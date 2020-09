Att säga nej till Preem är inte detsamma som att ta ansvar för klimatet

Regeringens ena parti har satt ner foten. Miljöpartiet vill inte ge tillstånd åt Preem att bygga ut sitt raffinaderi i Lysekil. Viljan att sätta stopp för en utbyggnad av fossil infrastruktur när den övergripande ambitionen är att fasa ut klimatskadliga utsläpp är förståelig, men här trampar Miljöpartiet snett.

Miljöpartiet har alltid haft en svaghet i att det tenderat att demonisera vissa tekniker snarare än att se bredare på de miljömässiga konsekvenserna. Partiet har liksom andra gröna partier i alla sammanhang och oavsett konsekvenserna motsatt sig kärnkraft och genmodifierade grödor. Detta trots att sådana tekniker på många sätt kan minska miljö- och klimatbelastning jämfört med alternativen.

Nu är inställningen liknande till fossila bränslen. De ska motarbetas oavsett nyttan de tillför och även om utsläppen och miljöpåverkan kan minskas.

Sverige kan säga nej till allt som på kort sikt och nationellt ökar utsläppen, och därmed bli ledande i koketterande miljöasketism. Alternativt kan Sverige bli ledande i att visa världen hur man kan minska utsläpp och miljöpåverkan.

Risken är att detta blir en grön variant av liberalen Frédéric Bastiats resonemang av det man ser och det man inte ser. De ökade utsläppen från raffinaderiet i Lysekil stoppas. Det är vad man ser. Det man inte ser, men kan sluta sig till, är att samma verksamhet sker någon annanstans med högre utsläpp som följd.

Så länge de fossila bränslena är med oss behöver deras klimatpåverkan minska. Preems förfrågan om expansion beror på att detta sker. Tjockolja kan på grund av sin höga svavelhalt inte längre säljas som sjöfartsbränsle. Raffinaderiet kommer därför att av denna olja tillverka bränsle i enlighet med dessa striktare miljökrav. Detta ökar utsläppen från raffinaderiet, men minskar utsläppen från sjöfarten betydligt mer. Sjöfarten är i sin tur ett relativt utsläppssnålt och effektivt transportslag.

I Sverige bedrivs sådan verksamhet dessutom under strikta krav. Bränslen som raffineras här ger upphov till mindre utsläpp än i de flesta konkurrentländer. Det är inte bra nog, kraven på den nya verksamheten skärptes ytterligare förra året under tillståndsprocessen. Preem kommer bland annat att behöva utveckla lagring av koldioxid (CCS, Carbon Capture and Storage) och kunna hantera fossilfria bränslen för att uppnå sina mål.

Tillståndsfrågan handlar alltså inte om att välja eller välja bort klimatet, eller att se eller inte se problemen med global uppvärmning, vilket aktivister som Greta Thunberg försöker göra gällande. Den handlar om hur Sverige lever upp till sitt klimatansvar.

Inom ramen för ett gemensamt utsläppssystem som det vi nu har i EU, där det är dyrt och blir allt dyrare med klimatskadliga utsläpp, kommer det att finnas ett intresse för att driva miljöbelastande verksamhet i länder där detta sker med så liten negativ inverkan som möjligt. Länder som Sverige.

Då kommer mål på kort och lång sikt, liksom nationella mål och globala effekter stå emot varandra. Sverige kan säga nej till allt som på kort sikt och nationellt ökar utsläppen, och därmed bli ledande i koketterande miljöasketism. Alternativt kan Sverige bli ledande i att visa världen hur man kan minska utsläpp och miljöpåverkan också i hanteringen av fossila bränslen, så länge de fortfarande används.

Ska det senare bli verklighet krävs att ambitionerna inte stannar vid luftiga löften. Här har både regeringen och ansvariga myndigheter sin funktion. Sådant klimatansvar är dock lättare att ta om raffinaderiet har sin verksamhet i Sverige. Ett tillstånd på strikta villkor borde bli regeringens beslut.