgerligheten vill ha det så.

Inget fel i det, tvärtom. Alternativet är att stänga in sig, som V och SD vill under olika former, för att på så sätt ”ta tillbaka kontrollen”. Det slutar alltid olyckligt.

Det bygger också på ett felslut. Det är inte makten som har utlokaliserats till Bryssel, Frankfurt, London eller Washington – det är problemhanteringen.

Inget land har nämligen makt att kontrollera de ekonomiska krafterna på egen hand 2022.

Kan vi åtminstone vara ärliga med det?