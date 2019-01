Åskan går, men överenskommelsen består

Han brukar ha ett milt tonläge, Jonas Sjöstedt. Men det hade han inte när han på onsdagsförmiddagen träffade medierna för att berätta om sitt möte med talmannen Andreas Norlén och om hur Vänsterpartiet tänker rösta i fredagens statsministervotering.

V-ledaren dömde ut Socialdemokraternas uppgörelse med C, L och MP. Han deklarerade också att han fått utfästelser från Stefan Löfven som gjort slarvsylta av den paragraf som slår fast att Vänsterpartiet inte får något inflytande över regeringens politik.

I nästa andetag meddelade Sjöstedt dock att V kommer att släppa fram Löfven till statsministerposten. Han konstaterade också att inga förändringar gjorts i det liberala reformprogram som Annie Lööf och Jan Björklund förhandlat fram – och som de fyra partierna som står bakom överenskommelsen inte behöver V:s röster för att driva genom.

Jonas Sjöstedt hotade med ett misstroendevotum om regeringen lägger förslag på förändringar av hyresregleringen och arbetsrätten. Men för att ett sådant ska lyckas krävs inte bara att M och KD bestämmer sig för att rösta bort en statsminister för att denne liberaliserar svensk ekonomi. Det krävs också att V gör en annan bedömning än den här veckan – och hellre röjer väg för en M-regering som är beroende av SD än låter en S-regering fortsätta regera.

Stefan Löfven måste genomföra varje del av januariavtalet. Väljer de att agera tillsammans kan den udda trion Jonas Sjöstedt, Ulf Kristersson och Ebba Busch Thor skapa problem på sikt. Men det är ingenting S-ledaren kan väja för.

När röken skingras kan dock inte bara ett nytt politiskt landskap skönjas, utan också politiska aktörer som börjat förhålla sig till det.

Sjöstedts retoriska fyrverkeri dundrar och blixtrar, men förändrar inte uppgörelsen mellan S, MP, C och L eller förutsättningarna för att den kan bli verklighet. Mest handlar det om att blidka det egna partiet, vilket nog också kan sägas om Kristersson och Busch-Thor och de salvor de avfyrade mot C och L på pressträffar under eftermiddagen.

Sedan Sverigedemokraterna kom in i riksdagen har det blivit allt tydligare att handlingskraftiga regeringar kommer att kräva överenskommelser över blockgränsen och att makten måste då måste vara förknippad med ett sakpolitiskt pris. Det framstår också som givet att med regeringar utan tydligt majoritetsstöd i kammaren kommer makt att flyttas till riksdagen.

Under åtta år har partierna misslyckats med att anpassa sig till den nya verkligheten. Den uppgörelse som C och L förra veckan slöt med S och MP ändrar på det: Socialdemokraterna får betala ett högt pris i liberala reformer för statsministerposten.

De förtydliganden som gjorts av skrivningen att V inte ska ha något politiskt inflytande har tydliggjort ytterligare ett faktum: Eftersom S, MP, C och L kan samarbeta med andra partier i frågor som inte täcks av överenskommelsen kommer regeringen att tvingas förhålla sig ödmjuk till riksdagen och de olika majoriteter som kan uppstå där.

Anpassningen till det nya landskapet är inte färdig. Socialdemokraterna måste leverera den politik de förbundit sig till. Och om C och L en dag ska lyckas locka med sig MP till en blocköverskridande uppgörelse åt andra hållet, och väcka nytt liv i den borgerliga alliansen måste Moderaterna rädda sig själva från att driva in i Jimmie Åkessons gästhamn för bittra högerkonservativa.

Tiden fram till fredagens statsministervotering lär bjuda på nytt retoriskt dunder. Men sedan sänks förhoppningsvis volymen. Det är dags att gå vidare.