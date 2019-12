Att frysa ut sverigedemokrater är ovärdigt – att förhandla med SD är omdömeslöst

Att hålla dörren till Rosenbad stängd för Sverigedemokraterna är en självklarhet från liberala utgångspunkter. Därför var det oklokt, rent omdömeslöst, att M-ledaren Ulf Kristersson på onsdagen satte sig i politiska samtal med Jimmie Åkesson. I synnerhet som han tidigare lovat att ”inte samarbeta, samtala, samverka, samregera med SD”.

Vad som skett i Göteborg är något annat. Under torsdagen föreläser SD:s partisekreterare, Richard Jomshof, på Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid universitetet i staden. Föreläsningen ingår i en serie på temat ”Så tänker en partistrateg”. Representanter för samtliga riksdagspartier får berätta om hur de lägger upp sin kommunikation utåt. Föreläsningarna är också öppna för allmänheten.

Men de finns de som motsätter sig dem. Eller snarare: som motsätter sig att SD ska få komma till tals.

”Att bjuda in Sverigedemokraterna som gäster till universitetet är ett medvetet beslut att låta dem utbilda studenter. Det legitimerar deras idéer officiellt – i en tid då många av oss kämpar mot den farliga normaliseringen av extremhögerdiskursen”, heter det i ett upprop som samlat bortåt hundra underskrifter från akademiker.

Det är anmärkningsvärt. I grunden blir det ju inte Sverigedemokraterna utan det fria kunskapssökandet, den fria debatten, den fria forskningen och det kritiska tänkandet de protesterar emot. Det går stick i stäv mot universitetets och det akademiska livets grundvalar.

En sal på universitetet ska (åtminstone bildligt talat) ha högt i tak, stora panoramafönster och öppna dörrar. Det kan, och ska, inte göras till ett ”tryggt rum” där man inte riskerar att möta dem eller det man ogillar.

Protesterna i Göteborg kan ses som ett symptom på en oroväckande trend i samtiden, enligt många vittnesmål särskilt markant på amerikanska universitet och i studentgrupper som identifierar sig som ”vänster”. Kopplat till så kallad ”identitetspolitik” florerar föreställningar om det riskabla i att utsätta sig själv, eller tillåta att andra utsätts, för idéer eller begrepp eller skildringar eller åsikter som kan upplevas som ”jobbiga” eller motbjudande.

Det talas om triggervarningar, varningar för att en text eller en bild skulle kunna trigga i gång obehag hos betraktaren.

Rent krasst är det den fria tanken och den fria forskningen de protesterar emot.

I dagarna spreds, för att bara ta ett exempel, i sociala medier ett förslag på hur man ska be människor om samtycke innan man ger dem känslig information: ”Are you in the right headspace to receive information that could possibly hurt you?”, är du i rätt sinnesstämning för att ta emot information som skulle kunna såra dig?

Triggervarningar av skilda slag kan ha sitt berättigande när de riktas till barn. Vuxna är vuxna. Även på ett universitet.

Sverigedemokraterna är inte ett parti som andra. Det är en rörelse med rötter i nazismen. Partiet växer sig nu stort i väljaropinionen, men befinner sig ideologiskt fortfarande i marginalen.

Där bedriver det krypskytte mot den liberala demokratimodellens bärande idéer och värderingar: värnandet av kritiska medier, den fria konsten, kulturens mångfald och en politikförståelse byggd på övertygelsen att demokratins uppgift inte är att göra konflikter omöjliga eller onödiga, demokratin är i stället en metod för att hantera ofrånkomliga konflikter och med hjälp av kompromisser göra dem konstruktiva.

Majoriteten har aldrig slutgiltigt rätt, inte ens om den kallar sig ”folket”. Den kan framför allt inte göra anspråk på att vara ensam om rätten till en röst och en åsikt. Det är just därför Richard Jomshof självklart ska få framträda på Göteborgs universitet, precis som de andra riksdagspartiernas ”strateger”.

Att hålla dörren till den akademiska seminarie- och föreläsningssalen låst för SD:s företrädare är något helt annat än att stänga den för samtal på partiledarnivå. På universitetet är det en given liberal hållning att agera låssmed och öppna dörren för korsdrag.